volkswagen:-Σχέδιο-για-νέα-περικοπή-50.000-θέσεων-εργασίας-ως-το-2030

Η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen σχεδιάζει να περικόψει 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030, περισσότερες από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, καθώς παρουσίασε τα ετήσια αποτελέσματά της, τα οποία καταδεικνύουν αισθητή πτώση μεγεθών.

«Συνολικά, αναμένεται να περικοπούν περίπου 50.000 θέσεις εργασίας έως το 2030 εντός του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία», που περιλαμβάνουν, εκτός από τις 35.000 απολύσεις που είχαν ανακοινωθεί το 2024, περαιτέρω περικοπές στις πολυτελείς μάρκες Audi και Porsche και στη θυγατρική λογισμικού Cariad, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Όλιβερ Μπλουμ σε επιστολή του προς τους μετόχους.