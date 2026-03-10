Χρηματιστήριο: Ισχυρή επιστροφή +3,62% — Οι τράπεζες πρωταγωνιστούν στη μεγάλη αντιστροφή

Η Σοφοκλέους γύρισε σελίδα την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, σε μια συνεδρίαση που ξεχώρισε για τον ξεκάθαρα ανοδικό της χαρακτήρα από το άνοιγμα έως το κλείσιμο. Σε πλήρη αντιδιαστολή με τη χθεσινή επιφυλακτική κίνηση, η αγορά απάντησε με ορμή στα νέα για πιθανή εκτόνωση της ένοπλης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τον Γενικό Δείκτη να σκαρφαλώνει στις 2.178,76 μονάδες, κερδίζοντας 76,15 μονάδες ή +3,62%.

Ο δείκτης FTSE Large Cap έκλεισε στις 5.534,26 μονάδες (+198,54, +3,72%), ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) σκόραρε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο ανάμεσα στους βασικούς δείκτες, κλείνοντας στις 2.448,10 μονάδες (+135,92, +5,88%), ενώ ο FTSE_FS ενισχύθηκε κατά +5,85%. Ο τζίρος στον Γενικό Δείκτη διαμορφώθηκε στα 286,69 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχο τζίρο FTSE Large Cap στα 220,64 εκατ. ευρώ — νούμερα που αντικατοπτρίζουν ουσιαστική επιστροφή ρευστότητας στην αγορά.

Εικόνα στις μετοχές: Τράπεζες και blue chips σε ρόλο πρωταγωνιστή

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν ο κινητήριος μοχλός της σημερινής ανόδου. Η Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) ξεχώρισε με άνοδο +7,92%, κλείνοντας στα 7,602 ευρώ με κύκλο εργασιών 6,21 εκατ. τεμαχίων. Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) ενισχύθηκε +5,79% στα 13,71 ευρώ, η Alpha Bank (ΑΛΦΑ) +5,34% στα 3,53 ευρώ και η Eurobank (ΕΥΡΩΒ) +3,61% στα 3,646 ευρώ. Εξαιρετικές επιδόσεις κατέγραψαν επίσης η Cenergy Holdings (CENER, +6,01%), η Βιοχάλκο (BIO, +6,08%), η ΔΑΑ (+6,22%) και η Viohalco BOCHGR (+5,95%).

Ο ΟΤΕ ενισχύθηκε +1,75% στα 16,88 ευρώ, η ΔΕΗ +2,27% στα 17,54 ευρώ και η Metlen Energy & Metals (ΜΤLN) +3,10% στα 36,56 ευρώ. Ο ΟΠΑΠ κινήθηκε οριακά θετικά (+0,27% στα 14,84 ευρώ), ενώ ο Motor Oil (ΜΟΗ) αποτέλεσε την εξαίρεση στο θετικό κλίμα της αγοράς, κλείνοντας στα 37,04 ευρώ με απώλεια -2,01%.

Τεχνική εικόνα

Από τεχνικής πλευράς, η σημερινή συνεδρίαση αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Ο Γενικός Δείκτης διατήρησε ανοδική κατεύθυνση από την πρώτη κιόλας ώρα της συναλλαγής, χωρίς να καταγραφεί σημαντική επιστροφή στα χαμηλά — μια εικόνα αγοράς με σαφή ανοδική δέσμευση.

Μετά τη σφοδρή πτώση των τελευταίων εβδομάδων — που από τα υψηλά Φεβρουαρίου γύρω στις 2.480 μονάδες ωθεί τον Γενικό Δείκτη σε απόσταση περίπου -12% — η σημερινή ανάκαμψη επαναφέρει τον δείκτη πάνω από τις 2.150 μονάδες, μια ζώνη που αποτελεί ενδιάμεσο στήριγμα. Η κρίσιμη αντίσταση εντοπίζεται στην περιοχή 2.200-2.230 μονάδων (σύνδρομο επαναδοκιμής προηγούμενης ζώνης στήριξης).

Η ΚΜΟ200 κινείται σε επίπεδα γύρω στις 2.050-2.080 μονάδων, και ο δείκτης βρίσκεται επί του παρόντος άνω αυτής. Αυτό αποτελεί θετικό σήμα για μεσοπρόθεσμους επενδυτές, καθώς η αγορά επιχειρεί να διατηρήσει δομή ανοδικής τάσης. Ωστόσο, για να θεωρηθεί η ανάκαμψη ουσιαστική και να μειωθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης πιεστικών πωλήσεων, χρειάζεται συνέχεια στον τζίρο και παραμονή άνω των 2.150 μονάδων.

Ο RSI 14 ημερών αναμένεται να έχει διαφύγει από το υπερπουλημένο έδαφος (30-35) στο οποίο είχε εισέλθει την περασμένη εβδομάδα, κινούμενος τώρα πιθανώς στην περιοχή 40-50, που αντιστοιχεί σε τεχνική ουδετερότητα με ανοδική κλίση. Αντίστοιχα θετική εικόνα παρουσιάζει ο Τραπεζικός Δείκτης, ο οποίος μετά την πτώση -18% από τα υψηλά Φεβρουαρίου εμφανίζει σήμερα δυναμικές αντίδρασης.

Η σημερινή άνοδος διενεργήθηκε με αξιόλογη συμμετοχή αγοραστών σε ευρύ φάσμα τίτλων, γεγονός που της προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση με αιφνίδιες ανακάμψεις περιορισμένης εμβέλειας. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες ημέρες θα αποτελέσει η επικύρωση ή μη της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody’s, προγραμματισμένη για τις 13 Μαρτίου.

