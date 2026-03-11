Ετοιμάζεται-ειδική-πτήση-από-το-ΥΠΕΞ-για-τους-50-που-θέλουν-να-ταξιδέψουν-με-τα-κατοικίδιά-τους-από-Ντουμπάι

Τη διοργάνωση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι για περίπου 50 επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν μαζί με τα κατοικίδιά τους, διοργανώνει το υπουργείο Εξωτερικών. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ιδιοκτητών ζώων, προσφέροντάς τους μια ασφαλή και πρακτική λύση μετακίνησης.

Η πτήση θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ασφάλεια και την ευζωία των ζώων, ώστε να τηρούνται πλήρως οι σχετικοί κανονισμοί. Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να εκδηλώσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

