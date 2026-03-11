Ο-Μάντελσον-ζητούσε-αποζημίωση-547.000-λιρών-μετά-την-αποπομπή-του-από-πρέσβης-στις-ΗΠΑ

Ο Πίτερ Μάντελσον ζήτησε αποζημίωση ύψους 547.000 λιρών μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα πρώτα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με τον διορισμό του, ο οποίος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω της σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα έγγραφα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, δείχνουν ότι ο Μάντελσον ζήτησε να του καταβληθεί ολόκληρος ο μισθός που αντιστοιχούσε στη διάρκεια της τετραετούς σύμβασής του ως πρέσβης, μετά την αποπομπή του από τη θέση.

«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν με αίτημα του ίδιου να καταβληθεί το υπόλοιπο των μισθολογικών αποδοχών της τετραετούς θητείας της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Αυτό θα ανερχόταν σε 547.201 λίρες», αναφέρεται στα έγγραφα.

Τελικά, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ενέκρινε την καταβολή 34.670 λιρών ως διακριτική αποζημίωση κατά την αποχώρησή του, επιπλέον των 40.329 λιρών που δικαιούταν νομικά. Το συνολικό ποσό ανήλθε σε σχεδόν 75.000 λίρες.

Άλλα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο υλικό δείχνουν ότι οι έλεγχοι καταλληλότητας (due diligence) που είχαν προετοιμαστεί για τον Στάρμερ επισήμαναν πως η φιλική σχέση του Μάντελσον με τον Έπσταϊν συνεχίστηκε ακόμη και μετά την καταδίκη του τελευταίου για την προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.

Ο Άλεξ Μπέρκχαρτ, σκιώδης καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ από το Συντηρητικό Κόμμα, δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι τον παραπλάνησαν. Δεν παραπλανήθηκε από αυτό το έγγραφο ελέγχου καταλληλότητας».

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, οι σχέσεις του Μάντελσον με τον Έπσταϊν, καθώς και οι δύο παραιτήσεις του από την κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ χαρακτηρίστηκαν ως ενδείξεις «γενικού κινδύνου για τη φήμη».

Τα αρχεία αποκαλύπτουν επίσης ότι ο Τζόναθαν Πάουελ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Στάρμερ, ήταν «ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς τον διορισμό» και θεωρούσε ότι η διαδικασία είχε προχωρήσει «περίεργα βιαστικά».

Ο πρωθυπουργός είχε συμφωνήσει να δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα ως απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας του Μάντελσον το 2024 και για το τι γνώριζε η κυβέρνηση σχετικά με τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.

Ωστόσο, την Τετάρτη το απόγευμα δημοσιεύθηκε μόνο ένα μικρό μέρος των εγγράφων, τα οποία συνολικά αναμένεται να αριθμούν χιλιάδες σελίδες.

Ορισμένα από τα έγγραφα δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς ο Μάντελσον – ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν ενήργησε με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο και ότι δεν είχε οικονομικά κίνητρα – ερευνάται από την αστυνομία για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος.

Μετά τη δημοσίευση των εγγράφων, ο Ντάρεν Τζόουνς, επικεφαλής γραμματέας του πρωθυπουργού, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι είναι σημαντικό να υπάρχει «πλήρης λογοδοσία και διαφάνεια» σχετικά με τη δημοσιοποίησή τους.

«Ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν ένας απεχθής εγκληματίας που διέπραξε από τα πιο φρικτά και αποτρόπαια εγκλήματα… Τα θύματα αυτά θα αποτελούν πάντα την προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

Ο Στάρμερ δεν είχε ακριβή γνώση της σχέσης του Μάντελσον με τον Έπσταϊν όταν αποφάσισε τον διορισμό

Σε επιστολή που περιλαμβάνεται στα αρχεία περιγράφεται συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, υπό την προεδρία του Κιρ Στάρμερ, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση να απομακρυνθεί ο Μάντελσον από τη θέση του.