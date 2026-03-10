wsj:-Σύμβουλοι-του-Τραμπ-του-ζητούν-να-παρουσιάσει-σχέδιο-εξόδου-από-τον-πόλεμο-με-το-Ιράν

Ορισμένοι σύμβουλοι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον προτρέπουν ιδιωτικά να παρουσιάσει δημόσια ένα σχέδιο εξόδου από τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal που επικαλείται ανώνυμες πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι σύμβουλοι έχουν εκφράσει την επιθυμία ο Αμερικανός πρόεδροςνα υποστηρίξει δημόσια ότι οι βασικοί στρατιωτικοί στόχοι της επιχείρησης έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί.

Οι στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν

Παρότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατά καιρούς παρουσιάσει διαφορετικές λίστες στόχων, γενικά αυτοί περιλαμβάνουν:

-την καταστροφή του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν,

-την καταστροφή του ναυτικού του,

-τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν σε περιφερειακές ένοπλες ομάδες,

-και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Ανοησίες» η απάντηση του Λευκού Οίκου

Το δημοσίευμα διαψεύστηκε κατηγορηματικά από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

«Αυτή η ιστορία είναι γεμάτη ανοησίες από ανώνυμες πηγές που μπορώ να εγγυηθώ ότι δεν βρίσκονται στο δωμάτιο με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι κορυφαίοι σύμβουλοι του προέδρου εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο για να διασφαλίσουν ότι η Επιχείρηση Epic Fury συνεχίζει να είναι τεράστια επιτυχία και το τέλος αυτών των επιχειρήσεων θα καθοριστεί τελικά από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ορισμένοι σύμβουλοι έχουν προειδοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να μειώσει την πολιτική του στήριξη, ακόμη κι αν οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν προς το παρόν να υποστηρίζουν τα πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι ανησυχίες αυτές εντείνονται καθώς, όπως αναφέρει η εφημερίδα, σύμβουλοι του Τραμπ έχουν δεχθεί τηλεφωνήματα από Ρεπουμπλικανούς που εκφράζουν προβληματισμό για τις επιπτώσεις του πολέμου στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι στο επιτελείο του προέδρου εκτιμούν ότι απαιτείται πιο επιθετική επικοινωνιακή στρατηγική για να παρουσιαστεί η σύγκρουση θετικά στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα εν μέσω αυξανόμενων τιμών καυσίμων.

Απαντώντας στο δημοσίευμα, η Λίβιτ υποστήριξε ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει τον τερματισμό της απειλής που θέτει το ιρανικό καθεστώς και την εξόντωση τρομοκρατών, και αυτό ακριβώς θα πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ».

Την ίδια ώρα, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μια μικρή πλειοψηφία των Αμερικανών αντιτίθεται στον πόλεμο, με τις απόψεις να διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την κομματική ταυτότητα των ερωτηθέντων.

Παρά τις ανησυχίες ορισμένων συμβούλων, αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι η σύγκρουση είναι απίθανο να τερματιστεί όσο το Ιράν συνεχίζει επιθέσεις σε χώρες της περιοχής και όσο το Ισραήλ επιθυμεί να συνεχίσει τα πλήγματα σε στόχους στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησε στην εφημερίδα, ο Τραμπ δεν αναμένεται να σταματήσει τις επιχειρήσεις μέχρι να μπορέσει να παρουσιάσει ένα αποτέλεσμα που θα θεωρείται ξεκάθαρη νίκη, ιδιαίτερα όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτικό πλεονέκτημα.

Η εφημερίδα επικαλείται επίσης άτομα που γνωρίζουν τη σκέψη του προέδρου, σύμφωνα με τα οποία ο Τραμπ εμφανίζεται έκπληκτος από το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη υποχωρήσει παρά τα συνεχή αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.