Optima: Διατηρεί τιμή-στόχο στα €14,7 για την Aegean

Ισχυρά μεγέθη προβλέπει για την Aegean η Optima, σε έκθεσή της ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025. Η χρηματιστηριακή διατηρεί τιμή-στόχο στα 14,7 ευρώ, σχεδόν 30% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής, που έχει πιεστεί σημαντικά τις τελευταίες συνεδριάσεις λόγω της εκτίναξης στην τιμή του πετρελαίου.

Για το σύνολο του 2025, η Optima προβλέπει αύξηση εσόδων στα 1,855 δισ. ευρώ, με τα EBITDA να κινούνται στα 421,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να εμφανίζοτυν άνοδο 13,8% στα 147,8 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με το μέρισμα, σημειώνεται ότι η Aegean αναμένεται να μοιράσει στους μετόχους της 0,90 ευρώ ανά μετοχή, με τη μερισματική απόδοση να αγγίζει το 7,5%.

Αν και τα αποτελέσματα 2025 εμφανίζονται ισχυρά, οι επενδυτές αναμένεται να επικεντρωθούν στο πώς θα διαχειριστεί μια χρονιά αυξημένης αβεβαιότητας λόγω και των κλιμακούμενων εντάσεων στην ευρύτρερη Μέση Ανατολή.

Εάν οι εντάσεις υποχωρήσουν, η αεροπορική βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από την ισχυρή ζήτηση και μπορεί να αποτελέσει ελκυστική ευκαιρία όταν βελτιωθεί η ορατότητα.