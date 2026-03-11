Close Menu
    Wednesday, March 11
    Ετοιμάζεται ειδική πτήση από το ΥΠΕΞ για τους 50 που θέλουν να ταξιδέψουν με τα κατοικίδιά τους από Ντουμπάι

    Τη διοργάνωση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι για περίπου 50 επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν μαζί με τα κατοικίδιά τους, διοργανώνει το υπουργείο Εξωτερικών. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ιδιοκτητών ζώων, προσφέροντάς τους μια ασφαλή και πρακτική λύση μετακίνησης.

    Η πτήση θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ασφάλεια και την ευζωία των ζώων, ώστε να τηρούνται πλήρως οι σχετικοί κανονισμοί. Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να εκδηλώσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

    - sofokleous10.gr

