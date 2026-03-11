Τι-ακολουθεί-για-το-πετρέλαιο-εάν-γίνει-απελευθέρωση-των-στρατηγικών-αποθεμάτων

Ο πανικός στην αγορά πετρελαίου έχει καταλαγιάσει προς το παρόν, με τις τιμές του αργού πετρελαίου να υποχωρούν από τα υψηλά της εβδομάδας κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, κατά τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις.

Τα πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου, γνωστά και ως η ομάδα των G7, έπαιξαν ρόλο στην αποκλιμάκωση των τιμών, ανακοινώνοντας ότι εξετάζουν μια συντονισμένη απελευθέρωση των έκτακτων παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου. Η ιδέα θα ήταν να αντισταθμιστεί η ιστορική απώλεια βαρελιών πετρελαίου μετά την πολεμική σύρραξη στο Ιράν.

Αργά την Τρίτη, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) πρότεινε τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου που έχει γίνει ποτέ, ξεπερνώντας τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που απελευθερώθηκαν το 2002 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σήμερα αναμένεται ψηφοφορία από τις 32 χώρες του Οργανισμού.

Η διαταραχή στον παγκόσμιο εφοδιασμό είναι «άνευ προηγουμένου», ανέφεραν οι αναλυτές της Wood Mackenzie σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. «Η βιομηχανία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ απώλεια όγκων προμηθειών αυτής της κλίμακας», ανέφεραν, εκτιμώντας ότι 15 εκατομμύρια βαρέλια εξαγωγών πετρελαίου έχουν αποσυρθεί από την παγκόσμια αγορά.

Ενώ δεν έχουν ακόμη προκύψει λεπτομέρειες για οποιαδήποτε τέτοια προγραμματισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων, η ελπίδα για την άφιξή τους έχει ήδη προσφέρει ένα βαθμό ηρεμίας στις αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί περισσότερο από 30% από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά της Δευτέρας, κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, στα ενδοημερήσια χαμηλά της Τρίτης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση από κορυφή σε ενδοσυνεδριακό χαμηλό μέσα σε δύο συνεδριάσεις από τον Απρίλιο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία αγοράς Dow Jones.

Την Τρίτη, η τιμή του WTI έκλεισε στα 83,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το brent έκλεισε στα 87,80 δολάρια το βαρέλι.

Επιπλέον, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου έρχεται παρά τα όρια οποιασδήποτε συμφωνίας για την απελευθέρωση πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης στην αγορά. Αυτό συμβαίνει επειδή το πετρέλαιο αυτό δεν θα έφτανε στην αγορά αμέσως, εξηγεί η Rebecca Babin, ανώτερη trader ενέργειας και διευθύνουσα σύμβουλος της CIBC Private Wealth. «Χρειάζεται χρόνος για να δημοπρατηθούν, να φορτωθούν και να μεταφερθούν φυσικά τα βαρέλια στο σύστημα».

Υπάρχουν επίσης «πρακτικά όρια στο πόσο γρήγορα μπορεί να αντληθεί πετρέλαιο» από τα αποθέματα, πρόσθεσε η Babin. Κατά τη διάρκεια των μεγαλύτερων συντονισμένων απελευθερώσεων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο μέγιστος ρυθμός ροής έφτασε ουσιαστικά περίπου τα 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτό πιθανότατα είναι κοντά στο υψηλότερο σημείο αυτού που θα μπορούσε να περιμένει ξανά η αγορά, είπε.

Συγκριτικά, η αναστάτωση στη Μέση Ανατολή που συζητείται αυτή τη στιγμή είναι σημαντικά μεγαλύτερη, είπε, εκτιμώντας την σε περίπου 16 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτή είναι η ποσότητα που κανονικά διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα «choke points» στον κόσμο για το αργό πετρέλαιο.

«Ορισμένες ροές εξακολουθούν να κινούνται και άλλες ανακατευθύνονται -κυρίως μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας και σε μικρότερο βαθμό μέσω των ΗΑΕ προς τη Φουτζέιρα- αλλά οι εκτιμήσεις που βλέπω υποδηλώνουν ότι περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ροών επηρεάζονται επί του παρόντος ή δεν μπορούν να κινηθούν αποτελεσματικά», σημείωσε η Babin.

