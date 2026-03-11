Ποιοι ειναι οι 21 Έλληνες δισεκατομμυριούχοι της λίστας Forbes 2026

Η ετήσια λίστα Forbes των δισεκατομμυριούχων για το 2026 επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη πλούτου. Συνολικά 21 Έλληνες εμφανίζονται φέτος στη λίστα, με επιχειρηματίες από τη ναυτιλία, τη βιομηχανία και τις επενδύσεις να κατέχουν ηγετικές θέσεις. Παρουσιάζουμε αναλυτικά τον καθένα.

1. Βίκυ Σάφρα & Οικογένεια — #94 Παγκοσμίως

Περιουσία: $27,1 δισ. | Τομέας: Τραπεζικός

Στην κορυφή της ελληνικής παρουσίας στη λίστα Forbes 2026 βρίσκεται η 73χρονη Βίκυ Σάφρα μαζί με τα τέσσερα παιδιά της, καταλαμβάνοντας την 94η θέση παγκοσμίως με εκτιμώμενη περιουσία $27,1 δισεκατομμυρίων — τη μεγαλύτερη ελληνική περιουσία στη φετινή λίστα. Η Βίκυ, γεννημένη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από ελληνική οικογένεια, παντρεύτηκε τον Λιβανέζο-Βραζιλιάνο τραπεζίτη Ζόζεφ Σάφρα, ο οποίος έχτισε ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά αυτοκρατορίας στον κόσμο.

Ο Ζόζεφ Σάφρα, που απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2020, είχε ιδρύσει και αναπτύξει την Banco Safra στη Βραζιλία, ενώ η οικογένεια ελέγχει επίσης την J. Safra Sarasin, μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της Ελβετίας. Η Βίκυ Σάφρα δεν είναι απλώς κληρονόμος ενός κολοσσού — διαχειρίζεται ενεργά, μαζί με τα τέκνα της, ένα πολύπλοκο χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών, ακινήτων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εκτείνεται σε πέντε ηπείρους. Η παρουσία της στη λίστα Forbes ως «ελληνίδα» αντικατοπτρίζει τις ρίζες και την ταυτότητα που έχει κρατήσει σε όλη της τη ζωή.

2. Μαρία Αγγελικούση — #509 Παγκοσμίως

Περιουσία: $7,5 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία

Η Μαρία Αγγελικούση είναι αναμφίβολα το πιο σημαντικό νέο πρόσωπο στην ελληνική ναυτιλιακή σκηνή της τελευταίας δεκαετίας. Κόρη του θρυλικού πλοιοκτήτη Γιάννη Αγγελικούση, ανέλαβε τα ηνία του Ομίλου Αγγελικούση σε νεαρή ηλικία και κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει αλλά να πολλαπλασιάσει σημαντικά την οικογενειακή περιουσία. Φέτος κατατάσσεται 509η παγκοσμίως με εκτιμώμενο πλούτο $7,5 δισεκατομμυρίων.

Η ανοδική της πορεία είναι εντυπωσιακή: το 2023 η περιουσία της εκτιμάτο στα $5,6 δισ., το 2024 αυξήθηκε στα $6,4 δισ. και το 2025 έφτασε τα $7,6 δισ. Ο Όμιλος Αγγελικούση διαχειρίζεται έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο, που περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς αερίου και χύδην φορτηγά πλοία μέσω των εταιρειών Maran Tankers, Maran Gas Maritime και Angelicoussis Shipping Group. Η Μαρία αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά Ελλήνων πλοιοκτητών που δεν φοβούνται να επενδύσουν τολμηρά σε νέες τεχνολογίες και πράσινη ναυτιλία.

