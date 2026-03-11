Αυτά-είναι-τα-10-πτυχία-που-ζητάει-η-αγορά-το-2026

Μια νέα έρευνα της Εθνικής Ένωσης Κολλεγίων και Εργοδοτών (NACE) δείχνει ότι οι απόφοιτοι χρηματοοικονομικών και μηχανολόγων μηχανικών αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση το 2026.

Η NACE συγκέντρωσε απαντήσεις από 150 οργανισμούς σχετικά με τα σχέδια προσλήψεων τους το 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα χρηματοοικονομικά κατατάσσονται ως η πιο περιζήτητη ειδικότητα, με το 61,3% των ερωτηθέντων εργοδοτών να δηλώνουν σχέδια για πρόσληψη αποφοίτων χρηματοοικονομικών.

Η μηχανολογία ακολουθεί με το ίδιο ποσοστό 61,3%, ακολουθούμενη από την επιστήμη των υπολογιστών στο 60%.

Η λογιστική και η διοίκηση/διοίκηση επιχειρήσεων μοιράζονται την τέταρτη θέση με 58,7%, ενώ η ηλεκτρολογία κατατάσσεται επόμενη με 51,3%.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι επιστήμες και τα συστήματα πληροφοριών (48%), η εφοδιαστική και η αλυσίδα εφοδιασμού (44,7%), το μάρκετινγκ (44%) και το ανθρώπινο δυναμικό (40%).

Κατάρρευση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που οι πρόσφατοι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη αγορά εργασίας. Στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε μόλις 181.000 θέσεις εργασίας το 2025, μια απότομη επιβράδυνση από τις 1,46 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2024.

Ορισμένοι εργοδότες έχουν επίσης μειώσει τις προσλήψεις apofo;itvn.

Η εταιρεία εκπαίδευσης και τεχνολογίας Cengage Group περιέγραψε το τρέχον περιβάλλον ως ενδεχομένως την πιο δύσκολη αγορά εργασίας για φοιτητές εδώ και πέντε χρόνια.

Η Έκθεση Απασχολησιμότητας Αποφοίτων του 2025 διαπίστωσε ότι μόνο το 30% των αποφοίτων εξασφάλισαν θέσεις εργασίας στον τομέα σπουδών τους, ενώ περισσότερο από το 75% των εργοδοτών ανέφεραν ότι προσέλαβαν τον ίδιο ή λιγότερους εργαζόμενους απόφοιτους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Παρά τις συγκρατημένες προβλέψεις για τις προσλήψεις, η έρευνα της NACE δείχνει ότι οι αναμενόμενοι αρχικοί μισθοί για τους αποφοίτους του 2026 αυξάνονται σε σχεδόν όλους τους σημαντικούς τομείς.

Οι κοινωνικές επιστήμες είναι η μόνη κατηγορία που προβλέπεται να δει μείωση στους αρχικούς μισθούς. Αντίθετα, η επιστήμη των υπολογιστών, η μηχανική, τα μαθηματικά και η στατιστική, οι επιχειρήσεις, η γεωργία και οι φυσικοί πόροι, καθώς και οι επικοινωνίες προβλέπεται να καταγράψουν αυξήσεις μισθών.

Λόγω της μεγαλύτερης προβλεπόμενης αύξησης στους αρχικούς μισθούς, ο συνολικός μέσος μισθός για τους αποφοίτους πληροφορικής αναμένεται να φτάσει τα 81.535 δολάρια ΗΠΑ, αυξημένος κατά 6,9% σε σχέση με πέρυσι, καθιστώντας την την κατηγορία με τις υψηλότερες αμοιβές.

Οι απόφοιτοι μηχανικών προβλέπεται να καταταχθούν δεύτεροι σε αρχικές αποδοχές για την τάξη του 2026, με τον συνολικό μέσο όρο να αυξάνεται κατά 3,1% από 78.731 δολάρια πέρυσι σε 81.198 δολάρια.

«Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι εργοδότες αναμένουν αύξηση των μισθών, κάτι που είναι ιδιαίτερα καλό νέο δεδομένου ότι οι προσλήψεις αναμένεται να παραμείνουν σταθερές για την τάξη του 2026», δήλωσε ο Shawn VanDerziel, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της NACE, σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο σύνδεσμος.

Τα δημοφιλή πτυχία και σε λίστα:

1. Χρηματοοικονομικά: 61,3%

2. Μηχανολογική μηχανική: 61,3%

3. Επιστήμη υπολογιστών: 60%

4. Λογιστική: 58,7%

5. Διοίκηση επιχειρήσεων: 58,7%

6. Ηλεκτρολογική μηχανική: 51,3%

7. Επιστήμες και συστήματα πληροφοριών: 48%

8. Εφοδιαστική αλυσίδα: 44,7%

9. Μάρκετινγκ: 44%

10. Ανθρώπινοι πόροι: 40%