Πέντε εταιρείες, ένα συμπέρασμα: Η Ελλάδα οδεύει σε εκλογές χωρίς νικητή

Δημοσκοπήσεις · Μάρτιος 2026 · Εκτίμηση αποτελέσματος Τα 5 πρώτα κόμματα Interview · Opinion Poll · Pulse — Αναγωγή / Κατανομή αναποφάσιστων Προβάδισμα ΝΔ έναντι 2ου (ΠΑΣΟΚ)

Κόμμα Interview

Political.gr

05–09/3 n=3175 Opinion Poll

Action 24

04–06/3 n=1004 Pulse

ΣΚΑΪ

07–10/3 n=1056 Μ.Ο. Νέα Δημοκρατία 34,1% 32,7% 31,5% 32,8% ΠΑΣΟΚ 15,4% 13,2% 13,5% 14,0% Πλεύση Ελευθερίας 5,5% 9,6% 9,5% 8,2% Ελληνική Λύση 7,0% 9,2% 9,0% 8,4% ΚΚΕ 7,5% 7,8% 8,0% 7,8% ΣΥΡΙΖΑ 3,5% 4,7% 6,0% 4,7% Φωνή Λογικής 3,7% 4,9% 3,5% 4,0% ΜέΡΑ25 4,2% 2,9% 2,5% 3,2% Δημοκράτες / ΠΚ 2,9% 1,7% 1,5% 2,0% Νίκη 1,4% 1,9% 2,0% 1,8% Νέα Αριστερά 1,3% 1,0% 1,0% 1,1%

Η διαβάθμιση που φέρνουν οι πέντε πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας στο βασικό της συμπέρασμα: η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη. Αλλά τα δεδομένα αποκαλύπτουν και κάτι πιο σύνθετο — ένα πολιτικό τοπίο σε πλήρη κινητικότητα, με τη Μέση Ανατολή να αναδιατάσσει τις ισορροπίες, την αντιπολίτευση να παραμένει διαλυμένη και ένα εκρηκτικό 18-22% των πολιτών να παραμένει αναποφάσιστο.

Η «ψαλίδα» των εταιρειών: τι σημαίνει η διαφορά 29% vs 34%

Η πρώτη εντύπωση που προκαλεί ο πίνακας είναι η απόκλιση μεταξύ εταιρειών για τη ΝΔ — από 29,2% (MRB, Ιανουάριος) έως 34,1% (Interview, Μάρτιος). Αυτή η διαφορά δεν αντικατοπτρίζει διαφωνία στα εμπειρικά δεδομένα, αλλά τρεις διαφορετικές μεθοδολογικές επιλογές. Πρώτον, την ημερομηνία: MRB και Metron Analysis μέτρησαν στα τέλη Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Opinion Poll και Interview το 9-10 Μαρτίου, σε πλήρη κρίση Μέσης Ανατολής — και η διαφορά ενός μήνα κάνει σαφή διαφορά στα νούμερα. Δεύτερον, τον τρόπο αναγωγής: κάθε εταιρεία μοιράζει διαφορετικά τους αναποφάσιστους στα κόμματα, με αποτέλεσμα εγγενείς αποκλίσεις 3-5 μονάδων. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος «πέφτει έξω» — σημαίνει ότι κανείς πίνακας δεν πρέπει να διαβαστεί ως απόλυτη αλήθεια, αλλά ως τάση.

Η τάση, εξάλλου, είναι κοινή: όλες οι εταιρείες δείχνουν άνοδο της ΝΔ τον Μάρτιο σε σχέση με τον Ιανουάριο, εύρημα που συγκλίνει πλήρως.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή ως «εκλογικό γεγονός»

Ο βασικός καταλύτης της ανόδου της ΝΔ από Ιανουάριο ως σήμερα δεν βρίσκεται στο εσωτερικό μέτωπο. Βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Η εμπλοκή του Ιράν, η απόφαση αποστολής φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, και γενικότερα η «εθνική» διαχείριση της κρίσης λειτουργεί ως κλασικό «rally around the flag» φαινόμενο — το ίδιο που έχει παρατηρηθεί διεθνώς σε όλες τις δυτικές κυβερνήσεις σε περιόδους εξωτερικής απειλής. Η Pulse μέτρησε σήμερα 11 Μαρτίου ότι 4 στους 5 Έλληνες (79%) ανησυχούν για τον πόλεμο, με το 39% να φοβάται οικονομικές επιπτώσεις και το 23% ενδεχόμενη εμπλοκή της ίδιας της χώρας. Η αγωνία αυτή, αντίθετα απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς, δεν αποδυναμώνει την κυβέρνηση — την ενισχύει, διότι ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως εγγυητής σταθερότητας σε περιβάλλον χάους. Ο Μητσοτάκης παραμένει πρώτος σε καταλληλότητα πρωθυπουργίας σε όλες τις μετρήσεις, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 26% και 33%, ενώ ο αμέσως επόμενος υπολείπεται κατά 15-20 μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ: «κολλημένο» στο 13-15%

Σε όλες ανεξαιρέτως τις μετρήσεις, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται με αναγωγή μεταξύ 12,7% και 15,4% — δεύτερο, σταθερό, αλλά και στάσιμο. Αυτό είναι πολιτικά αντιφατικό: το κόμμα παραμένει αντιπολίτευση χωρίς να απειλεί. Η διεύρυνση που επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μεταφράζεται σε εκλογικά κέρδη στις δημοσκοπήσεις, ενώ η εσωτερική αντίδραση από στελέχη υποδηλώνει ότι η διαδικασία δεν έχει ενώσει — έχει τριγκάρει. Το 86% των πολιτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου, θεωρεί απίθανη μια νίκη ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Αυτό το εύρημα είναι μάλλον η βαθύτερη πληγή για το κόμμα: δεν έχει χάσει ψηφοφόρους, έχει χάσει αξιοπιστία ως εναλλακτική κυβέρνηση.

Η Πλεύση Ελευθερίας: μεγάλη διακύμανση, ερωτηματικο η τάση

Κανένα κόμμα δεν εμφανίζει μεγαλύτερη διακύμανση μεταξύ εταιρειών από την Πλεύση Ελευθερίας — από 5,5% (Interview Μάρτιος) έως 13,2% (MRB Ιανουάριος). Η διαφορά αυτή δεν είναι σφάλμα· αντικατοπτρίζει την πραγματική αστάθεια του ακροαριστερου εκλογικού σώματος και τη διαφορετική «χρονολογία» των μετρήσεων. Αυτό που φαίνεται σαφές είναι ότι η Πλεύση χάνει έδαφος από τον Ιανουάριο, κινούμενη καθοδικά καθώς μέρος του εκλογικού της σώματος επιστρέφει στη ΝΔ λόγω της κρίσης. Η Ελληνική Λύση κινείται παράλληλα, επίσης σε πτωτική τάση, αλλά με μεγαλύτερη σταθερότητα.

ΚΚΕ: ο αδιαπέραστος βράχος

Μεταξύ 7,5% και 9,2% στην αναγωγή, χωρίς ιδιαίτερη κατεύθυνση αλλά και χωρίς αιμορραγία. Το ΚΚΕ παραμένει το μόνο κόμμα με αδιαμφισβήτητη σταθερότητα — η εκλογική του βάση δεν ταράζεται ούτε από σκάνδαλα, ούτε από νέα κόμματα, ούτε από γεωπολιτικές κρίσεις. Αυτό οφείλεται στην οργανωτική πειθαρχία του κόμματος και στη σαφήνεια λόγου που εκτιμά η συγκεκριμένη εκλογική βάση.

ΣΥΡΙΖΑ: η μεγάλη κατάρρευση συνεχίζεται

Από 3,5% (Interview) έως 5,6% (GPO) — και στις πέντε μετρήσεις κάτω από το 6%. Για κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα ως το 2019 και έφτασε στο 31,5% στις εκλογές του 2023, τα νούμερα αυτά αποτελούν ιστορική κατάρρευση. Η νέα ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να σταματήσει την αιμορραγία, ενώ η πιθανή εμφάνιση κόμματος Τσίπρα στα αριστερά αλλά και στον κεντροαριστερό χώρο επιτείνει τον κίνδυνο. Σε ορισμένες μετρήσεις η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή δεν είναι δεδομένη εάν η τάση συνεχιστεί ως τις εκλογές του 2027.

Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς: η φούσκα ξεφουσκώνει

Ήταν η μεγάλη αγωνία των αρχών του 2026 — τι θα σημάνει για το πολιτικό σκηνικό η εμφάνιση ενός ή περισσότερων νέων κομμάτων. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια ξεκάθαρη απάντηση: η δυναμική τους φθίνει. Η ALCO μέτρησε ότι τα θετικά συναισθήματα για κόμμα Καρυστιανού έπεσαν από 26% τον Ιανουάριο στο 22% σήμερα, ενώ η πιθανότητα ψήφου σε νέο κόμμα («πολύ πιθανόν») κατρακύλησε από 18% σε 10%. Η GPO επισήμανε τον Φεβρουάριο «κόπωση του εκλογικού σώματος» από πολύμηνη αναμονή χωρίς πρόγραμμα. Το κοινό φαίνεται να απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις για ακρίβεια, οικονομία και καθημερινότητα — και το αίτημα για δικαιοσύνη, χωρίς πρόγραμμα διακυβέρνησης, δεν αρκεί.

Το μεγάλο ερωτηματικό: η «γκρίζα ζώνη» 20-22%

Αν ήταν κόμμα, οι αναποφάσιστοι θα ήταν μακράν η μεγαλύτερη δύναμη στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Σε κάθε δημοσκόπηση, πριν την αναγωγή, η αδιευκρίνιστη ψήφος (αναποφάσιστοι + λευκό/άκυρο/αποχή) κυμαίνεται μεταξύ 20% και 22%. Η ALCO επιπλέον μέτρησε ότι ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι δεν υπάρχει σήμερα κόμμα που να τον εκφράζει — εύρημα ανησυχητικό για το σύνολο της πολιτικής παράταξης. Αυτή η δεξαμενή είναι ταυτόχρονα κίνδυνος για όλους και ευκαιρία για νέους σχηματισμούς — εάν και εφόσον αποκτήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τι λένε τα νούμερα για τις εκλογές του 2027

Με δεδομένα που τρέχουν, ο εκλογικός χάρτης που σχηματίζεται δείχνει μια 7κομματική Βουλή — ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Πλεύση, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Φωνή Λογικής, ΜέΡΑ25 — με επίσης πιθανή παρουσία και του ΣΥΡΙΖΑ εφόσον σταθεροποιηθεί. Η αριθμητική είναι σκληρή: ακόμα και με αναγωγή, η ΝΔ δύσκολα ξεπερνά το 33-34%. Με το ισχύον εκλογικό σύστημα (απλή αναλογική), η αυτοδυναμία είναι απρόσιτη — άρα το σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας δεν είναι υποθετικό αλλά εξαιρετικά πιθανό. Και αυτό, παραδόξως, είναι ίσως το πιο εκρηκτικό εύρημα όλων των δημοσκοπήσεων: η χώρα κινείται προς εκλογές που δεν θα αναδείξουν νικητή, αλλά θα επιβάλουν διαπραγμάτευση.