3. Ευάγγελος Μαρινάκης — #567 Παγκοσμίως

Περιουσία: $7 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία, Αθλητισμός, ΜΜΕ

Λίγες ελληνικές επιχειρηματικές μορφές έχουν τόσο έντονη παρουσία στην ελληνική κοινωνία όσο ο Ευάγγελος Μαρινάκης. Ο Κρητικής καταγωγής επιχειρηματίας κατατάσσεται φέτος 567ος παγκοσμίως με εκτιμώμενη περιουσία $7 δισεκατομμυρίων — άνοδος κολοσσιαία σε σχέση με τα $4,9 δισ. του 2025, όταν κατείχε την 734η θέση. Η άνοδος αυτή τον κατατάσσει πλέον στην ελίτ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

Ο Μαρινάκης είναι ιδιοκτήτης της Capital Maritime & Trading Corp., μιας από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, με δεκάδες πλοία στον στόλο της. Παράλληλα, είναι ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ενός από τους πιο επιτυχημένους ελληνικούς αθλητικούς οργανισμούς που έχει κατακτήσει τρόπαια τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ, ενώ κατέχει επίσης το αγγλικό κλαμπ Νότιγχαμ Φόρεστ. Ελέγχει επίσης σημαντικά ΜΜΕ στην Ελλάδα, γεγονός που τον καθιστά μία από τις πιο πολυδιάστατες επιχειρηματικές φυσιογνωμίες της χώρας.

4. Γεώργιος Οικονόμου — #806 Παγκοσμίως

Τομέας: Ναυτιλία

Ο Γεώργιος Οικονόμου είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες πλοιοκτήτες σε παγκόσμιο επίπεδο, με δεκαετίες εμπειρίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Κατατάσσεται 806ος παγκοσμίως στη λίστα Forbes 2026. Είναι ο ιδρυτής και CEO της TMS Group και της Cardiff Marine, δύο από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο. Ο Οικονόμου διαχειρίζεται έναν ετερόκλητο στόλο που περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια, χύδην φορτηγά πλοία και πλοία μεταφοράς αερίου.

Γνωστός για τις τολμηρές του κινήσεις στις αγορές και την ικανότητά του να εκμεταλλεύεται τους ναυτιλιακούς κύκλους, ο Οικονόμου έχει χτίσει μια αυτοκρατορία που εκτείνεται από τη διαχείριση πλοίων έως τις offshore επενδύσεις. Η ναυτιλιακή του ευφυΐα τον έχει καταστήσει σημείο αναφοράς στον κλάδο, ακόμα και σε διεθνές επίπεδο.

5. Γεώργιος Προκοπίου — #908 Παγκοσμίως

Τομέας: Ναυτιλία

Ο Γεώργιος Προκοπίου είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες πλοιοκτήτες στον κόσμο, με στόλο δεκάδων πλοίων που τελεί υπό τη σημαία των εταιρειών Dynacom Tankers Management, Dynagas και Sea Traders. Η ευρύτητα και η ποικιλία του στόλου του — που περιλαμβάνει suezmax δεξαμενόπλοια, VLCC, φορτηγά πλοία και LNG carriers — τον καθιστά έναν από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες στη ναυτιλιακή αγορά. Φέτος κατατάσσεται 908ος παγκοσμίως.

Ο Προκοπίου, γνωστός για τη διακριτικότητά του και την αποφυγή της δημοσιότητας, έχει παράλληλα επενδύσει και σε εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις μέσα από τις δραστηριότητες της Dynagas στα LNG, επιδεικνύοντας μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη για το μέλλον της ναυτιλίας. Η περιουσία του κατέχεται σε μεγάλο βαθμό μέσω εταιρειών εκτός Ελλάδας, ωστόσο οι δεσμοί του με τη χώρα παραμένουν ισχυροί.