Διεθνές φόντο: Ευρώπη και ΗΠΑ σε ανοδική αντιστροφή

Το διεθνές κλίμα ήταν καθοριστικό για τη σημερινή άνοδο. Οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκαμψαν δυναμικά από το άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον pan-ευρωπαϊκό Stoxx 600 να κερδίζει περίπου +1,8%, σπάζοντας σερί τριών ημερών απωλειών. Ο γερμανικός DAX κέρδισε +2,42%, ο γαλλικός CAC 40 ανέβηκε +1,94% στις 8.068,79 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ανέκαμψε +1,63%.

Καταλύτης ήταν οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ ο οποίος, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, δήλωσε πως ο πόλεμος είναι «σχεδόν τελειωμένος», επαναλαμβάνοντας πως οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παράλληλα, διπλωματικοί διαύλοι φέρεται να έχουν εγκαθιδρυθεί μέσω ουδέτερων παραγόντων στο Μουσκάτ του Ομάν, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε απότομα, χάνοντας περίπου -6,3% στα 88,79 δολάρια/βαρέλι, από τα ιστορικά υψηλά 105-110 δολαρίων/βαρέλι της περασμένης εβδομάδας. Η αποκλιμάκωση της τιμής ενέργειας ανακούφισε ιδιαίτερα τις αεροπορικές εταιρείες και τους ενεργειακά εκτεθειμένους κλάδους.

Στη Wall Street, ο δείκτης S&P 500 κέρδισε +0,8%, ο Nasdaq ηγήθηκε της ανόδου με +1,4% και ο Dow Jones ανέκαμψε +0,5% σε μια δραματική εσωτερική αντιστροφή: το κλείσιμο της Δευτέρας ήταν στην πραγματικότητα θετικό μετά από πρωινή πτώση άνω του -1,5%, στοιχείο που «έφερε» στο τραπέζι της Τρίτης αισιόδοξα futures. Ο δείκτης VIX (δείκτης φόβου) υποχώρησε -13,5% στο 25,50, από κορυφή 35,00 την ημέρα πριν, σηματοδοτώντας έντονη αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των τιμών ενέργειας. Αναλυτές εκτιμούν πως εφόσον η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξομαλυνθεί, η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σε σταθερά επίπεδα, αποφεύγοντας πιθανή ανοδική κίνηση που θα επέβαλε η ενεργειακή πληθωριστική ώθηση. Αυτό το σενάριο θεωρείται ευνοϊκό για μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, αλλά και για emerging markets.

Γνώμες ειδικών

Αναλυτές της αγοράς είχαν επισημάνει χθες, Δευτέρα, ότι η καλή συμπεριφορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ακόμα και υπό πιεστικές συνθήκες αποτελεί απόδειξη ότι έχει ωριμάσει σε «αμυντικό παίκτη» με θεμελιώδη στοιχεία που δίνουν στήριγμα. Μεταξύ των παραγόντων που αναφέρθηκαν η στάση αναμονής ενόψει της αξιολόγησης Moody’s στις 13 Μαρτίου.

Η Optima Research έχει επισημάνει ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει η διάρκεια και η ένταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή: εάν οι επιπτώσεις παραμείνουν διαχειρίσιμες, το ΧΑ διατηρεί τις δομικές θεμελιώδεις αντοχές του. Υπενθυμίζει ωστόσο πως ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, η Ελλάδα επηρεάζεται αρνητικά για κάθε άνοδο της τιμής πετρελαίου κατά 10 δολάρια/βαρέλι κατά 0,15% στο ΑΕΠ.

Η Axia – Alpha Finance εκτιμά πως η επίδραση του πολέμου στο ΧΑ παραμένει, προς το παρόν, περιορισμένη, αλλά προειδοποιεί πως η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει άμεσα τον αντίκτυπο. Η Bank of America, από την πλευρά της, εξακολουθεί να κατατάσσει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις πιο ελκυστικές αγορές της EEMEA, αναγνωρίζοντας τον ισχυρό συνδυασμό αποτιμήσεων, μερισματικών αποδόσεων και προοπτικών κερδοφορίας.

Η Eurobank Equities διατηρεί εκτίμηση για άνοδο του Γενικού Δείκτη κατά 16% εντός του 2026, τονίζοντας πως οι ελληνικές μετοχές παραμένουν σε discount έναντι Ευρώπης με P/E 10,4x και μερισματική απόδοση 4,5%. Τηρεί θέση overweight στις τράπεζες, ιδίως για το πρώτο εξάμηνο. Παρόμοιο αισιόδοξο σενάριο εκφράζει και η Πειραιώς Χρηματιστηριακή, που βλέπει συνολικές αποδόσεις (μαζί με μερίσματα) άνω του 20% για φέτος, με αναμενόμενο καταλύτη την ολοκλήρωση της εξαγοράς του ΧΑ από την Euronext και την αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά.

Τέλος, η Scope Ratings υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες εισήλθαν στο 2026 με τους ισχυρότερους ισολογισμούς από την εποχή της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, ενώ η Moody’s αναμένει η κερδοφορία να παραμείνει ισχυρή το 2026-2027, με τα NPEs να κινούνται πλέον κοντά στα ευρωπαϊκά επίπεδα.