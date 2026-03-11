Ιαπωνία:-Απελευθέρωση-στρατηγικών-αποθεμάτων-πετρελαίου-από-τις-16-Μαρτίου

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα θα απελευθερώσει πετρέλαιο από τα στρατηγικά εθνικά αποθέματα από την επόμενη εβδομάδα, για να μετριάσει τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές της ενέργειας.

Όπως είπε, η Ιαπωνία αποφάσισε να αξιοποιήσει ανεξάρτητα το εθνικό της απόθεμα χωρίς να περιμένει την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) να λάβει επίσημη απόφαση σχετικά με τη συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων μεταξύ των κρατών μελών.

Η εφαρμογή του μέτρου τοποθετείται χρονικά γύρω στις 16 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την πρόθεση του Τόκιο να προλάβει περαιτέρω αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές καυσίμων.

Πάνω από το 90% του αργού πετρελαίου της Ιαπωνίας εισάγεται από τη Μέση Ανατολή, με την πλειοψηφία να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα εθνικά αποθέματα της Ιαπωνίας, τα οποία διατηρούνται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, αντιστοιχούν σε 254 ημέρες ζήτησης αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.

Σε αντίστοιχη κίνηση προχωράει και η Γερμανία. Σύμφωνα με το σχέδιο του Βερολίνου, η κυβέρνηση αναμένει να απελευθερώσει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου της, πιθανώς περίπου 2,4 εκατ. τόνους, εάν γίνει δεκτή η πρόταση της IEA, σύμφωνα με την υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε.

Το σχέδιο της ΙΕΑ

Τη μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία της εξετάζει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Στόχος είναι να περιορίσει το ράλι των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν γνώση των συζητήσεων, η πρόταση προβλέπει την απελευθέρωση ποσοτήτων πετρελαίου μεγαλύτερων από τα 182 εκατ. βαρέλια που διοχέτευσαν συνολικά τα κράτη-μέλη της IEA το 2022, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η πρόταση παρουσιάστηκε σε έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ενέργειας από τα 32 κράτη-μέλη της IEA στο Παρίσι την Τρίτη.