6. Ανδρέας Μαρτίνος — #972 Παγκοσμίως

Περιουσία: $4,4 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία

Ο Ανδρέας Μαρτίνος αντιπροσωπεύει την πρώτη γενιά μιας ναυτιλιακής οικογένειας που έχει δημιουργήσει σημαντικά αποτυπώματα στην ελληνική και διεθνή αγορά. Κατατάσσεται 972ος παγκοσμίως με εκτιμώμενη περιουσία $4,4 δισεκατομμυρίων. Μαζί με τα αδέλφια του Κωνσταντίνο και Αθανάσιο, ανήκουν στην οικογένεια που ελέγχει τον Όμιλο Minerva Marine, μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες στον τομέα των δεξαμενόπλοιων. Η εταιρεία λειτουργεί έναν σύγχρονο στόλο suezmax και aframax δεξαμενόπλοιων.

Η ναυτιλιακή οικογένεια Μαρτίνου έχει επεκταθεί σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, διατηρώντας ωστόσο τη ναυτιλία ως κεντρικό πυλώνα. Η σταθερή παρουσία τους στη λίστα Forbes τα τελευταία χρόνια αντανακλά την εδραία θέση της εταιρείας τους στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς πετρελαίου.

7. Αριστοτέλης Μυστακίδης — #1011 Παγκοσμίως

Περιουσία: $4,2 δισ. | Τομέας: Μέταλλα, Εξόρυξη

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι γνωστός στις διεθνείς αγορές ως ο «βασιλιάς του χαλκού» — ένας τίτλος που αποκτά νόημα όταν κανείς δει την έκταση της επιρροής του στις παγκόσμιες αγορές μετάλλων. Κατατάσσεται 1.011ος παγκοσμίως με εκτιμώμενη περιουσία $4,2 δισεκατομμυρίων. Ο Μυστακίδης έχτισε την περιουσία του μέσα από τη Glencore, τον γίγαντα εμπορίου εμπορευμάτων και εξόρυξης ορυκτών πόρων, όπου υπήρξε εκτελεστικός διευθυντής και βασικός μέτοχος για δεκαετίες.

Η διαδρομή του Μυστακίδη είναι ασυνήθιστη μεταξύ των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων: αντί για ναυτιλία, επέλεξε τον κόσμο των πρώτων υλών και της εξόρυξης, ένα πεδίο που απαιτεί βαθιά γνώση των γεωπολιτικών δυνάμεων και των παγκόσμιων τάσεων. Η σύνδεσή του με τη Glencore τον κατέστησε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες στις αγορές χαλκού, ψευδαργύρου και άλλων βιομηχανικών μετάλλων σε παγκόσμιο επίπεδο.

8. Σπύρος Λάτσης & Οικογένεια — #1108 Παγκοσμίως

Περιουσία: $3,9 δισ. | Τομέας: Τραπεζικός, Ναυτιλία, Ενέργεια

Ο Σπύρος Λάτσης αντιπροσωπεύει τη συνέχεια μιας από τις πιο παλαιές και ισχυρές ελληνικές επιχειρηματικές δυναστείες. Γιος του θρυλικού πλοιοκτήτη και τραπεζίτη Γιάννη Λάτση, κατατάσσεται φέτος 1.108ος παγκοσμίως με εκτιμώμενη περιουσία $3,9 δισεκατομμυρίων. Ο Όμιλος Λάτση εκτείνεται σε πολλούς τομείς: ναυτιλία, τραπεζικές υπηρεσίες, ενέργεια και real estate.

Η οικογένεια Λάτση ελέγχει την EFG International, μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της Ελβετίας, καθώς και σημαντικές δραστηριότητες στην ενέργεια μέσω της Helpe (Ελληνικά Πετρέλαια). Ο Σπύρος Λάτσης έχει αποδείξει ότι μπορεί να αναπτύξει και να εκσυγχρονίσει την οικογενειακή επιχείρηση, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και επενδύοντας στη χώρα σε δύσκολες περιόδους.

9. Παναγιώτης Τσάκος & Οικογένεια — #1189 Παγκοσμίως

Περιουσία: $3,6 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία

Ο Παναγιώτης Τσάκος είναι ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες πλοιοκτήτες με διεθνή παρουσία. Κατατάσσεται 1.189ος παγκοσμίως με εκτιμώμενη περιουσία $3,6 δισεκατομμυρίων. Είναι ιδρυτής της TEN Ltd. (Tsakos Energy Navigation), μιας από τις κορυφαίες εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο στόλος της εταιρείας περιλαμβάνει δεκάδες πλοία, κυρίως δεξαμενόπλοια, με παγκόσμια εμβέλεια.

