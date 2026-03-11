Έκτακτες-ανακοινώσεις-της-κυβέρνησης-για-την-αισχροκέρδεια-το-μεσημέρι

Έκτακτες ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας θα κάνουν σήμερα στις 2 το μεσημέρι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Οι δηλώσεις θα γίνουν στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη (Σουρή 5 και Λεωφόρος Αμαλίας).

Από την κυβέρνηση έχει γίνει σαφές πως οι ανακοινώσεις θα αφορούν αποκλειστικά την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και όχι για κάποια παροχή, τύπου pass ή άλλου είδους ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, παρέμβαση θα υπάρχει στον τομέα της ενέργειας, όπου οι τιμές καυσίμων ήδη έχουν σημειώσει αξιόλογη άνοδο τις τελευταίες ημέρες.

Όπως έγραφε νωρίτερα το sofokleous10.gr, στην κυβέρνηση κινούνται πολύ προσεκτικά στο θέμα της αντιμετώπισης των δυνητικών επιπτώσεων της πολεμικής κρίσης στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Και προσανατολίζονται σε στοχευμένες και μετρημένες παρεμβάσεις, που δεν θα εξαντλήσουν άμεσα τις δυνατότητες που υπάρχουν από τα διαθέσιμα οικονομικά μεγέθη.

Το υπερπλεόνασμα που μπορεί να διατεθεί για την ανακούφιση των επιπτώσεων ενός νέου κύματος ακρίβειας, είναι συγκεκριμένο και θα επιδιωχθεί να διατεθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο, όσον αφορά τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης.

