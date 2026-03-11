ΗΠΑ:-Στο-2,4%-ο-πληθωρισμός

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση (εποχικά προσαρμοσμένα), φέρνοντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 2,4%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ. Και τα δύο νούμερα ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις της αγοράς (Dow Jones).

Αφαιρώντας τις πιο ασταθείς κατηγορίες τροφίμων και ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός (core CPI) αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε ετήσια βάση, επίσης ακριβώς όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα ετήσια ποσοστά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με τον Ιανουάριο, γεγονός που δείχνει ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), αλλά δεν επιταχύνεται.

Παρότι η έκθεση δείχνει γενικά σταθερό πληθωρισμό, οι τιμές αυξήθηκαν ελαφρώς σε κατηγορίες όπως η στέγαση και οι υπηρεσίες, ενώ σε αρκετά αγαθά σημειώθηκαν μειώσεις, όπως στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και στην ασφάλιση αυτοκινήτων.