Στενά-του-Ορμούζ:-Το-Ιράν-βάζει-νάρκες,-λένε-μυστικές-υπηρεσίες-των-ΗΠΑ,-οι-Φρουροί-της-Επανάστασης-απειλούν-τα-αμερικανικά-πλοία

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση μοιάζει οδηγείται η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντοπίζουν κινήσεις που υποδηλώνουν πιθανή ανάπτυξη ναυτικών ναρκών από το Ιράν, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι αμερικανικά στρατιωτικά πλοία, αλλά και πλοία συμμάχων των ΗΠΑ, θα αποτελούν «κινούμενους στόχους», εάν επιχειρήσουν να περάσουν από τον κρίσιμο θαλάσσιο δίαυλο.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν γνώση των σχετικών αναφορών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, και τα οποία επικαλούνται αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα, όπως το CNN και το CBS News, το Ιράν έχει ήδη ξεκινήσει να τοποθετεί νάρκες στον θαλάσσιο δίαυλο των Στενών του Ορμούζ, τη σημαντικότερη ενεργειακή οδό του κόσμου, από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου. Προς το παρόν, η ναρκοθέτηση δεν φαίνεται να είναι εκτεταμένη, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν τοποθετηθεί μερικές δεκάδες νάρκες.

Παρά ταύτα, το Ιράν διατηρεί σημαντικές δυνατότητες να κλιμακώσει την επιχείρηση. Όπως ανέφερε μία από τις πηγές, οι ιρανικές δυνάμεις διαθέτουν ακόμη περίπου το 80% έως 90% των μικρών ταχύπλοων σκαφών και των μέσων ναρκοθέτησης, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσαν, εφόσον το αποφασίσουν, να τοποθετήσουν εκατοντάδες νάρκες στον θαλάσσιο δίαυλο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, που ελέγχουν ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ μαζί με το παραδοσιακό ιρανικό ναυτικό, διαθέτουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ένα εκτεταμένο πλέγμα επιθέσεων, χρησιμοποιώντας διάσπαρτα σκάφη ναρκοθέτησης, ταχύπλοα φορτωμένα με εκρηκτικά, καθώς και πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται σε παράκτιες θέσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι νάρκες που διαθέτει το Ιράν είναι ιρανικής, κινεζικής και ρωσικής κατασκευής. Το ακριβές μέγεθος του αποθέματος παραμένει άγνωστο, ωστόσο εκτιμήσεις που επικαλείται το CBS ανεβάζουν τον αριθμό τους μεταξύ 2.000 και 6.000 μονάδων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ θα αποτελέσει στόχο επίθεσης. Από την έναρξη της σύγκρουσης, ο θαλάσσιος δίαυλος θεωρείται ουσιαστικά κλειστός για τη ναυσιπλοΐα, ενώ πηγές που μίλησαν στο CNN περιέγραψαν την κατάσταση ως εξαιρετικά επικίνδυνη, χαρακτηρίζοντας την περιοχή «κοιλάδα θανάτου» για τα πλοία που επιχειρούν να τη διασχίσουν.

Σε νεότερη ανάρτησή του, στον απόηχο των αμερικανικών δημοσιευμάτων, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις πληροφορίες περί ναρκοθέτησης, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη αναφορά ότι το Ιράν έχει πράγματι τοποθετήσει νάρκες. «Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ -δεν έχουμε καμία αναφορά ότι το έχει κάνει, διευκρίνισε- θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως» έγραψε στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι, σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. «Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν αφαιρεθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί» σημείωσε, προσθέτοντας ότι, εάν οι νάρκες που ενδεχομένως έχουν τοποθετηθεί απομακρυνθούν, «αυτό θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

POTUS comments on this directly: “If Iran has put out any mines in the Hormuz Strait, and we have no reports of them doing so, we want them removed, IMMEDIATELY!” pic.twitter.com/rtJjwIzZpi — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 10, 2026

Λίγη ώρα, δε, μετά τις απειλές ότι, αν το Ιράν ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ οι συνέπειες θα είναι τεράστιες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ότι οι ΗΠΑ κατεστρέψαν ολοσχερώς δέκα ναρκοθετικά πλοία του Ιράν, τα οποία ήταν πάντως ανενεργά.

Νωρίτερα σήμερα, ο ναυτικός διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι όλα τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία ή πλοία των συμμάχων τους που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ θα μπαίνουν στο στόχαστρο.

Αυτό συνέβη έπειτα από δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό συνόδευσε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο μέσω των Στενών. Η σχετική ανάρτηση δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, ωστόσο διαγράφηκε λίγη ώρα αργότερα.

Ο αρχηγός του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσιρί, απέρριψε τον ισχυρισμό. «Ο ισχυρισμός ότι ένα πετρελαιοφόρο πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική στρατιωτική συνοδεία είναι εντελώς ψευδής. Οποιαδήποτε διέλευση του αμερικανικού στόλου και των συμμάχων του θα σταματήσει από ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σχολίασε μέσω Χ ότι «Αμερικανοί αξιωματούχοι διακινούν ψευδείς ειδήσεις για να χειραγωγήσουν τις αγορές. Αυτό δεν θα τους προστατεύσει από το πληθωριστικό τσουνάμι που έχουν επιβάλει στους Αμερικανούς».

«Οι αγορές αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη έλλειψη στην Ιστορία -μεγαλύτερη από το αραβικό πετρελαϊκό εμπάργκο, την ισλαμική επανάσταση στο Ιράν και την εισβολή στο Κουβέιτ μαζί» κατέληξε.