Ο Τσάκος διακρίνεται για τη δέσμευσή του στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στη ναυτική εκπαίδευση. Έχει ιδρύσει το Ίδρυμα Τσάκος και την Ακαδημία Μαρία Τσάκος, που προάγει τη ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς. Η οικογένεια Τσάκου έχει επίσης επενδύσει σε υποδομές και τεχνολογία, προετοιμάζοντας τον στόλο της για τις απαιτήσεις της πράσινης ναυτιλίας.

10. Φίλιππος Νιάρχος — #1504 Παγκοσμίως

Περιουσία: $2,8 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία, Τέχνη

Το όνομα Νιάρχος είναι συνυφασμένο με την ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας και την παγκόσμια καλλιτεχνική σκηνή. Ο Φίλιππος Νιάρχος, εγγονός του θρυλικού Σταύρου Νιάρχου, κατατάσσεται 1.504ος παγκοσμίως με εκτιμώμενη περιουσία $2,8 δισεκατομμυρίων. Η περιουσία του προέρχεται τόσο από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες της οικογένειας όσο και — ιδιαίτερα εντυπωσιακά — από την εκτιμώμενη αξία μιας από τις πλουσιότερες ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης στον κόσμο.

Η Συλλογή Νιάρχου περιλαμβάνει αριστουργήματα ζωγραφικής, γλυπτικής και άλλων μορφών τέχνης, με εκτιμώμενη αξία που μπορεί να υπερβαίνει δισεκατομμύρια δολάρια. Ταυτόχρονα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο η οικογένεια ίδρυσε και χρηματοδοτεί, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον ελληνικό χώρο, με χαρακτηριστικότερο επίτευγμα το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στον Φάληρο.

11. Άννα Αγγελικούση & Οικογένεια

Περιουσία: $2,6 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία

Η Άννα Αγγελικούση είναι αδελφή της Μαρίας Αγγελικούση αλλά έχει χτίσει τη δική της αυτόνομη ναυτιλιακή αυτοκρατορία. Με εκτιμώμενη περιουσία $2,6 δισεκατομμυρίων, αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες στην παγκόσμια ναυτιλία. Έχει ιδρύσει και ελέγχει τρεις ξεχωριστές ναυτιλιακές εταιρείες: την Alpha Bulkers (χύδην φορτίο), την Alpha Gas (LNG carriers) και την Pantheon Tankers (δεξαμενόπλοια).

Η στρατηγική ανεξαρτησίας της Άννας Αγγελικούση — να χτίσει δικές της εταιρείες αντί να μείνει στη σκιά της μεγαλύτερης οικογενειακής επιχείρησης — αντικατοπτρίζει μια ισχυρή επιχειρηματική ιδιοσυγκρασία. Η επιτυχία της σε τρεις διαφορετικούς υποτομείς της ναυτιλίας (bulk, LNG, tankers) τη θέτει μεταξύ των πιο ολοκληρωμένων Ελλήνων πλοιοκτητών της νεότερης γενιάς.

12. Μαριάννα Λάτση & Οικογένεια

Περιουσία: $2,4 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία, Επενδύσεις

Η Μαριάννα Λάτση αποτελεί έναν από τους κληρονόμους της μεγάλης οικογένειας Λάτση, με εκτιμώμενη περιουσία $2,4 δισεκατομμυρίων. Το εύρος των δραστηριοτήτων της εκτείνεται τόσο στη ναυτιλία όσο και σε φιλανθρωπικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Η οικογένεια Λάτση συνδέεται ιστορικά με μερικές από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες του πλούτου.

