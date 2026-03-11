Ανάλυση-bbc:-Πώς-οι-παραγωγοί-πετρελαίου-προσπαθούν-να-«παρακάμψουν»-τα-Στενά-του-Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία αυξάνει τις ροές πετρελαίου μέσω του δικτύου αγωγών Ανατολής-Δύσης, καθώς οι παραγωγοί του Κόλπου αγωνίζονται να διατηρήσουν τις εξαγωγές τους εν μέσω σύρραξης με το Ιράν.

Ο αγωγός μήκους 750 μιλίων (1200 χλμ.) μεταφέρει αργό πετρέλαιο από κοιτάσματα στον Περσικό Κόλπο σε τερματικούς σταθμούς εξαγωγής στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτρέποντας στις αποστολές να παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά σημεία στραγγαλισμού στον κόσμο.

Πριν από την τρέχουσα κρίση, ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετέφερε περίπου 2,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

Ο επικεφαλής του σαουδαραβικού πετρελαϊκού γίγαντα Aramco επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι τώρα ωθούν τις ροές προς τη μέγιστη χωρητικότητά του, περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθώς τα δεξαμενόπλοια μετατοπίζουν τις εργασίες φόρτωσης στα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας του βασιλείου.

Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ είναι μεταξύ των λίγων παραγωγών του Κόλπου με αγωγούς σχεδιασμένους να παρακάμπτουν εν μέρει τα Στενά του Ορμούζ. Ο αγωγός αργού πετρελαίου Άμπου Ντάμπι των ΗΑΕ μπορεί να μεταφέρει περίπου 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στο λιμάνι Φουτζέιρα στον Κόλπο του Ομάν.

Αλλά ακόμη και με πλήρη δυναμικότητα, οι αγωγοί που λειτουργούν από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ θα μεταφέρουν λιγότερο από το μισό αργό πετρέλαιο που συνήθως ρέει μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Μείωση παραγωγής από Κουβέιτ και Ιράκ

Άλλοι παραγωγοί του Κόλπου χωρίς παρόμοιες εναλλακτικές λύσεις – συμπεριλαμβανομένων του Κουβέιτ και του Ιράκ – έχουν ήδη αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή.

Ο Αμίν Νάσερ περιέγραψε την τρέχουσα αναστάτωση ως «μακράν τη μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής».

