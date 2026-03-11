Κεραμέως-στον-ΣΚΑΪ:-Σε-ισχύ-η-πρώτη-συλλογική-σύμβαση-εργασίας-με-αυξήσεις-μέχρι-12%-στον-κατώτατο-μισθό

Οι συλλογικές συμβάσεις είναι ο μόνος τρόπος να επηρεαστεί ο μέσος μισθός, κάτι για το οποίο η χώρα είχε πολλά περιθώρια βελτίωσης, δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. «Για περίπου 1 χρόνο διαπραγματευτήκαμε με όλους σχεδόν τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να βάλουμε από κοινού ένα πλαίσιο για το πώς θα έχουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και πώς θα επεκτείνονται πιο εύκολα για να προστατεύσουν περισσότερους εργαζομένους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπεγράφη τέλος Νοεμβρίου μια κοινωνική συμφωνία και 1 μήνα αργότερα είχαμε έτοιμο το νομοσχέδιο, πέρασε από τη Βουλή και έγινε νόμος του κράτους. Ψηφίστηκε αρχές Φεβρουαρίου, δεν πέρασαν 2 εβδομάδες και έχουμε ήδη την πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας που φέρνει αύξηση μισθών. Είναι ήδη σε ισχύ και αφορά τους εργαζομένους στα ζαχαρώδη προϊόντα. Αυτοί που επηρεάζονται από την υπογραφή είναι περίπου 6.000 εργαζόμενοι. Μιλάμε για αύξηση μέχρι 12% στον κατώτατο μισθό», ενημέρωσε η υπουργός. Εφόσον επεκταθεί, θα δώσει αύξηση σε 23.000 εργαζομένους του κλάδου.

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι πάρα πολύ σοβαρές και νομίζω υπογραμμίζουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο πόσο σημαντικό ήταν και είναι για τη χώρα μας να κινηθεί σε δυο κατευθύνσεις: πρώτα από όλα να επενδύσει πάρα πολύ στον αμυντικό της εξοπλισμό και από την άλλη η σημασία της επένδυσης σε γεωστρατηγικές συμμαχίες», ανέφερε η κ. Κεραμέως, εκφράζοντας την ευχή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να τελειώσει πολύ γρήγορα, δεδομένου ότι η πρώτη και σημαντικότερη συνέπεια είναι η αύξηση των τιμών.

Ερωτηθείσα για τους τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης μέσα από τη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος, η υπουργός αναφέρθηκε τόσο στην αύξηση των μισθών, όσο και στη μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών. «Σε 2 εβδομάδες θα εισηγηθώ στο υπουργικό συμβούλιο τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα έχει εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Το ποσό δεν είναι ακόμα κλειδωμένο, το επεξεργαζόμαστε. Τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ, σήμερα είναι στα 880. Η δέσμευση του πρωθυπουργού παραμένει για 950 ευρώ το 2027», όπως είπε δίνοντας τέλος στα σενάρια που διακινούνται για 950 ευρώ από τη φετινή χρονιά.

«Η ανεργία έχει πέσει στο 7,7%»

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ανεργία, η οποία έχει πέσει στο 7,7% από το 18%, που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 18 ετών.

«Παραδοσιακά στη χώρα μας είχαμε υψηλότερη ανεργία σε γυναίκες και νέους, άρα πάμε στοχευμένα και βγάζουμε προγράμματα για αυτούς. Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία γυναικών που είχαμε ποτέ, περίπου στο 10%», διευκρίνισε αμέσως μετά.

