s&p:-Πιο-ανθεκτική-η-Κεντρική-και-Ανατολική-Ευρώπη-στις-κρίσεις-ενεργειακού-εφοδιασμού

Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχει γίνει πιο ανθεκτική στις κρίσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό μετά τις προσπάθειες απεξάρτησης από την Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, παρέχοντας προστατευτικά μέτρα έναντι των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τρίτη η S&P Global.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές της περιοχής που εξαρτάται από τις εισαγωγές κλονίστηκαν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ο οποίος οδήγησε σε άνοδο τις τιμές ενέργειας, τα νομίσματα της κεντρικής Ευρώπης και τις αποδόσεις των ομολόγων πριν από το ράλι ανακούφισης της Τρίτης με ελπίδες αποκλιμάκωσης.

«Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη επλήγη πολύ σκληρά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οπότε και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας και φυσικού αερίου από τη Ρωσία», δήλωσε σε διαδικτυακό φόρουμ ο Ράβι Μπάτι, διευθυντής αξιολόγησης κρατών της S&P στην περιοχή EMEA.

«Και πολύ γρήγορα… έπρεπε να σπεύσουν και να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές. Έτσι, με αυτή την έννοια, έχουν γίνει πραγματικά πολύ πιο ανθεκτικοί σε κραδασμούς από την πλευρά της προσφοράς», είπε, επικαλούμενος μια προσπάθεια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πρόσβαση σε παγκόσμια προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η Πολωνία ηγείται στη απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο

Η Πολωνία, η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, εγκαινίασε τον πρώτο τερματικό σταθμό LNG το 2015 και πρόσφατα έχει κατασκευάσει αρκετούς αγωγούς με γειτονικές χώρες για να απογαλακτιστεί από τις ρωσικές προμήθειες.

Χάρη στη θέση της στη Βαλτική, η Πολωνία είναι επίσης ανεξάρτητη από το ρωσικό πετρέλαιο και μάλιστα προμηθεύει δύο γερμανικά διυλιστήρια μέσω του τερματικού σταθμού εισαγωγής πετρελαίου στο Γκντανσκ.

Η Βαρσοβία κατασκευάζει περίπου 6 γιγαβάτ υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στη Βαλτική και έναν πυρηνικό σταθμό στην ακτή.

Εν τω μεταξύ, η Τσεχική Δημοκρατία έχει στραφεί σε φυσικό αέριο από τη Νορβηγία και LNG, το οποίο παραλαμβάνει κυρίως μέσω ολλανδικού τερματικού σταθμού. Το 2025, τερμάτισε επίσης την εξάρτησή της από τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου όταν ολοκλήρωσε τις αναβαθμίσεις κατά μήκος του αγωγού TAL στα δυτικά, επιτρέποντάς της επαρκή χωρητικότητα κατά μήκος αυτής της διαδρομής για να καλύψει πλήρως τις ετήσιες ανάγκες της.

Ωστόσο, η Ουγγαρία εξακολουθεί να προμηθεύεται το 75% του φυσικού αερίου της και σχεδόν όλες τις ανάγκες της σε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι αγορές συναλλάγματος και ομολόγων της ήταν από τις πιο πληγείσες στην Κεντρική Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες λόγω της ισχυρής εξάρτησής της από φθηνή ενέργεια και τις υψηλές ανάγκες εισαγωγών.

- Reuters

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής