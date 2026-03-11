Δημοσκόπηση-pulse:-Ανήσυχοι-οι-Έλληνες-πολίτες-με-τα-όσα-συμβαίνουν-στη-Μέση-Ανατολή

Σχεδόν τέσσερις στους πέντε Έλληνες πολίτες ανησυχούν με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με όσα έδειξε η πανελλαδική δημοσκόπηση που διενήργησε 7 με 10 Μαρτίου η εταιρεία Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, η οποία μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, την Τετάρτη, 11 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα και υπό το δείγμα 1.056 ενήλικων συμπολιτών μας με δικαίωμα ψήφου, 48% των Ελλήνων ανησυχούν πολύ και 31% αρκετά με τα όσα συμβαίνουν ανατολικά της χώρας μας, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 5% φαίνεται να αδιαφορεί, δείγμα της σοβαρότητας της κατάστασης στο Ιράν και στις γειτονικές χώρες, αλλά και της εμπλοκής, έστω και σε περιφερειακό επίπεδο, της Κύπρου.

Οι συνέπειες που ανησυχούν περισσότερο τους Έλληνες είναι σαφώς η οικονομία (ακρίβεια της ενέργειας και των παράγωγων προϊόντων), με το 39% των πολιτών να τη θέτουν πρώτη, με δεύτερη την πιθανή στρατιωτική εμπλοκή (23%) και τρίτη τη γενικότερη αναταραχή. Αυτοί που ανησυχούν περισσότεροι για τις οικονομικές συνέπειες είναι οι επιχειρηματίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Γενική ικανοποίηση για τις ενέργειες στην Κύπρο

Το 72% των Ελλήνων που απάντησαν στη δημοσκόπηση αξιολόγησαν με θετικό πρόσημο τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης στην Κύπρο (άμεση αντίδραση πριν από κάθε άλλη χώρα και αποστολή φρεγάτας και ελικοπτέρων), ενώ το 19% είχε αντίθετη άποψη.

Η δεξαμενή των ανθρώπων που απάντησαν θετικά προέρχεται από τη δεξιά, το κέντρο, ακόμη και την κεντροαριστερά, ενώ μέχρι και το 44% των ψηφοφόρων της αριστεράς, φαίνεται να υποστηρίζει τις ελληνικές ενέργειες στο «νησί της Αφροδίτης».

Τα Ελληνοτουρκικά εξακολουθούν να απασχολούν, ως ένα βαθμό, τους Έλληνες. Το 22% απάντησε ότι τον απασχολεί πολύ και το 31% αρκετά, ενώ ένας στους δέκα περίπου δεν ενδιαφέρεται παρά ελάχιστα.

Η Ελλάδα στον κόσμο

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο και σε ότι αφορά στο πως τοποθετούν την Ελλάδα στο διεθνές σκηνικό, οι συμπατριώτες μας δείχνουν ελαφρώς μοιρασμένοι. Οι συσπειρωμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας (από το 2023 μέχρι και σήμερα) δεν αμφιβάλουν για τις ενέργειες της κυβέρνησης (αποδοχή στο 94%), ενώ το ίδιο ισχύει και για 2/3 αποσυσπειρωμένους ψηφοφόρους.

Εντύπωση προκαλεί το μάλλον μεγάλο ποσοστό (σχεδόν 4 στους 10) των ανθρώπων που ανήκουν σε μία «γκρίζα ζώνη» σε ότι αφορά στις κομματικές τους προτιμήσεις, αλλά φαίνεται να συμφωνούν με τις ενέργειες της κυβέρνησης σε ότι αφορά την εξωτερική της πολιτική.

Τσίπρας και Σαμαράς δεν φαίνεται να προσελκύουν επιπλέον ψηφοφόρους

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας, εργάζονται εδώ και μήνες στη βελτίωση του πολιτικού τους προφίλ και στην επιστροφή στην ενεργό δράση με νέο κομματικό φορέα. Το τελευταίο διάστημα δεν φαίνεται να έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους.

Το 43% των Ελλήνων ψηφοφόρων βλέπει με αρνητικό μάτι το ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 27% αδιαφορεί.

Στα ίδια σχεδόν επίπεδα, το 41% βλέπει αρνητικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και το 22% αδιαφορεί.

Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόμενη είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, χωρίς, ωστόσο και εκείνη να έχει ανεβάσει εσχάτως τα ποσοστά της.

Η Πρόθεση Ψήφου και οι Αναποφάσιστοι

Στην πρόθεση ψήφου το σκηνικό είναι απαράλλακτο. Η Νέα Δημοκρατία έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, που αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι το τρίτο. Με την τάση των αναποφάσιστων, όμως, να τείνει προς το κυβερνών κόμμα με ποσοστό μεγαλύτερο του 30%, δεν αποκλείται το ποσοστό του 25,5 της πρόθεσης να κρύβει στην πραγματικότητα ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Οι αναποφάσιστοι ίσως δείχνουν αυτή την τάση λόγων των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη να αισθανθούν πολιτική ασφάλεια, αλλά ίσως κρύβει και μία ικανοποίηση για τις ενέργειες στην Κύπρο.