Η πρόταση του IEA για αξιοποίηση των αποθεμάτων του ακολούθησε συζήτηση τη Δευτέρα μεταξύ των υπουργών της G7, οι οποίοι εξέταζαν μια συντονισμένη απελευθέρωση προμηθειών πετρελαίου με τον IEA. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα ήθελαν να δουν μια κοινή απελευθέρωση περίπου 25% έως 30% των συνολικών 1,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών που κατέχει ο IEA, ή 300 εκατομμύρια έως 400 εκατομμύρια βαρέλια, δήλωσε μια πηγή στους Financial Times. Αυτό θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου που απελευθερώθηκε από τα αποθέματα από την ίδρυση του IEA.

Αναλυτές της J.P. Morgan δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν μέρος της G7 και του IEA, πιθανότατα θα προμηθεύσουν το μεγαλύτερο μερίδιο οποιασδήποτε απελευθέρωσης, με επιπλέον βαρέλια από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα, σύμφωνα με σημείωμα της J.P. Morgan την Τρίτη.

Η ποσότητα αργού πετρελαίου στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ ανέρχεται τώρα σε περίπου 416 εκατομμύρια βαρέλια, πολύ κάτω από την πλήρη χωρητικότητα του αποθέματος των 727 εκατομμυρίων βαρελιών, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε στις αρχές του 2025 ότι θα αναπλήρωνε το απόθεμα «μέχρι την κορυφή», αλλά το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις δαπάνες μείωσε τη χρηματοδότηση για νέες αγορές αργού πετρελαίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Οι απελευθερώσεις του στρατηγικού αποθέματος στις ΗΠΑ συνήθως βοηθούν βραχυπρόθεσμα, επισήμανε η Babin της CIBC, αλλά όχι μακροπρόθεσμα.

Την άνοιξη του 2022, οι ΗΠΑ είδαν μια ιστορική απελευθέρωση 180 εκατομμυρίων βαρελιών που παρήγγειλε η κυβέρνηση Μπάιντεν για να βοηθήσει στη μείωση των τιμών της βενζίνης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η ανάλυσή του υποδηλώνει ότι η απελευθέρωση από τις ΗΠΑ, μαζί με μια συντονισμένη απελευθέρωση πετρελαίου από τους εταίρους του IEA, μείωσε την τιμή της βενζίνης κατά 17 σεντς στα 42 σεντς ανά γαλόνι.

Ιστορικά, το ιστορικό αποτελεσματικότητας τέτοιων απελευθερώσεων ήταν ανάμεικτο, ακόμη και αν βελτιώνουν «το κλίμα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Babin.

Το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ έχει μέγιστη δυνατότητα ανάληψης 4,4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Ωστόσο, οι αναλυτές της J.P. Morgan δήλωσαν ότι δεδομένων των χαμηλών αποθεμάτων, οποιαδήποτε απελευθέρωση από το απόθεμα, ρεαλιστικά, πιθανότατα θα ήταν κάτω από τον μέσο ρυθμό του 1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα που είχε το 2022.

Η J.P. Morgan εκτίμησε ότι ένας συντονισμένος ρυθμός απελευθέρωσης αποθεμάτων της G-7 περίπου 1,2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από τις συμμετέχουσες χώρες θα ήταν εφικτός. Αυτό θα ήταν «χρήσιμο», αλλά ο ρυθμός δεν θα μείωνε ουσιαστικά ένα έλλειμμα 16 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα και πιθανότατα θα παρείχε μόνο «αρχική ανακούφιση», ενώ τα φορτία πριν από την κλιμάκωση εξακολουθούν να φτάνουν. Μόλις αυτές οι αποστολές αποδεσμευτούν και οι νέες φορτώσεις δεν αναχωρήσουν, μια απελευθέρωση 1,2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα θα ήταν «ανεπαρκής» για να αντισταθμίσει πιθανές απώλειες, τις οποίες βλέπει σε περίπου 12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα εντός δύο εβδομάδων.