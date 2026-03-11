Τα-έκτακτα-μέτρα-κατά-της-αισχροκέρδειας:-Πλαφόν-στο-περιθώριο-κέρδους-σε-καύσιμα-και-σε-προϊόντα-σούπερ-μάρκετ

Την επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους έως τις 30 Ιουνίου σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης -όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας- ανακοίνωσε επισήμως η κυβέρνηση. Τα μέτρα αφορούν τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια καυσίμων.

Κατά τις ανακοινώσεις, τις οποίες έκαναν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε ότι έως τις 30 Ιουνίου επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τα 12 λεπτά ανά λίτρα για τα πρατήρια.

Επιπλέον, πλαφόν κέρδους επιβάλλεται σε τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, δεν θα μπορεί κανείς να πουλά ένα προϊόν με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο ποσοστό κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε αυτός ο κωδικός κατά μέσο όρο το 2025. Το μέτρο αυτό ισχύει κατ’ αρχήν έως τις 30 Ιουνίου, όταν και θα αποφασιστεί σε ποιες κατηγορίες θα παραμείνει σε ισχύ.

Τα πρόστιμα παραβίασης του συγκεκριμένου μέτρου φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η αθέμιτη κερδοφορία. Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα.

Όπως ανακοινώθηκε εξάλλου, προωθείται από την κυβέρνηση πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ώστε τα μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής.

Κ. Χατζηδάκης: Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού

Κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα στην ενέργεια. Όπως πρόσθεσε, «παρακολουθούμε τις εξελίξεις μαζί με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θα δράσουμε όταν θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την εξέλιξη της κρίσης και ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας».

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προτεραιοποιήσει την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας» επεσήμανε.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι τα μέτρα θα είναι άμεσης εφαρμογής, γι’ αυτό τον λόγο επιλέγεται ο δρόμος της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και αφορούν τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια καυσίμων.

Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας

Από την πλευρά του, ο κ. Παπασταύρου μίλησε για προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων για να αποτραπούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας. Όπως τόνισε, έως τις 30 Ιουνίου επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.

Ειδικότερα, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε πως οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών απαγορεύεται να επιβάλουν στην τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης ντίζελ ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια. Παράλληλα, τα πρατήρια απαγορεύεται να επιβάλουν επί της τιμής προμήθειας ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών ανά λίτρο κατά την πώληση προς καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις νησιωτικές περιοχές, όπου οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να επιβάλουν επιπλέον ειδικό κόστος διανομής πάνω από το όριο των 5 λεπτών, που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια στα νησιά.

Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, χάρη στις άμυνες που υπάρχουν. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στο ενεργειακό μίγμα και τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Καθήκον μας ως κυβέρνηση να απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας» υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Τ. Θεοδωρικάκος: Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι

Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι ο πόλεμος δημιουργεί διεθνώς κλίμα αβεβαιότητας και πρόσθεσε πως σε έκτακτες καταστάσεις οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για την προστασία της μεσαίας τάξης. Σημείωσε ότι από την έναρξη του πολέμου εντάθηκαν οι έλεγχοι στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι διενεργήθηκαν 1.500 έλεγχοι.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι έγινε δεκτή η πρόταση για επιβολή πλαφόν κέρδους στα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης. Ειδικότερα, όπως είπε, δεν θα μπορεί κανείς να πουλά ένα προϊόν με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο ποσοστό κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε αυτός ο κωδικός κατά μέσο όρο το 2025. Το μέτρο αυτό ισχύει κατ’ αρχήν έως τις 30 Ιουνίου, όταν και θα αποφασιστεί σε ποιες κατηγορίες θα παραμείνει σε ισχύ.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, τα πρόστιμα παραβίασης του συγκεκριμένου μέτρου φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η αθέμιτη κερδοφορία. Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για αυστηρό, αλλά δίκαιο μέτρο. Κάλεσε, δε, την επιχειρηματικότητα να προτάξει την κοινωνική ευθύνη, συμβάλλοντας στην τιθάσευση των τιμών και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων και προϊόντων. «Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι» τόνισε και ζήτησε από την αντιπολίτευση να στηρίξει το μέτρο του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.