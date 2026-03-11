Οι-ΗΠΑ-εξετάζουν-την-απελευθέρωση-των-στρατηγικών-τους-αποθεμάτων-πετρελαίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν ορισμένα από τα στρατηγικά τους αποθέματα πετρελαίου για να περιορίσουν τις αυξήσεις των τιμών λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σε συνέντευξή του την Τετάρτη ο Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ.

«Αυτή είναι ακριβώς η στιγμή που πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα από αυτά για να μειώσετε την πίεση στις παγκόσμιες αγορές», παραδέχτηκε ο Μπέργκουμ σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Σε αυτές τις στιγμές αυτά τα αποθέματα είναι χρήσιμα, στο βαθμό που δεν υπάρχει παγκόσμια ενεργειακή έλλειψη. Αντιμετωπίζουμε ένα προσωρινό πρόβλημα μεταφοράς», πρόσθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών.