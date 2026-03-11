Ασιατικές-αγορές:-Θετικά-πρόσημα-καθώς-οι-επενδυτές-παρακολουθούν-τις-εξελίξεις-στη-Μέση-Ανατολή

Σε θετικά πρόσημα κινήθηκαν την Τετάρτη 11/3 τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας και του Ειρηνικού, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά:

Στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,59% και έκλεισε στις 8.743,5 μονάδες.

Στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 1,43%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 55.025,37 μονάδες, ενώ ο TOPIX ενισχύθηκε κατά 0,94% στις 3.698,85 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI σημείωσε άνοδο 1,4% και διαμορφώθηκε στις 5.609,95 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ έκλεισε αμετάβλητος στις 1.136,83 μονάδες.

Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng Index υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,64%, κλείνοντας στις 4.704,50 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν εκτοξευθεί σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα λόγω των ανησυχιών για τη σύγκρουση στο Iran, υποχώρησαν από τα υψηλά τους, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια ομάδα χωρών θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έκτακτα αποθέματα αργού για να περιορίσει τις διαταραχές στην αγορά.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο διαμορφωνόταν αργότερα με άνοδο 3,24%, στα 86,15 δολάρια ανά βαρέλι.

Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Vervent, Ντέιβιντ Τζόνσον, το σοκ στις τιμές του πετρελαίου λειτουργεί ουσιαστικά ως επιπλέον «φόρος» για την οικονομία. «Όταν οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται απότομα, τα νοικοκυριά αναγκάζονται να δαπανούν περισσότερα για καύσιμα και λογαριασμούς ενέργειας και λιγότερα για άλλες αγορές, κάτι που επιβραδύνει τη συνολική καταναλωτική ζήτηση», εξήγησε.

Ισχυρή άνοδο σημείωσαν στο Hong Kong Stock Exchange και οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Nio, οι οποίες εκτινάχθηκαν πάνω από 15%, μετά τη σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου.

Οι παραδόσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 71,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 124.807 μονάδες, ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 75,9%, στα 34,65 δισ. γιουάν (περίπου 4,95 δισ. δολάρια). Παράλληλα, το περιθώριο κέρδους των οχημάτων βελτιώθηκε στο 18,1%, από 13,1% ένα χρόνο νωρίτερα.

Στις ΗΠΑ, κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης, ο S&P 500 έκλεισε ελαφρώς χαμηλότερα μετά από έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ενώ οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,21% και έκλεισε στις 6.781,48 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε μικρή πτώση 34,29 μονάδων (0,07%), στις 47.706,51 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε οριακή άνοδο 0,01%, κλείνοντας στις 22.697,10 μονάδες.

Νωρίτερα στη συνεδρίαση, ο Dow είχε φτάσει να υποχωρεί έως και 296,57 μονάδες (0,6%), ενώ οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq είχαν αγγίξει απώλειες 0,5% και 0,4% αντίστοιχα στα χαμηλά της ημέρας.