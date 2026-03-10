rebound-στις-ευρωαγορές,-καθώς-διαφαίνεται-το-τέλος-του-τριήμερου-πτωτικού-σερί-του-stoxx

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανοίγουν σημαντικά υψηλότερα την Τρίτη (10/3), καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις μειωμένες μεν, αλλά ακόμα υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται αυτή τη στιγμή σημαντικά κατά 1,78% στις 605.52 μονάδες, με όλα τα βασικά, αλλά και τα περιφερειακά χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 2,32% στις 23,928.34 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο βρετανικός FTSE κατά 1,45% στις 10,399.00 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC παρουσιάζει κέρδη 1,77% στις 8,055.32 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται σημαντικά κατά 2,63% στις 17,390.21 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB παρουσιάζει αντίστοιχα κέρδη 2,52% στις 45,125.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η ανάκαμψη στην Ευρώπη βάζει τέλος στο τριήμερο πτωτικό σερί του Stoxx 600, ο οποίος υποχώρησε σχεδόν κατά 6% την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα κλονίστηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Οι κινήσεις αυτές σημειώθηκαν αφού οι τιμές του πετρελαίου περιόρισαν τα κέρδη τους, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ σε δημοσιογράφο του CBS News, ότι «ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί», αλλά ταυτόχρονα έδειξε ετοιμότητα δράσης, ώστε να διατηρηθεί ανοικτή η ζωτική διώρυγα πετρελαίου, τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υπό έλεγχο τα Στενά, τονίζοντας ότι το Ιράν θα πληγεί περισσότερο εάν επιχειρήσει να εμποδίσει τη ροή πετρελαίου μέσω αυτής της στρατηγικής διώρυγας.

Επισημαίνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν έως και 10% κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τα σχόλια του Τραμπ, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε από την πλευρά του στο CNBC τη Δευτέρα ότι τα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ «πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά».

Στον τομέα των εταιρικών ειδήσεων, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen ανακοίνωσε πτώση 53% στα λειτουργικά της κέρδη σε σύγκριση με πέρυσι, κατά την δημοσίευση των ολοκληρωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων της για το έτος την Τρίτη το πρωί.

Η εταιρεία απέδωσε την πτώση στους δασμούς Τραμο, καθώς και στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στο κόστος που σχετίζεται με την προσαρμογή της στρατηγικής προϊόντων της Porsche.

Έτσι, τα λειτουργικά κέρδη της ανήλθαν σε 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, σύμφωνα με στοιχεία συναίνεσης του LSEG.

Σε άλλες ειδήσεις, η ελβετική εταιρεία σοκολάτας Lindt ανακοίνωσε πλήρεις πωλήσεις 5,9 δισεκατομμυρίων ευρώ την Τρίτη, καταγράφοντας οργανική αύξηση πωλήσεων 12,4% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα λειτουργικά της κέρδη διαμορφώθηκαν σε 971 εκατομμύρια ευρώ, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, με την Lindt να τονίζει την πρόοδό της παρά «ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον», που περιλάμβανε κυμαινόμενες τιμές κακάο, γεωπολιτικές εντάσεις και δασμούς της κυβέρνησης Trump.