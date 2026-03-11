Ελληνο-Ινδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ: Ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ινδίας

Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης ινδικής επιχειρηματικής αποστολής στην ελληνική πρωτεύουσα, από τις 4 έως τις 6 Μαρτίου.

Σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας αναδείχθηκαν στο Ελληνο-Ινδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, το οποίο συνδιοργάνωσαν, πρόσφατα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η Enterprise Greece, σε συνεργασία με τη Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) και με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network.

Όπως υπενθυμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΒΕΑ, το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης ινδικής επιχειρηματικής αποστολής στην ελληνική πρωτεύουσα, από τις 4 έως τις 6 Μαρτίου, και σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διεύρυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Το Ελληνο-Ινδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ χαιρέτισε ο πρέσβης της Ινδίας στην Αθήνα, Rudrendra Tandon, ενώ εκ μέρους του ΕΒΕΑ χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Κούρταλης, ο οποίος σημείωσε: «Παρά τις δυσκολίες στην αεροπορική σύνδεση, λόγω της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η διεξαγωγή του Φόρουμ δείχνει τη σταθερή δέσμευση και των δύο πλευρών. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στους τομείς της τεχνολογίας, ενέργειας, υποδομών, τροφίμων και τουρισμού, και είμαι βέβαιος ότι οι b2b συναντήσεις θα οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα και ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων».

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο γενικός διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης Εμπορίου της Enterprise Greece, Ιωάννης Ρέτσας, αναφέρθηκε στη δυναμική των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας, καθώς και στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής τους. Στη συνέχεια, ο διευθυντής Προώθησης Επενδύσεων για τους τομείς Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υπηρεσιών της Enterprise Greece, Νίκος Στάμου, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις επιχειρηματικές και επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η Ινδία συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες παγκοσμίως και αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την Ελλάδα. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον της ινδικής επιχειρηματικής κοινότητας για τη χώρα μας αναδεικνύει τις σημαντικές προοπτικές συνεργασίας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Ελληνο-Ινδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, ενισχύουμε ουσιαστικά τη διασύνδεση των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών, διευρύνοντας τις δυνατότητες για εμπορικές συνεργασίες, επενδύσεις και τεχνολογικές συμπράξεις. Παράλληλα, αναδεικνύουμε την Ελλάδα ως αξιόπιστο επιχειρηματικό και επενδυτικό προορισμό, καθώς και ως πύλη προς τις αγορές της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής».

Στο Φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι οκτώ ινδικών εταιρειών με φυσική παρουσία, ενώ επιπλέον δεκατέσσερις επιχειρηματίες συμμετείχαν διαδικτυακά. Οι συμμετέχουσες ινδικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους, όπως η εκπαίδευση, άμυνα, η πληροφορική, τα φαρμακευτικά προϊόντα και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, η ναυτιλία και τα τρόφιμα.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ πραγματοποιήθηκαν περίπου 80 διμερείς συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων, με στόχο τη διερεύνηση νέων συνεργασιών και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δικτύωσης. Το πρόγραμμα της επιχειρηματικής αποστολής ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα με στοχευμένες επισκέψεις και επιχειρηματικές συναντήσεις των εκπροσώπων των ινδικών εταιρειών με ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρηματίες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις των ΗΕΜΕΧΡΟ, ERMA TECH και SEABRIGHT όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους κάτωθι εκπροσώπους:

– Χρήστο Παπάκη, Executive Director ΗΕΜΕΧΡΟ

– Νίκο Δριμάλα, Sales Director ERMA TECH GROUP

– Μάνο Τσώνη, Sales Executive, SEABRIGHT

– Ηλία Μάλλιο, Export Director, SEABRIGHT

– Παναγιώτη Μάλλιο, Managing Director, SEABRIGHT.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον «Ελληνικό Κόσμο», το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, όπου οι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Δημήτρη Ευφραίμογλου.

