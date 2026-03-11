Στενά-του-Ορμούζ:-Το-Ιράν-εξάγει-περισσότερο-πετρέλαιο-από-ό,τι-πριν-από-τον-πόλεμο

Το Ιράν εξάγει περισσότερο πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ από ό,τι πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με την Wall Street Journal που επικαλείται στοιχεία του πάροχου δεδομένων ναυτιλιακής πληροφορίας Kpler.

Το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχει απειλήσει να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει τα στενά, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στη χώρα. Έκτοτε, το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον αραβικών παραγωγών πετρελαίου του Κόλπου και έχει προειδοποιήσει ότι θα επιτεθεί στα πλοία που θα προσπαθήσουν να διασχίσουν τα στενά.

Καθώς οι χώρες-παραγωγοί πετρελαίου στον Κόλπο, από τη Σαουδική Αραβία μέχρι το Ιράκ, μειώνουν την παραγωγή και αναζητούν νέες διαδρομές που παρακάμπτουν τα στενά, το Ιράν συνεχίζει τις δραστηριότητές του που δίνουν μια οικονομική σανίδα σωτηρίας στην Τεχεράνη την ώρα που δέχεται επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Τα στοιχεία

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, επτά δεξαμενόπλοια έχουν φορτώσει πετρέλαιο στα ανοικτά των ιρανικών ακτών, σύμφωνα με την Kpler.

Τουλάχιστον δύο από τις πιο πρόσφατες φορτώσεις προέρχονται από τον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Τις τελευταίες έξι ημέρες, τα δεξαμενόπλοια φορτώνουν κατά μέσο όρο 2,1 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα ελαφρώς μεγαλύτερη από τα 2 εκατ. βαρέλια που εξήγαγε το Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Kpler.

Τα επίπεδα εξαγωγών του Ιράν μπορεί να ποικίλλουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά η πρόσφατη αύξηση δείχνει δύο πράγματα:

ότι σε αντίθεση με άλλους παραγωγούς, οι αποστολές του συνεχίζονται ανεμπόδιστες, και ότι η Κίνα εξακολουθεί να προτιμά το αργό πετρέλαιο της Τεχεράνης.

Προορισμός η Κίνα

Κι αυτό γιατί μεγάλο μέρος του ιρανικού πετρελαίου που κινείται κατά μήκος ή προς τα στενά φαίνεται να κατευθύνεται προς την Κίνα με δεξαμενόπλοια που αποτελούν μέρος του λεγόμενου σκιώδους στόλου, με βάση τα δεδομένα της Kpler. Πρόκειται για παλιά δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούνται από το Ιράν και τη Ρωσία, στα οποία συχνά επιβάλλονται κυρώσεις από τις ΗΠΑ, για την κρυφή μεταφορά αργού πετρελαίου.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, το Ιράν έχει στείλει περίπου 12 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου μέσω του στενού θαλάσσιου περάσματος, κατά την Kpler.

«Δεδομένου ότι η Κίνα ήταν ο κύριος αγοραστής ιρανικού αργού τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό μέρος αυτών των βαρελιών θα μπορούσε τελικά να κατευθυνθεί προς τα εκεί», δήλωσε ο Nhway Khin Soe, αναλυτής αργού πετρελαίου στην Kpler, προσθέτοντας ότι η επιβεβαίωση του τελικού προορισμού αυτών των πλοίων έχει γίνει όλο και πιο δύσκολη.