Η Μαριάννα Λάτση διαχειρίζεται μέρος της οικογενειακής περιουσίας και συμμετέχει σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η εμφάνισή της στη λίστα Forbes αντικατοπτρίζει τη συνεχή ισχύ της οικογένειας Λάτση στην ελληνική και διεθνή οικονομική σκηνή, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο όμιλος κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

13. Ιωάννης Παπαλέκας

Περιουσία: $2,4 δισ. | Τομέας: Ακίνητα

Ο Ιωάννης Παπαλέκας αποτελεί ίσως την πιο αξιοσημείωτη περίπτωση αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου μεταξύ των Ελλήνων στη λίστα Forbes — και σίγουρα μία από τις πιο αντισυμβατικές. Ενώ οι περισσότεροι συμπατριώτες του στη λίστα προέρχονται από ναυτιλία ή οικογενειακές επιχειρήσεις, ο Παπαλέκας έχτισε μια περιουσία $2,4 δισεκατομμυρίων μέσα από εμπορικά ακίνητα — κυρίως σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Ο Παπαλέκας είναι ο ιδρυτής και CEO της Globalworth, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες real estate στην Ανατολική Ευρώπη, με τεράστιο χαρτοφυλάκιο γραφειακών και εμπορικών ακινήτων κυρίως στη Ρουμανία και την Πολωνία. Η επιχειρηματική του οξυδέρκεια να αναγνωρίσει νωρίς τις δυνατότητες των αναδυόμενων αγορών ακινήτων στην Ανατολική Ευρώπη τον κατέστησε έναν από τους πιο σεβαστούς επιχειρηματίες στον κλάδο.

14. Αθανάσιος Μαρτίνος & Οικογένεια

Περιουσία: $2,1 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος είναι μέλος της ισχυρής ναυτιλιακής οικογένειας Μαρτίνου και ελέγχει μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου Minerva Marine, με ιδιαίτερη εστίαση στην αγορά δεξαμενόπλοιων. Με εκτιμώμενη περιουσία $2,1 δισεκατομμυρίων, εμφανίζεται ξεχωριστά από τα αδέλφια του Ανδρέα και Κωνσταντίνο στη λίστα Forbes, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντικότητα της δικής του εισφοράς στην οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση.

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος, μαζί με τα αδέλφια του, εκπροσωπεί μια γενιά Ελλήνων πλοιοκτητών που έχουν εκσυγχρονίσει τις οικογενειακές επιχειρήσεις, υιοθετώντας σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης και ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες στον στόλο τους. Η Minerva Marine παραμένει μία από τις πιο αξιόπιστες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες στον τομέα των δεξαμενόπλοιων.

15. Κωνσταντίνος Μαρτίνος

Περιουσία: $2 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία

Ο Κωνσταντίνος Μαρτίνος, τρίτο μέλος της οικογένειας Μαρτίνου στη λίστα Forbes 2026, κατατάσσεται με εκτιμώμενη περιουσία $2 δισεκατομμυρίων. Η παρουσία τριών μελών της ίδιας οικογένειας στη λίστα είναι από μόνη της μια εντυπωσιακή ένδειξη της οικογενειακής ναυτιλιακής δυναστείας που έχουν χτίσει οι Μαρτίνοι στην Ελλάδα και διεθνώς.

Μαζί με τα αδέλφια του, ο Κωνσταντίνος Μαρτίνος έχει συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης του Ομίλου Minerva Marine ως ενός από τους πιο αξιόπιστους και αποδοτικούς ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους. Ο όμιλος λειτουργεί κυρίως στην αγορά μεταφοράς πετρελαίου και παραγώγων, εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

16. Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπί

Περιουσία: $1,7 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία, Επενδύσεις

Η Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπή αποτελεί άλλο ένα μέλος της πολυδιάσπαρτης οικογένειας Λάτση που εμφανίζεται στη λίστα Forbes 2026, με εκτιμώμενη περιουσία $1,7 δισεκατομμυρίων. Η παρουσία τριών μελών της οικογένειας Λάτση (Σπύρος, Μαριάννα και Μαργαρίτα) στη λίστα κατατάσσει τους Λάτσηδες ανάμεσα στις πιο εύπορες ελληνικές επιχειρηματικές δυναστείες συνολικά.

