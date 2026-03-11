Ευλογιά-αιγοπροβάτων:-Έως-14-Μαρτίου-οι-αιτήσεις-για-έκτακτες-προσλήψεις-σε-κτηνιατρικές-υπηρεσίες

Σε εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη 49 θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με στόχο την ενίσχυση των κεντρικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και των εργαστηριακών δομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://sox.minagric.gr/app.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει το Σάββατο 14 Μαρτίου και ώρα 23:59.

Με τις νέες προσλήψεις ενισχύονται στοχευμένα οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, καθώς και δομές όπως το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια που υπάγονται σε αυτά, ώστε να επιταχυνθεί το διαγνωστικό και εργαστηριακό έργο και να ενισχυθεί συνολικά η επιχειρησιακή υποστήριξη του μηχανισμού.

Οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ Γεωτεχνικών – Ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων

ΠΕ Βιολόγων – Ειδικότητα ΠΕ Βιολόγων

ΠΕ Βιοχημικών – Ειδικότητα ΠΕ Βιοχημικών

ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδικότητα ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΠΕ Χημικών – Ειδικότητα ΠΕ Χημικών

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Ειδικότητα ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων – Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, ενώ η μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ.

Η σχετική παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική δέσμη έκτακτων μέτρων που έχει ενεργοποιήσει το υπουργείο για την αντιμετώπιση της νόσου. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη προχωρήσει η επιχειρησιακή διάθεση 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, ενώ ενεργοποιήθηκε και ο νέος θεσμός των εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων με σύμβαση έργου διάρκειας τριών μηνών και δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.