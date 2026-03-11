Η-revolut-λειτουργεί-πλέον-ως-πλήρως-αδειοδοτημένη-τράπεζα-στο-Ηνωμένο-Βασίλειο

Πλέον, οι επιλέξιμες καταθέσεις των πελατών της θα προστατεύονται από το Σύστημα Αποζημίωσης στο τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSCS)

Την έγκριση της Αρχής Προληπτικής Εποπτείας (PRA) για την ολοκλήρωση της περιόδου εκκίνησης δραστηριοτήτων (mobilisation) και την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της ως πλήρως αδειοδοτημένο τραπεζικό ίδρυμα στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε η Revolut Bank UK.

«Η εξέλιξη αυτή βρίσκει τη Revolut με μια ήδη ισχυρή βάση 13 εκατ. πελατών στη χώρα και ακολουθεί την πρόσφατη δέσμευση της εταιρείας για επενδύσεις 3 δισ. λιρών (4 δισ. δολαρίων), καθώς και τη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στη βρετανική αγορά. Το ιστορικό αυτό ορόσημο επιτρέπει στη Revolut Bank UK Ltd να προσφέρει τραπεζικούς λογαριασμούς σε ιδιώτες και επιχειρήσεις υπό το καθεστώς πλήρους τραπεζικής άδειας» σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, πλέον, οι επιλέξιμες καταθέσεις των πελατών της θα προστατεύονται από το Σύστημα Αποζημίωσης στο τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSCS), ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για τη διάθεση ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών στο άμεσο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

«Η Revolut θα προχωρήσει σε σταδιακή διάθεση τρεχούμενων λογαριασμών σε νέους πελάτες τις επόμενες ημέρες, ξεκινώντας από μια μικρή ομάδα χρηστών και επεκτείνοντας τη διαδικασία τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο τη διασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας χρήστη. Για τους υφιστάμενους πελάτες, δεν προβλέπεται καμία άμεση αλλαγή: η εφαρμογή Revolut και οι κάρτες θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Οι πελάτες θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες σχετικά με τη μετάβαση στη νέα τράπεζα, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μερικούς μήνες. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης εδώ» προστίθεται.

Ο Nik Storonsky, Συνιδρυτής και CEO της Revolut, δήλωσε: «Η πλήρης αδειοδότηση της τράπεζάς μας στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούσε κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα και συνιστά ιστορικό ορόσημο στην πορεία μας. Ως η εγχώρια αγορά μας, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στον πυρήνα της ανάπτυξής μας. Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών στους εκατομμύρια πελάτες μας στη χώρα, προσφέροντας την ίδια καινοτόμο εμπειρία που ήδη απολαμβάνουν οι χρήστες μας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι ένα καθοριστικό βήμα στην αποστολή μας να δημιουργήσουμε την πρώτη πραγματικά παγκόσμια τράπεζα στον κόσμο».

Η Francesca Carlesi, CEO της Revolut στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Η πλήρης τραπεζική αδειοδότηση στην εγχώρια αγορά μας σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στην πορεία μας. Πρόκειται για ένα ορόσημο που κατακτήθηκε χάρη στην ακλόνητη προσήλωση, την πειθαρχία και την πίστη στο όραμά μας. Η εξέλιξη αυτή θέτει τα θεμέλια για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας: τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα πλαισιώσουν τις καινοτόμες λύσεις που εμπιστεύονται καθημερινά οι πελάτες μας. Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζουμε να θέτουμε τους πελάτες μας στο επίκεντρο, προσφέροντας την πιο απρόσκοπτη και ασφαλή τραπεζική εμπειρία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Η πλήρης λειτουργία της Revolut ως τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδοτεί τη νέα, δυναμική φάση στην αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας επέκτασής της, η Revolut ανακοίνωσε πρόσφατα ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 10 δισεκατομμυρίων λιρών (13 δισ. δολαρίων) για την επόμενη πενταετία, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η εταιρεία εντείνει τη δέσμευσή της για είσοδο σε 30 νέες αγορές έως το 2030, έχοντας ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο με την αίτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ και τη στρατηγική διείσδυση σε νέες γεωγραφικές περιοχές εντός του 2025» καταλήγει.