Leasing Best Sellers: Μια νέα εμπειρία οδηγικής απόλαυσης

Υπάρχουν αυτοκίνητα που τα επιλέγεις με το συναίσθημα και άλλα που τα επιλέγεις με το κομπιουτεράκι στο χέρι. Η νέα καμπάνια Best Sellers του instacar καταφέρνει να γεφυρώσει πετύχει και τα δύο.

Η ενέργεια Best Sellers του instacar φέρνει στο προσκήνιο 3 μοναδικά μοντέλα με μια προσφορά που δύσκολα προσπερνά κανείς. Αν αναζητάς την επόμενη κίνηση στο leasing, η εξίσωση είναι απλή: έκπτωση -50% στο μίσθωμα για τους δύο πρώτους μήνες και, για να γίνει η αρχή ακόμα πιο εύκολη, δώρο 3 κάρτες καυσίμου συνολικής αξίας 225€.

Μια προσφορά όπου η ευελιξία του leasing συνδυάζεται με ένα πραγματικό, μετρήσιμο όφελος στην τσέπη του οδηγού από την πρώτη κιόλας μέρα!

Τρία μοντέλα, τρεις μοναδικοί κόσμοι

Η προσφορά του instacar αφορά 3 οχήματα που δεν χρειάζονται συστάσεις, το καθένα για τους δικούς του λόγους.

BMW Series 1: Οδηγική απόλαυση άλλου επιπέδου

Ο “άσος” της BMW δεν είναι απλώς ένα hatchback. Είναι το αυτοκίνητο που αποδεικνύει ότι οι μικρές διαστάσεις μπορούν να κρύβουν μεγάλες συγκινήσεις. Με σπορ σιλουέτα και ένα εσωτερικό που σε προκαλεί να καθίσεις στη θέση του οδηγού, η Σειρά 1 συνδυάζει την κορυφαία ποιότητα των υλικών με ένα ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί υπέρ σου, χωρίς να σε μπερδεύει.

Στον δρόμο, η αίσθηση είναι ακριβώς αυτή που περιμένεις από μια BMW: στιβαρότητα, ακρίβεια στο τιμόνι και μια ανάρτηση που “διαβάζει” το οδόστρωμα, προσφέροντας ασφάλεια και αυτοπεποίθηση σε κάθε στροφή. Είναι η επιλογή για όποιον θέλει το αυτοκίνητό του να έχει χαρακτήρα, είτε κινείται στα στενά της πόλης είτε στον αυτοκινητόδρομο.

Βρες leasing BMW Series 1 με έκπτωση 50% και δώρο καύσιμο!

DFSK 500: Το SUV που τα κάνει όλα απλά

Αν η προτεραιότητά σου είναι η πρακτικότητα και η άνεση τότε το DFSK 500 είναι η απάντηση. Πρόκειται για ένα compact SUV που ξεχωρίζει για την value-for-money προσέγγισή του: προσφέρει ψηλή θέση οδήγησης, εξαιρετική ορατότητα και έναν πλούσιο εξοπλισμό που συνήθως βρίσκεις σε ακριβότερες κατηγορίες.

Η οδηγική του εμπειρία είναι εστιασμένη στην ευκολία. Είναι ευέλικτο, παρκάρει παντού και η ανάρτησή του είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να σιδερώνει τις ανωμαλίες των ελληνικών δρόμων. Είναι το ιδανικό εργαλείο καθημερινότητας για όποιον θέλει τους χώρους ενός SUV χωρίς τον όγκο και το άγχος που συνεπάγεται.

Βρες leasing DFSK 500 με έκπτωση 50% και δώρο καύσιμο!

DFSK 600: Όταν ο χώρος γίνεται πολυτέλεια

Για τις περιπτώσεις που οι ανάγκες μεγαλώνουν, είτε πρόκειται για την οικογένεια είτε για τις αποσκευές ενός μεγάλου ταξιδιού, το DFSK 600 μπαίνει στο παιχνίδι με μεγάλα όπλα. Η επιβλητική του σχεδίαση προδίδει αμέσως τον χαρακτήρα του: στιβαρότητα, ασφάλεια και άπλετος εσωτερικός χώρος που φιλοξενεί τους πάντες με άνεση.

Πίσω από το τιμόνι, το DFSK 600 εκπλήσσει με την ποιότητα κύλισης και την ησυχία στην καμπίνα. Παρά το μέγεθός του, παραμένει φιλικό και προβλέψιμο, προσφέροντας μια αίσθηση άνετης μετακίνησης. Είναι το αυτοκίνητο που σε προκαλεί να φορτώσεις τα πάντα και να φύγεις για εκδρομή, γνωρίζοντας ότι κανένας δεν θα παραπονεθεί για την άνεσή του.

Βρες leasing DFSK 600 με έκπτωση 50% και δώρο καύσιμο!



Η προσφορά του instacar δεν αφορά μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά την ελευθερία που προσφέρει το μοντέλο του leasing. Χωρίς το βάρος μιας μεγάλης προκαταβολής και με όλα τα πάγια έξοδα (ασφάλεια, service, τέλη) καλυμμένα, ο οδηγός εστιάζεις σε αυτό που πραγματικά μετράει: τη διαδρομή.

Με την έκπτωση 50% για τους 2 πρώτους μήνες και δώρο το καύσιμο για τους πρώτους 3, η απόκτηση ενός Best Seller μοντέλου γίνεται μονόδρομος από κάθε άποψη.