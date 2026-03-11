Αυτιάς: 90 τροπολογίες, 4 ερωτήσεις και συμμετοχή σε 20 ακροάσεις ειδικών – Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν

Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αυτιά, «για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, που μαστίζει την Ελλάδα και την Ευρώπη, εμπεριέχονται στη σχετική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου», σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Στην ανακοίνωση, επισημαίνεται, επίσης, ότι «για τη διαμόρφωση αυτών των προτάσεων ο Γ. Αυτιάς, κατέθεσε και συνυπέγραψε με ξένους συναδέλφους του 90 τροπολογίες, απέστειλε 4 ερωτήσεις και μια επιστολή στον αρμόδιο Επίτροπο Dan Jorgensen και συμμετείχε σε περισσότερες από 20 ακροάσεις ειδικών για θέματα στέγασης».

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που εισηγήθηκε ο Έλληνας ευρωβουλευτής είναι τα εξής:

1.Πρόσβαση σε προσιτή κατοικία με χαμηλότοκα δάνεια.

2.Μείωση της γραφειοκρατίας για νέες οικοδομικές άδειες και ανακαινίσεις.

3.Δημιουργία κατοικιών από Δήμους και Περιφέρειες.

4.Αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για δημιουργία νέων κατοικιών.

5.Ισόρροπη σχέση ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

6.Παροχή φορολογικών κινήτρων για νέες κατοικίες.

7.Διευκόλυνση της πρόσβασης σε δάνεια για νέους, νέα ζευγάρια, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και πολύτεκνες οικογένειες.

8.Δημιουργία μηχανισμού επίλυσης διαφορών ιδιοκτητών-ενοικιαστών.

9.Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στη προσιτή στέγη.

10.Ενίσχυση επενδύσεων για κατοικίες σε νησιά και αγροτικές περιοχές.

11.Χρηματοδότηση για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών.

12.Παρακολούθηση καταστρατήγησης των δικαιωμάτων ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

