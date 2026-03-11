Σε-επιφυλακή-το-ΥΠΕΞ:-Περίπου-4.000-οι-Έλληνες-πολίτες-που-απομένουν-να-επαναπατριστούν-από-τη-Μέση-Ανατολή

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Κόλπου, μετά την κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sofokleous10.gr, περίπου 4.000 Έλληνες πολίτες εξακολουθούν να επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, με τον μεγαλύτερο αριθμό να βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ισραήλ, ενώ ακολουθούν σε αριθμό αιτημάτων το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Ήδη περισσότεροι από 1.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα, ενώ η επιχείρηση επαναπατρισμού συνεχίζεται σε 24ωρη βάση, με το υπουργείο Εξωτερικών να συντονίζει τις διαδικασίες σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές στις χώρες της περιοχής.

Όπως ανέφερε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, οι υπηρεσίες του υπουργείου διαχειρίζονται μια «πρωτόγνωρη κατάσταση», καθώς οι λίστες των πολιτών που ζητούν επαναπατρισμό μεταβάλλονται διαρκώς.

«Έχουμε πολλές χιλιάδες Ελλήνων που θέλουν να επιστρέψουν, είτε γιατί αισθάνονται ότι απειλείται η ζωή τους είτε η ευημερία τους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου λειτουργούν σε συνεχή βάση για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες – Έως 2 εβδομάδες για την ολοκλήρωση της επιχείρησης

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, προτεραιότητα στις πτήσεις επαναπατρισμού δίνεται σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, έγκυες γυναίκες και οικογένειες με μικρά παιδιά.

Οι πτήσεις πραγματοποιούνται με ναυλωμένα αεροσκάφη που οργανώνει το ίδιο το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ο προγραμματισμός τους επηρεάζεται από τις συνθήκες ασφαλείας και τη λειτουργία των αεροδρομίων στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές, τα λεγόμενα «slots» των αεροδρομίων ανοίγουν και κλείνουν συχνά για λόγους ασφαλείας, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον ακριβή προγραμματισμό των πτήσεων.

Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της επιχείρησης επαναπατρισμού ενδέχεται να χρειαστεί έως και 2 εβδομάδες, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης στην περιοχή και τη διαθεσιμότητα των αεροπορικών διαδρομών.

Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές αποθαρρύνουν την αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών από ιδιώτες, ιδίως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς γειτονικές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία ή το Ομάν, μέσω οδικών μετακινήσεων. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για πολύωρες διαδρομές που μπορεί να ξεπερνούν τις 12 ώρες, σε περιοχές με δύσβατο έδαφος και μεγάλες ερημικές εκτάσεις, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους για τους ταξιδιώτες.

Εγκλωβισμένοι ταξιδιώτες σε μεγάλα αεροδρόμια

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για Έλληνες ταξιδιώτες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε μεγάλα αεροδρόμια της περιοχής, κυρίως στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, όταν ξέσπασε η κρίση.

Αρχικά υπολογίζονταν περίπου σε 1.600 άτομα, αρκετοί εκ των οποίων έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξυπηρέτηση όσων εξακολουθούν να επιθυμούν επαναπατρισμό.

Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής επιστροφή όλων των Ελλήνων πολιτών, με τον σχεδιασμό να προσαρμόζεται συνεχώς στις εξελίξεις της κρίσης στην περιοχή.

- sofokleous10.gr

