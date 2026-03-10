Χατζηβασιλείου στον ΣΚΑΪ: Μητσοτάκης και Μακρόν έδειξαν τον δρόμο από την Κύπρο – Η κοινή άμυνα ας περάσει από τη θεωρία στην πράξη

«Η χθεσινή επίσκεψη Μητσοτάκη και Μακρόν στην Πάφο και η συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη είναι ιστορική», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα μπορεί να περάσει πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με αφετηρία όσα έγιναν στην Κύπρο.

Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι η συνάντηση είχε «ουσία αλλά και ισχυρό συμβολισμό» και έστειλε δύο καθαρά μηνύματα: πρώτον, ότι «η στήριξη της αδελφής Κυπριακής Δημοκρατίας δεν γίνεται με λόγια, ευχολόγια και διακηρύξεις. Γίνεται στο πεδίο, γίνεται στην πράξη», και δεύτερον, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη, καθώς η πρωτοβουλία Μητσοτάκη κινητοποίησε ευρωπαϊκές δυνάμεις να προστρέξουν και να στηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτήν την κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, αυτό που αποτυπώθηκε χθες είναι ότι «μπαίνουν νέες βάσεις για ένα νέο περιβάλλον ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα περιβάλλον ασφαλείας ευρωπαϊκό».

Όπως σημείωσε, «η σύμπραξη ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Κύπρο, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μπορεί να αποτελέσει πρόπλασμα για ουσιαστική κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας, καθώς αυτό το οποίο συνέβη χθες αντανακλά το πνεύμα του άρθρου 42 της Συνθήκης της Λισαβόνας περί αμυντικής συνδρομής μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, αν παραστεί ανάγκη».

Αναφερόμενος στη στάση της Τουρκίας, ο κ. Χατζηβασιλείου είπε ότι η Άγκυρα έλαβε ένα διπλό μήνυμα «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και περιφερειακής σταθερότητας» και ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπερασπίζονται συλλογικά οι Ευρωπαίοι. Πρόσθεσε, επίσης, ότι «βλέποντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως Ευρωπαίου statesman, η Τουρκία παρακολουθεί αμήχανη και μουδιασμένη».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η Τουρκία, παρότι έχει συμμάχους στο ΝΑΤΟ ανάμεσα στις χώρες που στηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία (Ελλάδα, Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, Ολλανδία), δεν επέλεξε να συνεννοηθεί μαζί τους, ενώ τόνισε ότι «όσα F-16 και να στείλει, η πραγματικότητα δεν αλλάζει, καθώς συνεχίζει να κατέχει μέχρι σήμερα παράνομα το βόρειο κομμάτι της Κύπρου». Αναφερόμενος στο θέμα των τουρκικών αιτιάσεων, σημείωσε ότι «πήραν απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη», υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί στην Κύπρο κατοχική δύναμη και ότι οι κινήσεις της συνδέονται πρωτίστως με το εσωτερικό της ακροατήριο.



