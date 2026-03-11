Στεγαστική-κρίση:-Φορολογικά-κίνητρα,-κονδύλια-και-λιγότερη-γραφειοκρατία-ζητά-το-Ευρωκοινοβούλιο

Πρωτοβουλίες για την στέγαση ζητά επισταμένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την τελική έκθεση της ειδικής επιτροπής για την στεγαστική κρίση, όπου επισημαίνεται ότι «κατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης».

Η Ολομέλεια ενέκρινε την έκθεση με 367 υπέρ, 166 κατά και 84 αποχές.

Για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ειδικά κονδύλια για την ανακαίνιση, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, καθώς και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Όλες οι νέες κατοικίες θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας μόνωσης, ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας του αέρα, υποστηρίζει το Κοινοβούλιο.

Αναγνωρίζοντας την πρόσφατη, ραγδαία αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι ευρωβουλευτές ζητούν η επικείμενη νομοθεσία να πετύχει ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη του τουρισμού και τη διασφάλισης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή στέγαση.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης η δημόσια και κοινωνική στέγαση να αποτελέσει επαρκές μερίδιο της αγοράς στις πόλεις της ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η οικονομική προσιτότητα και η προσφορά στέγασης για ευάλωτες ομάδες.

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει απερίφραστα την πρακτική των καταλήψεων (δηλ. την παράνομη κατοχή ακινήτων) και απαιτεί αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ιδιοκτητών. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προστασία των δικαιωμάτων των ενοικιαστών,

Επενδύσεις και φορολογικές ενισχύσεις

Το Κοινοβούλιο καλεί για φορολογικά κίνητρα με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, απαλλαγές από φόρους και τέλη μεταβίβασης για νέους αγοραστές πρώτης κατοικίας, καθώς και φορολογικούς όρους που θα καταστήσουν τις μακροπρόθεσμες μισθώσεις πιο προσιτές.

Η έκθεση ζητεί περισσότερες επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα αυτό, μέσω καλύτερου συντονισμού της υφιστάμενης χρηματοδότησης και ανακατανομής των αχρησιμοποίητων πόρων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη στήριξη της δόμησης και της ανακαίνισης κοινωνικής, δημόσιας, συνεταιριστικής και οικονομικά προσιτής στέγασης.

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ακόμη ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να διευκολύνει τις δημόσιες επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση, με σεβασμό στην ποικιλομορφία των εθνικών αγορών.

Ταχύτερες και ευκολότερες διαδικασίες

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή μια δέσμη μέτρων απλούστευσης για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Επιθυμούν απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης, για παράδειγμα ψηφιακές διαδικασίες και προθεσμία 60 ημερών για τη διεκπεραίωση αιτήσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Ενίσχυση του τομέα κατασκευών και ανακαινίσεων

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη βιομηχανική της κυριαρχία στον τομέα των κατασκευών και των ανακαινίσεων, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, καλώντας την Επιτροπή να αυξήσει τα καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα, να ενισχύσει την ενιαία αγορά πρώτων υλών και να συμπεριλάβει ρήτρες ελάχιστης προέλευσης «Made in EU» για κατασκευαστικά στοιχεία σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές ζητούν να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ειδικευμένων εργαζομένων μέσω της κατάρτισης και των δίκαιων μισθών. Ζητούν ευκολότερη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και, όπου απαιτείται, πρόσληψη ειδικευμένων εργαζομένων από τρίτες χώρες.