Η Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπή διαχειρίζεται το δικό της τμήμα της οικογενειακής κληρονομιάς, που εκτείνεται από ναυτιλιακές επενδύσεις έως χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Η παρουσία της στη λίστα αντικατοπτρίζει τη διατήρηση και την ανάπτυξη της γενικής οικονομικής θέσης της οικογένειας Λάτση στην παγκόσμια σκηνή, παρά τις αναταράξεις που βίωσε η Ελλάδα κατά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης.

17. Γεώργιος Περιστέρης

Περιουσία: $1,4 δισ. | Τομέας: Κατασκευές, Ενέργεια

Ο Γεώργιος Περιστέρης είναι ο ιδρυτής και CEO της GEK TERNA, ενός από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους στον κατασκευαστικό κλάδο και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με εκτιμώμενη περιουσία $1,4 δισεκατομμυρίων, αποτελεί έναν από τους σπάνιους Έλληνες δισεκατομμυριούχους που έχουν χτίσει τον πλούτο τους κυρίως εντός της ελληνικής επικράτειας, μέσω μεγάλων κατασκευαστικών έργων και επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Ο Όμιλος GEK TERNA έχει υλοποιήσει κάποια από τα μεγαλύτερα υποδομικά έργα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων οδικών αξόνων, σηράγγων και έργων ενέργειας. Παράλληλα, η στροφή του ομίλου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζει μια στρατηγική που βλέπει τη βιώσιμη ενέργεια ως τον επόμενο μεγάλο μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

18. Ευάγγελος Μυτιληναίος

Περιουσία: $1,4 δισ. | Τομέας: Ενέργεια, Μέταλλα

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals (πρώην Mytilineos), ενός από τους ισχυρότερους ελληνικούς βιομηχανικούς ομίλους. Με εκτιμώμενη περιουσία $1,4 δισεκατομμυρίων, αποτελεί τον μόνο δισεκατομμυριούχο της λίστας Forbes 2026 που δεν σχετίζεται ουσιαστικά με τη ναυτιλία — μια εξαίρεση που τον καθιστά μοναδική περίπτωση μεταξύ των Ελλήνων στη λίστα.

Η Metlen δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς πυλώνες: παραγωγή αλουμινίου (μέσω του εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος), παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (συμβατική και ΑΠΕ) και υπηρεσίες EPC (μηχανολογικά, προμήθεια, κατασκευή). Η εταιρεία έχει αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο και πλέον αποτελεί παράγοντα και στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Ο Μυτιληναίος αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο βιομηχανικής επιχειρηματικότητας που σπανίζει στη σύγχρονη Ελλάδα.

19. Ιωάννης Κούστας

Περιουσία: $1,3 δισ. | Τομέας: Κινηματογράφος, Ακίνητα

Ο Ιωάννης Κούστας είναι ίσως ο λιγότερο γνωστός στο ευρύ κοινό μεταξύ των 21 Ελλήνων δισεκατομμυριούχων, αλλά η ιστορία του είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Με εκτιμώμενη περιουσία $1,3 δισεκατομμυρίων, ο Κούστας έχει χτίσει μια σημαντική επιχειρηματική παρουσία στον κλάδο της ψυχαγωγίας και των ακινήτων. Είναι ο ιδρυτής και CEO της Cinépolis Greece (πρώην Village Cinemas), ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους κινηματογράφων στην Ελλάδα.

Η επιχειρηματική φιλοσοφία του Κούστα βασίζεται στη συνδυαστική εκμετάλλευση κινηματογραφικών χώρων και εμπορικών ακινήτων, δημιουργώντας μεγάλα εμπορικά κέντρα που περιλαμβάνουν multiplex κινηματογράφους ως τον κεντρικό ελκτήρα. Η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής και τον κατέστησε έναν από τους πιο διαισθητικούς επιχειρηματίες στον ελληνικό χώρο.

