Wall: Ελεγχόμενες απώλειες με το βλέμμα στραμμένο στις διακυμάνσεις του πετρελαίου

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε ελαφρά την Τρίτη 10/3, σε μια μέρα με έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο ευρύτερος δείκτης έκλεισε με πτώση 0,21% στις 6.781,48 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 34,29 μονάδες ή 0,07%, κλείνοντας στις 47.706,51, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε οριακή άνοδο 0,01% στις 22.697,10 μονάδες.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Dow είχε χάσει έως και 296,57 μονάδες (0,6%), ενώ το S&P 500 και το Nasdaq βρέθηκαν στα χαμηλά τους με πτώση 0,5% και 0,4% αντίστοιχα.

Οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν εκτοξευθεί σχεδόν στα 120 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα λόγω της ανησυχίας για τη σύγκρουση στο Ιράν, υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι μια ομάδα χωρών θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα αποθέματα αργού για να περιορίσει τις διαταραχές.

Η πτώση συνεχίστηκε μετά από ανάρτηση στο διαδίκτυο του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ ότι το αμερικανικό Ναυτικό συνόδευσε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ. Η ανάρτηση στη συνέχεια διαγράφηκε και οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν ελαφρά, ενώ οι μετοχές κινήθηκαν από τα υψηλά της ημέρας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διευκρίνισε αργότερα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν συνοδεύσει κανένα δεξαμενόπλοιο στα Στενά.

Επιπλέον, το CBS News ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παρατηρούν ενδείξεις πως το Ιράν προχωρά σε ανάπτυξη ναρκών στα στενά του Ορμούζ.

Οι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 11,94% στα 83,45 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent έπεσε 11,28% στα 87,80 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Wall Street ακολουθεί μια ασταθή εβδομάδα: ο Dow ανέκτησε περισσότερες από 800 μονάδες σε μια ημέρα, καθώς οι τιμές του αργού υποχώρησαν, εν μέρει λόγω των δηλώσεων του Προέδρου Ντόναλντ τραμπ ότι η σύγκρουση μπορεί να τερματιστεί σύντομα. Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, όμως, προειδοποίησε ότι η Τρίτη θα είναι η «πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν», τονίζοντας ότι η χώρα «χάνει βαριά».

Ο Mike Sanders της Madison Investments εκτίμησε ότι αν οι τιμές του πετρελαίου επιστρέψουν στα χαμηλά των 70 και 60 δολαρίων, η επίπτωση στην οικονομία θα είναι περιορισμένη, ενώ παρατήρησε ότι η παραμονή υψηλά των τιμών, λόγω της αβεβαιότητας, μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να επηρεάσει την αγορά.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Dow κατέγραψε πτώση 3%, την χειρότερη απόδοση σχεδόν ενός έτους, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν.