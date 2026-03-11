Θεοδωρικάκος:-«Το-πλαφόν-στα-κέρδη-έκτακτο-μέτρο-για-την-προστασία-των-καταναλωτών»

Το μήνυμα ότι «το κέρδος είναι θεμιτό, αλλά η αισχροκέρδεια όχι» έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Το μήνυμα ότι «το κέρδος είναι θεμιτό, αλλά η αισχροκέρδεια όχι» έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Δημοσιεύεται άμεσα στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους και ξεκινούν οι έλεγχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Έλεγχοι γίνονται ήδη από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή που δημιουργήσαμε με δική μας μεταρρύθμιση και τις πρώτες έξι ημέρες έγιναν 1.500 έλεγχοι σε πρατήρια βενζίνης. Οπλισμένη με αυτή τη σκληρή νομοθέτηση, η Αρχή μπορεί να έχει σοβαρά αποτελέσματα, ώστε να μην υπάρξει αισχροκέρδεια στην αγορα».

Πλαφόν στην αγορά τροφίμων: Αναλυτικά η λίστα των αγαθών

Σε ερώτηση για το αν τα πρόστιμα εισπράττονται, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι τους τελευταίους 18 μήνες που ίσχυε το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ως τις 30 Ιουνίου 2025, επιβλήθηκαν 20 εκατ. ευρώ πρόστιμα. «Και επιβάλλονται και εισπράττονται κανονικά», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Τα μέτρα, όπως τόνισε, θα ισχύσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου και τότε «θα επανεξετάσουμε την κατάσταση, σύμφωνα και με την εισήγηση που θα κάνει η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής. Είναι κρίσιμο και για την ίδια την αγορά να επιδείξει κοινωνική ευθύνη, ώστε οι αποφάσεις που θα παρθούν να λειτουργούν σωστά για όλη την κοινωνία».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι πέρυσι η Ελλάδα για έξι μήνες είχε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, που ήταν ο χαμηλότερος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η απόφαση του Πρωθυπουργού να επαναλάβουμε αυτό το μέτρο, δείχνει και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προφυλάξουμε τη μεσαία τάξη και τις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες από φαινόμενα αισχροκέρδειας», ανέφερε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «από τα έσοδα που έχει το Κράτος από τη φοροδιαφυγή και την είσπραξη του ΦΠΑ, έχουμε δώσει αλλεπάλληλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, έχουμε μειώσει κατά 2% τη φορολογία, ενώ οι νέοι έως 25 ετών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο».

Όπως σημείωσε «επειδή σε έναν χρόνο έχουμε εκλογές, η αντιπολίτευση δεν θέλει να αναγνωρίσει αυτά τα μέτρα, αλλά οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι μας ενδιαφέρει η κοινωνική συνοχή και το σύνολο του ελληνικού λαού».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας , διότι «αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει, είναι το καλό όλων των πολιτών και όχι τό μικροκομματικό συμφέρον. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και έχουμε αποδείξει ότι αυτή η κυβέρνηση ξέρει να διαχειρίζεται σωστά κάθε κρίση. Αυτό θα συμβεί και τώρα», όπως είπε.