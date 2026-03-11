Γερμανία:-Μόνο-μια-φορά-την-ημέρα-θα-μπορούν-τα-βενζινάδικα-να-αυξάνουν-τις-τιμές

Μόνο μια φορά την ημέρα θα μπορούν τα πρατήρια καυσίμων στη Γερμανία να αυξάνουν τις τιμές των καυσίμων, για να αποτραπούν φαινόμενα κερδοσκοπίας, γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σκοπεύει να εισαγάγει αυτό το μοντέλο το συντομότερο δυνατό, υπό το φως των τεράστιων αυξήσεων τιμών στα καύσιμα που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Κατερίνα Ράιχε, κάνοντας λόγο για «αυξήσεις-πύραυλο».

« Έχει παρατηρηθεί ότι οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται εξαιρετικά γρήγορα όταν αυξάνεται το κόστος του πετρελαίου, ενώ , όταν το κόστος μειώνεται, οι τιμές πέφτουν πολύ αργά», τόνισε η υπουργός Οικονομικών. «Αντίθετα, οι μειώσεις τιμών στα πρατήρια είναι επιτρεπτές να γίνονται ανά πάσα στιγμή», τόνισε η Ράιχε. Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Άρμαντ Ζορν, ζήτησε άμεση δράση. «Χρειαζόμαστε την ταχεία εφαρμογή του κανόνα της μίας φοράς την ημέρα, ώστε η κατάσταση για τους καταναλωτές να βελτιωθεί γρήγορα», δήλωσε ο Ζορν. Η τροπολογία θα πρέπει να κατατεθεί στην Ομοσπονδιακή Βουλή το συντομότερο δυνατό. «Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε την εισαγωγή ενός γενικού ανώτατου ορίου τιμών καυσίμων που θα συνδέει τις αυξήσεις των τιμών καυσίμων με την αγορά αργού πετρελαίου, προκειμένου να αποφευχθούν κερδοσκοπικές αυξήσεις τιμών στο μέλλον», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD. «Αυτό θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα, συνδέοντας την τροπολογία με μια υπάρχουσα νομοθετική διαδικασία».

Πάνω από 2 ευρώ το ντίζελ

Από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο, οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί με το ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται μάλιστα επί 12 ημέρες στα πρατήρια ,καθημερινά και αρκετές φορές την ημέρα.

Πολιτικοί από διάφορα κόμματα τις αυξήσεις των τιμών δήλωσαν ότι οι οδηγοί «εξαπατούνται» καθώς οι αυξήσεις στα πρατήρια έγινα πολύ νωρίς.

Η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία πρέπει να αλλάξει.

Η Γερμανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αυστηροποιήσει τον έλεγχο των καταχρήσεων της αντιμονοπωλιακής αρχής και να τον επεκτείνει στον τομέα των καυσίμων.

Η Γερμανική Ένωση Πρατηριούχων (TIV) χαιρέτισε πάντως το προγραμματισμένο όριο στις αυξήσεις τιμών στα πρατήρια. «Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς μια πολύ, πολύ καλή κατεύθυνση», δήλωσε εκπρόσωπος της TIV. «Αυτό θα ηρεμήσει την αγορά και θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους καταναλωτές», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Ενωσης Πρατηριούχων που εκπροσωπεί περίπου 1.000 μικρούς φορείς εκμετάλλευσης πρατηρίων καυσίμων στη Γερμανία.

Πέρα από αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, απαιτούνται περαιτέρω αντιμονοπωλιακά μέτρα για την ενίσχυση του ελέγχου των καταχρήσεων.