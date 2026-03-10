exxon-mobil:-Απομάκρυνε-μέρος-του-προσωπικού-της-από-τη-Μέση-Ανατολή

Η Exxon Mobil έχει απομακρύνει το μη απαραίτητο προσωπικό από τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντάρεν Γουντς σε συνέντευξή του στο Reuters.

Όπως σημείωσε, ορισμένες δραστηριότητες έχουν περιοριστεί για να γίνει διαχείριση του επιπέδου των αποθεμάτων, καθώς η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει καταστεί δύσκολη.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Exxon είναι μειοψηφικός εταίρος σε πρότζεκτ πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.