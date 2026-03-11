Δεν-βλέπουν-άμεση-κατάρρευση-του-ιρανικού-καθεστώτος-οι-αξιωματούχοι-στο-Ισραήλ:-«Θα-γίνει-σε-μεταγενέστερο-χρόνο»

Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν σε κλειστές συζητήσεις ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα οδηγήσει στην κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος της χώρας, δήλωσε στο Reuters ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, την ώρα που δεν έχουν φανεί ενδείξεις επικείμενης λαϊκής εξέγερσης παρά τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς.

Παράλληλα, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι, παρά τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως ο πόλεμος μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα, η εκτίμηση του Τελ Αβίβ είναι πως η Ουάσιγκτον δεν βρίσκεται κοντά στο να δώσει εντολή για τερματισμό της σύγκρουσης.

Η εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και σειράς ανώτερων στρατιωτικών διοικητών. Ωστόσο, οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης τον θάνατο αμάχων και μεγάλες καταστροφές σε κατοικίες και δημόσια κτίρια, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή σε πολλούς Ιρανούς.

Με πυραύλους να πλήττουν την Τεχεράνη και άλλες πόλεις, και τις ιρανικές αρχές να απειλούν με θανατηφόρα βία οποιονδήποτε επιχειρήσει να διαδηλώσει, πολλοί πολίτες που ενδεχομένως θα έβγαιναν στους δρόμους ενδέχεται να αποφεύγουν τις κινητοποιήσεις όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Παρ’ όλα αυτά, οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις για το Ιράν εμφανίζονται εντονότερες από ποτέ, καθώς οι ολοένα και αυστηρότερες κυρώσεις ασκούν ασφυκτική πίεση στην οικονομία, ενώ δεν διαφαίνεται προοπτική βελτίωσης των συνθηκών για τον πληθυσμό, του οποίου οι διαδηλώσεις τον Ιανουάριο καταστάλθηκαν βίαια, με χιλιάδες νεκρούς.

Εκτιμήσεις πως οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται κοντά στον τερματισμό του πολέμου

Ο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιοι παράγοντες οδήγησαν την κυβέρνηση στο συμπέρασμα ότι η κατάρρευση του ιρανικού πολιτικού συστήματος δεν είναι βέβαιη.

Την ημέρα που το Ισραήλ ξεκίνησε την κοινή αεροπορική εκστρατεία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει: «Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα δικά του χέρια».

Ο Νετανιάχου είχε αναφερθεί ιδιαίτερα στις βασικές εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες του Ιράν, όπως οι Κούρδοι, οι Μπαλούχοι και οι Άραβες, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ θα μπορούσαν να στηρίξουν εξεγέρσεις αυτών των ομάδων.

Ωστόσο, σε δήλωσή του την Τρίτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι, αν και το Ισραήλ επιδιώκει να βοηθήσει τους Ιρανούς «να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας», τελικά «εναπόκειται σε αυτούς», μια διατύπωση που ερμηνεύεται ως παραδοχή ότι μια εξέγερση δεν φαίνεται άμεση.

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εκδώσει κοινή δημόσια ανακοίνωση που να καθορίζει σαφώς τους στόχους του πολέμου ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να αποφασίσουν τον τερματισμό της στρατιωτικής εκστρατείας.

Τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο «σχεδόν ολοκληρωμένο». Ενδιάμεσα, την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η σύγκρουση θα λήξει μόνο όταν ο Αμερικανός πρόεδρος κρίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της και ότι το Ιράν έχει παραδοθεί άνευ όρων.

Σε κλειστή ενημέρωση προς ξένους διπλωμάτες, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σάαρ απέφυγε να θέσει χρονοδιάγραμμα για τη στρατιωτική επιχείρηση, γεγονός που, σύμφωνα με πηγές, συνάδει με την εκτίμηση της ισραηλινής κυβέρνησης ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται κοντά στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Σάαρ αναγνώρισε επίσης ότι η ιρανική κυβέρνηση ενδέχεται να επιβιώσει του πολέμου, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα καταρρεύσει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη, σημείωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κρίνουν ότι έχει έρθει η στιγμή να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει «έναν ατελείωτο πόλεμο».

Ο Ασάφ Όριον, πρώην επικεφαλής στρατηγικής του ισραηλινού στρατού και ερευνητής στο Washington Institute for Near East Policy, δήλωσε ότι η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν φαίνεται να αποτελεί πιο άμεσο και μετρήσιμο στόχο της στρατιωτικής εκστρατείας.

«Η δημιουργία συνθηκών για αλλαγή καθεστώτος είναι ένας έμμεσος στόχος και επομένως πιο δύσκολο να εκτιμηθεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, ενώ η στρατιωτική επιχείρηση φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για εβδομάδες, μια ενδεχόμενη εξέγερση κατά του ιρανικού πολιτικού συστήματος θα μπορούσε να χρειαστεί μήνες ή και χρόνια για να εκδηλωθεί.