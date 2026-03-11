Σήμερα-οι-αποφάσεις-για-τα-πρώτα-μέτρα-κατά-των-αυξήσεων-στις-τιμές

Της -

Σήμερα αναμένεται η οριστικοποίηση των αποφάσεων για την πρώτη κυβερνητική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των αυξήσεων που καταγράφονται στις τιμές τις τελευταίες ημέρες. Όπως αναφέρουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, ο πρωθυπουργός έχει τον τελικό λόγο και θα αξιολογήσει σήμερα τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν, με βάση τις κατευθυντήριες που δόθηκαν στους αρμόδιους υπουργούς στην προχθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πρώτη παρέμβαση που θα ανακοινωθεί θα αφορά κοινή πρόταση των υπουργείων Ενέργειας και Ανάπτυξης. Προσθέτει, δε, με έμφαση ότι «αφορά μόνο την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας».

Γίνεται σαφές καταρχάς από τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία θα ανακοινώσουν την παρέμβαση, ότι αυτή θα αφορά τον τομέα της ενέργειας, όπου οι τιμές καυσίμων ήδη έχουν σημειώσει αξιόλογη άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Γίνεται επίσης σαφές ότι καθώς η παρέμβαση αφορά αποκλειστικά την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, μιλάμε για κάποιας μορφής πλαφόν στο κέρδος και όχι για κάποια παροχή, τύπου pass ή άλλου είδους ενίσχυση.

Στην κυβέρνηση κινούνται πολύ προσεκτικά στο θέμα της αντιμετώπισης των δυνητικών επιπτώσεων της πολεμικής κρίσης στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Και προσανατολίζονται σε στοχευμένες και μετρημένες παρεμβάσεις, που δεν θα εξαντλήσουν άμεσα τις δυνατότητες που υπάρχουν από τα διαθέσιμα οικονομικά μεγέθη. Το υπερπλεόνασμα που μπορεί να διατεθεί για την ανακούφιση των επιπτώσεων ενός νέου κύματος ακρίβειας, είναι συγκεκριμένο και θα επιδιωχθεί να διατεθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο, όσον αφορά τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης. Υπάρχει ο κίνδυνος να εξαντληθούν τα διαθέσιμα χρήματα πολύ νωρίς, πριν η κρίση φτάσει στην κορύφωσή της.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός έβαλε χθες από το Παρίσι το θέμα της στροφής της χώρας μας στην πυρηνική ενέργεια και τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών. Ένα ακόμη θέμα προστίθεται στην εσωτερική ατζέντα, το οποίο, δεδομένης της φόρτισης που φέρει και της αντιμετώπισης που είχε η πυρηνική ενέργεια για δεκαετίες στην Ελλάδα, αναμένεται να ανοίξει ένα νέο πεδίο έντονης αντιπαράθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε χθες ότι «η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, παραμένει διχασμένη».

Πρόσθεσε, όμως, ότι «πιστεύω ότι πρέπει να διεξάγουμε έναν ειλικρινή, συνετό και μη ιδεολογικά φορτισμένο διάλογο». Προσεκτικά, πάντως, επισήμανε ότι δεν πρόκειται για ειλημμένες αποφάσεις. «Θα συγκροτήσουμε μια υπουργική επιτροπή υψηλού επιπέδου, η οποία θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στην κυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα αυτό» ανέφερε. Επισήμανε επίσης ότι «το αν η πυρηνική ενέργεια θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην Ελλάδα, μένει να το δούμε. Αλλά σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταραχών, όλες οι επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι».

