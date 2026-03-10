Τραμπ-στο-fox-news:-Οι-Ιρανοί-θέλουν-πολύ-να-μας-μιλήσουν,-είπαν-πως-είχαν-ουράνιο-για-11-βόμβες

Τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν εξέφρασε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ενώ σημείωσε πως «είναι πιθανό και υπό προϋποθέσεις» να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε πως η ενημέρωση που είχε λάβει από τους Γουίτκοφ και Κούσνερ ανέφερε πως το Ιράν είχε εμπλουτισμένο ουράνιο ικανό για την κατασκευή 11 ατομικών βομβών.

Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τα πρώτα αποτελέσματα της στρατιωτικής επιχείρησης «Epic Fury» έχουν ξεπεράσει «κατά πολύ τις προσδοκίες σε τόσο πρώιμο στάδιο», ενώ όταν κλήθηκε να σχολιάσει την τοποθέτηση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του Ανώτατου Ηγέτη, είπε: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει με ειρήνη».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) τη Δευτέρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 5.000 στόχους από την έναρξη της επιχείρησης στις 28 Φεβρουαρίου.

«Όταν τους επιτεθήκαμε πρώτοι, εξουδετερώσαμε το 50% των πυραύλων τους και αν δεν το είχαμε κάνει, η σύγκρουση θα ήταν πολύ πιο δύσκολη», δήλωσε ο Τραμπ.

Παρουσιάζοντας το αρχικό χτύπημα ως καθοριστικό και αναγκαίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε: «Κανένας άλλος πρόεδρος δεν είχε το θάρρος να το κάνει. Δεν θέλω έναν πρόεδρο που δεν θα έχει το θάρρος σε πέντε ή σε δέκα χρόνια να αναλάβει δράση. Είναι σαν τον πιστολέρο που τραβά πρώτος το όπλο του. Αν περιμέναμε τρεις ημέρες, πιστεύω ότι θα δεχόμασταν επίθεση».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στο στοιχείο του αιφνιδιασμού που, όπως είπε, χαρακτήρισε την επιχείρηση. «Επιθέσεις την ώρα του πρωινού είναι ασυνήθιστες και παραπλανήθηκαν επειδή πίστευαν ότι δεν θα κινηθούμε εκείνη την ώρα. Είχαν μόλις συναντηθεί. Ήταν πολύ, πολύ αιφνιδιαστικό. Και βρίσκονταν όλοι μαζί σε ανοιχτό χώρο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι εάν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσε. «Αν είχαν βόμβα, θα την είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ και άλλων περιοχών της Μέσης Ανατολής. Πιστεύω και εναντίον μας, αν μπορούσαν να τη φτάσουν εκεί, αν και αυτό θα ήταν δύσκολο».

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ του μετέφεραν ότι το Ιράν ισχυριζόταν πως διαθέτει αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο για την κατασκευή 11 πυρηνικών βομβών. «Τους είπα ότι δεν παίζουν έξυπνα το παιχνίδι αυτό. Ουσιαστικά λένε ότι πρέπει να τους επιτεθώ. Θα έπρεπε απλώς να είχαν πει ότι δεν πρόκειται να κατασκευάσουν πυρηνικό πύραυλο», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν θα ήταν διατεθειμένος να συνομιλήσει με την ηγεσία του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Ακούω ότι θέλουν πολύ να μιλήσουν. Είναι πιθανό, εξαρτάται από τους όρους, είναι πιθανό, μόνο πιθανό. Αν το σκεφτείτε καλά, δεν έχουμε πλέον μεγάλη ανάγκη να μιλήσουμε, αλλά είναι πιθανό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι τον εξέπληξε το γεγονός πως το Ιράν επιτέθηκε σε χώρες του Κόλπου ως απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Ένα από τα πράγματα που με εξέπληξαν περισσότερο ήταν όταν επιτέθηκαν σε χώρες που δεν τους επιτίθεντο», είπε.

Παράλληλα, ο Τραμπ σχολίασε και αναφορές για πλήγμα που έπληξε σχολείο θηλέων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης και της UNICEF, οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 165 έως 180 άτομα, στην πλειονότητά τους μαθήτριες, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

«Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι που διαθέτουμε αυτόν τον συγκεκριμένο πύραυλο», δήλωσε ο Τραμπ.