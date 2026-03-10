saudi-aramco:-Κέρδη-104,7-δισ.-δολάρια-το-2025,-εν-μέσω-ράλι-του-πετρελαίου

Η Saudi Aramco ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματά της για το 2025, τα οποία πάντως ήταν καλύτερα από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές. Η εταιρεία, η μεγαλύτερη εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της για όλο το έτος έφτασαν τα 104,7 δισ. δολάρια. Η Aramco χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ισχυρή ανάπτυξη», παρόλο που οι τιμές του πετρελαίου είχαν αρκετές διακυμάνσεις μέσα στη χρονιά.

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2025, τα προσαρμοσμένα κέρδη ήταν 25,1 δισεκατομμύρια δολάρια, λίγο υψηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών που ήταν περίπου 24,8 δισεκατομμύρια. Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας για όλο το έτος έφτασαν τα 85,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μέρισμα

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα πληρώσει μέρισμα 21,89 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δ’ τρίμηνο, το οποίο είναι αυξημένο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι και θα καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Συνολικά μέσα στο 2025 οι πληρωμές προς τους μετόχους έφτασαν τα 85,5 δισεκατομμύρια δολάρια, δείχνοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να δίνει μεγάλη προτεραιότητα στα μερίσματα, ακόμα και όταν οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν κάπως μέσα στη χρονιά.

Παράλληλα, η Aramco ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως 3 δισ. δολάρια μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της εταιρείας έχει ανέβει αρκετά, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν λόγω φόβων ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, εξαιτίας της έντασης και του πολέμου με το Iran.