20. Γιάννης Αλαφούζος & Οικογένεια

Περιουσία: $1,1 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία, ΜΜΕ, Αθλητισμός

Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι μια από τις πιο πολυδιάστατες προσωπικότητες της ελληνικής επιχειρηματικής ζωής. Με εκτιμώμενη περιουσία $1,1 δισεκατομμυρίων, ο Αλαφούζος ελέγχει σημαντικές δραστηριότητες τόσο στη ναυτιλία όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ο ιδιοκτήτης του Καθημερινού Ομίλου, ενός από τους μεγαλύτερους ελληνικούς εκδοτικούς ομίλους που εκδίδει την εφημερίδα «Καθημερινή» και λειτουργεί πολλές ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Αλαφούζος είναι επίσης ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, μιας από τις πιο ιστορικές ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες, αλλά και σημαντικός παίκτης στον ναυτιλιακό κλάδο μέσω της Stealthgas, εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq. Η συνδυαστική του παρουσία σε ΜΜΕ, αθλητισμό και ναυτιλία τον καθιστά έναν από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες επιχειρηματίες.

21. Διαμαντής Διαμαντίδης & Οικογένεια

Περιουσία: $1,1 δισ. | Τομέας: Ναυτιλία

Ο Διαμαντής Διαμαντίδης κλείνει τη λίστα των 21 Ελλήνων δισεκατομμυριούχων στη λίστα Forbes 2026, με εκτιμώμενη περιουσία $1,1 δισεκατομμυρίων. Είναι ο ιδιοκτήτης και επικεφαλής δύο ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών — της Delta Tankers και της Marmaras Navigation — που λειτουργούν στον τομέα της μεταφοράς αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Ο Διαμαντίδης συμβολίζει την κατηγορία των «παραδοσιακών» Ελλήνων πλοιοκτητών που έχουν χτίσει στέρεες επιχειρήσεις μέσα από δεκαετίες εμπειρίας στη ναυτιλία, χωρίς εντυπωσιασμούς ή δημοσιότητα, αλλά με συνέπεια και αξιοπιστία. Η είσοδός του στη λίστα Forbes αποτελεί αναγνώριση της μακρόχρονης και παραγωγικής παρουσίας του στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή.

Συμπέρασμα: Η Ελλάδα ως Ναυτιλιακή Υπερδύναμη

Η λίστα Forbes 2026 καταδεικνύει αδιαμφισβήτητα ότι η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί μια δυσανάλογα ισχυρή θέση στον παγκόσμιο χάρτη πλούτου. Από τους 21 Έλληνες δισεκατομμυριούχους, οι περισσότεροι προέρχονται από τη ναυτιλία — έναν τομέα που αποτελεί ιστορική κληρονομιά και στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας εδώ και αιώνες. Μόνο μια χούφτα — ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Γεώργιος Περιστέρης, ο Ιωάννης Κούστας και ο Ιωάννης Παπαλέκας — έχουν δημιουργήσει τον πλούτο τους εκτός ναυτιλιακού κλάδου.

Η συνολική περιουσία των 21 Ελλήνων δισεκατομμυριούχων ξεπερνά κατά πολύ το ΑΕΠ της ίδιας της χώρας τους, μια παράδοξη αλλά αποκαλυπτική σχέση που αναδεικνύει πόσο ο ελληνικός πλούτος είναι «εξωστρεφής» — δημιουργημένος και διατηρούμενος μέσα από τις παγκόσμιες αγορές παρά από την εσωτερική οικονομία. Αυτό ταυτόχρονα αποτελεί τόσο τη δύναμη όσο και την πρόκληση για την Ελλάδα: πώς να αξιοποιήσει αυτόν τον πλούτο για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας.