Μητσοτάκης:-Πλαφόν-στο-περιθώριο-κέρδους-σε-καύσιμα-και-προϊόντα-σούπερ-μάρκετ

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα τριμήνου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Προφανώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η κοινωνική αναταραχή δεν μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας» τόνισε ο πρωθυπουργός και επισήμανε πως: «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Από την πλευρά του ο κ. Τασούλας υπογράμμισε την ανάγκη για σύνεση, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα από το σύνολο του πολιτικού συστήματος απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργεί ο πόλεμος.

«Η επαγρύπνηση που έδειξε η Πολιτεία στην προστασία της Κύπρου πρέπει να φανεί και στην περίπτωση της καταπολέμησης της αισχροκέρδειας» είπε ο κ. Τασούλας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα επερχόμενα μέτρα θα είναι αποτελεσματικά και θα τύχουν της αποδοχής της κοινωνίας, αντίστοιχα με τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για την Κύπρο.

Τα έκτακτα μέτρα θα εξειδικεύσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σήμερα στις 2 το μεσημέρι.

Αναλυτικά ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Καλώς ήρθατε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά συνάντησα ένα σχολείο από τη Σιάτιστα και πήγα να τους χαιρετήσω. Ο δε καθηγητής ήταν ενήμερος για το γεγονός ότι ο παππούς μου, Κυριάκος Μητσοτάκης, ως εθελοντής, επικεφαλής Σώματος Εθελοντών Κρητών, είχε πολεμήσει στην απελευθέρωση.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Εκεί στην περιοχή τους;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βεβαίως.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Και στα Γιάννενα είχε πολεμήσει.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και στα Γιάννενα και στη Σιάτιστα και μνημονεύεται, μάλιστα, σε διάφορα αρχεία της εποχής.

Οπότε έκανα αυτή την ιστορική εισαγωγή, για να αναλογιστούμε ότι και τώρα ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Θυμάστε ότι και στην προηγούμενη συνάντησή μας σας είχα πει ότι το μόνο βέβαιο πια το οποίο θα κληθούμε να διαχειριστούμε είναι η διαρκής γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η περιοχή μας είναι στη δίνη ενός εκτεταμένου πολέμου. Η χώρα μας πιστεύω ότι απέδειξε έμπρακτα ότι είναι ένας πυλώνας γεωπολιτικής ασφάλειας.

Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι προστρέξαμε πρώτοι να υποστηρίξουμε την Κύπρο, αποστέλλοντας αμυντικές δυνάμεις του Ναυτικού και της Αεροπορίας μας. Αλλά, στη συνέχεια, ακολούθησαν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην πράξη αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ευρωπαϊκό έδαφος και η άμυνά του πρέπει να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, κ. Πρόεδρε, το υπουργείο Εξωτερικών έχει καταβάλει μια τιτάνια προσπάθεια για να μπορέσει να απεγκλωβίσει από τις εμπόλεμες ζώνες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας. Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται.

Ενώ, ταυτόχρονα, και σε όλα τα διπλωματικά επίπεδα η χώρα μας δίνει τον δικό της αγώνα, ώστε αυτή η σύρραξη να μην επεκταθεί και σε άλλες γεωγραφικές ενότητες.

Μας απασχολεί ιδιαίτερα η σταθερότητα του Λιβάνου. Έχουμε εκφράσει την έντονη διαφωνία μας με οποιαδήποτε εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση γίνει στον νότιο Λίβανο και τη στήριξή μας στις αρχές του Λιβάνου, έτσι ώστε αυτές οι ίδιες να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα ασφάλειας, τα οποία γεννάει η παρουσία της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Και βέβαια, εκτός από τη γεωπολιτική διάσταση του ζητήματος, μας απασχολούν πολύ και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Γι’ αυτό και σήμερα, στις 14:00 η ώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι υπουργοί Ανάπτυξης και Ενέργειας θα κάνουν σχετικές ανακοινώσεις για την επιβολή πλαφόν και στα καύσιμα, για να είμαι πιο σαφής: πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα καύσιμα αλλά και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ.

Προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα.

Οπότε, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ θα ανακοινωθούν σήμερα, με ορίζοντα υλοποίησης το επόμενο τρίμηνο.

Από εκεί και πέρα, θα είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για τις περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, εκφράζοντας πάντα, βέβαια, την ευχή μας ότι θα οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση, έτσι ώστε αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα να μην διογκωθεί περαιτέρω.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Κύριε πρόεδρε, μόλις περιγράψατε μια κατάσταση, η οποία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαμορφώνει ένα νέο, ταραγμένο, επικίνδυνο και εν πολλοίς ως προς τις ερμηνείες ή ως προς την προοπτική του αλλοπρόσαλλο τοπίο, το οποίο ευτυχώς η χώρα μας, κύριε Πρόεδρε, εν σχέσει με την πολεμική πρόκληση, το αντιμετωπίζει εντελώς ψύχραιμα και, θα έλεγα, και ακαριαία.

Η αποστολή της αεροναυτικής ειρηνικής και αμυντικής δύναμης της Ελλάδος στην Κύπρο, η οποία έγινε, επαναλαμβάνω, ακαριαία και δρομολόγησε πρωτοποριακά την ακολουθία από άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, δείχνει ότι η χώρα μας έχει τη σταθερότητα και έχει και τη σύνεση να αντικρίζει όλη αυτή την περίοδο των πυκνών και βαριών συννέφων με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.

Και πρέπει να διατηρήσουμε, κύριε Πρόεδρε, πρέπει η ελληνική Πολιτεία, η Κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διατηρήσουμε αυτή την περίοδο των μεγάλων προκλήσεων την ψυχραιμία και τη σύνεση, η οποία απαιτείται από τις περιστάσεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών, όπως πράγματι είπατε, έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, μια πρωτοφανή σε έκταση εκστρατεία επιστροφών, εφόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες πτήσεων, χιλιάδων Ελλήνων πολιτών από την διακεκαυμένη ζώνη. Και είναι χαρακτηριστικές οι ευχαριστίες και η ευγνωμοσύνη που δείχνουν αυτοί που επιστρέφουν εκτιμώντας την οργάνωση και την αμεσότητα της όλης διαδικασίας.

Κύριε πρόεδρε, η επαγρύπνηση που έδειξε η Πολιτεία στο θέμα της αμυντικής προστασίας της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Κύπρου, όπως περιγράψατε, πρέπει να φανεί και στην περίπτωση της καταπολέμησης της αισχροκέρδειας. Είμαι βέβαιος πως τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, και προειδοποιητικά και κατασταλτικά, θα λειτουργήσουν ώστε και αυτοί που σκέφτονται να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία αισχροκερδώντας, αλλά και αυτοί που ήδη το ξεκίνησαν, θα αναχαιτισθούν, θα εμποδιστούν και θα αντιληφθούν ότι δεν είναι καιρός αυτή η κρίση, αυτή η δύσκολη κατάσταση, να τους γεμίσει τις τσέπες με υπερκέρδη.

Κι έτσι, θα καταλάβουν όλοι ότι η πολιτεία τηρεί το χρέος της απέναντι στους πολίτες, απέναντι στον ελληνικό λαό, ο οποίος με μεγάλη πλειοψηφία αγκάλιασε τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στην Κύπρο, τις στρατιωτικές, τις αμυντικές πρωτοβουλίες και θέλω να ελπίζω ότι εκ των αποτελεσμάτων θα αγκαλιάσει και τις πρωτοβουλίες καταπολέμησης της αισχροκέρδειας. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι μέσα σε αυτό τον ταραγμένο, επικίνδυνο και όπως είπα, αλλοπρόσαλλο κόσμο, η σταθερότητα που έχουμε στην Ελλάδα, η αποφασιστικότητα, το ότι ξέρουμε τι μας γίνεται, το ότι έχουμε Ένοπλες Δυνάμεις οι οποίες ανταποκρίνονται σχεδόν ακαριαία στο καθήκον τους, όπου αυτό τις καλεί, θα οδηγήσει σε μία αποκλιμάκωση της ανασφάλειας και της ψυχολογίας της ανασφάλειας η οποία υπάρχει στη χώρα και θα μπορούν οι πολίτες, παρά τα σύννεφα που έχουν βαρύνει στην περιοχή μας, να συνεχίσουν τις ειρηνικές τους εργασίες με ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς, το οποίο τους παρέχει η πολιτεία και οφείλει να το παρέχει.

Είμαι βέβαιος, ότι στην περαιτέρω κατ’ ιδίαν ενημέρωση θα μπούμε και σε λεπτομέρειες αυτών των πραγμάτων, αλλά θα μου πείτε και για τη διεθνή διάσταση της συμπαράστασης προς την Κύπρο, με κορυφαία την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Κύπρο και στη Σούδα, που έδειξε ότι τα αντανακλαστικά της Ευρώπης, όταν απειλείται η Ευρώπη – γιατί περί αυτού πρόκειται – η περίπτωση της Κύπρου είναι απειλή κατά της Ευρώπης τελικά, τα αντανακλαστικά της Ευρώπης απεδείχθησαν γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά.

Και σε όλη αυτή την προσπάθεια η χώρα μας έπαιξε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και αυτό, νομίζω, εκτιμάται από όλους.

