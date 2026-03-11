Τουλάχιστον-17-αμερικανικές-εγκαταστάσεις-στη-Μέση-Ανατολή-έχουν-υποστεί-ζημιές-από-ιρανικά-χτυπήματα

Τουλάχιστον 17 αμερικανικές στρατιωτικές και άλλες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν υποστεί ζημιές από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν ως αντίποινα στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, που βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες και επιβεβαιωμένα βίντεο από το πεδίο.

Το Ιράν απάντησε στη στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύοντας drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις έπληξαν πρεσβείες, προκάλεσαν θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών και προκάλεσαν ζημιές σε στρατιωτικές βάσεις και υποδομές αεράμυνας.

Ανάλυση που βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης από εμπορικούς δορυφόρους, επιβεβαιωμένα βίντεο από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων και ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης εντόπισε τουλάχιστον 17 αμερικανικές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές. Ορισμένες από αυτές έχουν πληγεί περισσότερες από μία φορές από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, η ένταση των ιρανικών αντιποίνων δείχνει ότι η Τεχεράνη ήταν καλύτερα προετοιμασμένη για τον πόλεμο απ’ ό,τι πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ είχαν εκτιμήσει.

Ζημιές σε στρατιωτικές βάσεις

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και drones εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ και συμμαχικών χωρών στην περιοχή. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους αναχαίτισαν την πλειονότητα των επιθέσεων.

Παρά τις αναχαιτίσεις, τουλάχιστον 11 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό των εγκαταστάσεων που διαθέτουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης, το Ιράν στόχευσε σειρά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων η αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, η αεροπορική βάση Ali Al Salem και η βάση Camp Buehring στο Κουβέιτ, καθώς και η αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ, η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές επικοινωνιών σε αρκετές από αυτές τις εγκαταστάσεις.

Βίντεο που καταγράφηκε την 1η Μαρτίου δείχνει ιρανικό drone να εκρήγνυται κοντά σε αθλητικές εγκαταστάσεις στη βάση Camp Buehring στο Κουβέιτ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από την επίθεση.

Θύματα και οικονομικό κόστος

Η πλήρης αποτίμηση των ζημιών από τις ιρανικές επιθέσεις παραμένει δύσκολη. Εκτίμηση του Πενταγώνου που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα υπολόγισε ότι μόνο η επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν προκάλεσε ζημιές περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την 1η Μαρτίου, ιρανικό drone έπληξε κτίριο στο λιμάνι Σουαϊμπά στο Κουβέιτ, όπου διέμενε στρατιωτικό προσωπικό, σκοτώνοντας έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η οροφή του κτιρίου κατέρρευσε εν μέρει από την έκρηξη.

Ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε την ίδια ημέρα σε ξεχωριστή ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στη Σαουδική Αραβία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε επτά, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Παρότι ο ρυθμός των ιρανικών επιθέσεων μειώθηκε μετά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, τα πλήγματα συνεχίστηκαν. Οι βάσεις Al Udeid, Ali Al Salem, Al Dhafra και Camp Buehring, καθώς και το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου στο Μπαχρέιν, έχουν δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις.

Πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν έφτασαν μέχρι την Τουρκία. Στις 4 Μαρτίου, το ΝΑΤΟ αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, όπου σταθμεύει σημαντική δύναμη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ο ιρανικός στρατός αρνήθηκε ότι εκτόξευσε τον πύραυλο.

Ένας δεύτερος ιρανικός πύραυλος εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Πλήγματα σε συστήματα αεράμυνας

Μεταξύ των σημαντικότερων απωλειών για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι ζημιές σε συστήματα αεράμυνας που προστατεύουν αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει στοχεύσει συστηματικά ραντάρ και συστήματα επικοινωνιών, μεταξύ των οποίων και στοιχεία του συστήματος THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), το οποίο χρησιμοποιεί ισχυρά ραντάρ για την ανίχνευση και αναχαίτιση εναέριων απειλών.

Στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, σημαντικό κόμβο για την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι εξοπλισμός ραντάρ στο νότιο τμήμα της βάσης υπέστη σοβαρές ζημιές λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με στρατιωτικά έγγραφα προϋπολογισμού, μια μονάδα ραντάρ αυτού του τύπου μπορεί να κοστίζει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια.

Βίντεο από την 28η Φεβρουαρίου δείχνει ιρανικό drone να πλήττει το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού στη Μανάμα του Μπαχρέιν, προκαλώντας ζημιές σε θόλο επικοινωνιών που προστατεύει ραντάρ και άλλο εξοπλισμό.

Χώρες του Κόλπου έχουν επίσης αγοράσει συστήματα αεράμυνας από αμερικανικές εταιρείες και τα έχουν εγκαταστήσει κοντά σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, όπως διυλιστήρια πετρελαίου. Τα ραντάρ αυτών των συστημάτων διαμοιράζονται πληροφορίες με τον αμερικανικό στρατό, δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο αισθητήρων.

Το Ιράν έχει στοχεύσει τέτοιες εγκαταστάσεις, όπως το συγκρότημα Al Ruwais στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου δορυφορικές εικόνες έδειχναν την παρουσία συστήματος THAAD κοντά σε αποθηκευτικούς χώρους. Μετά τις επιθέσεις καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, αν και δεν είναι σαφές εάν η κινητή μονάδα THAAD βρισκόταν εκεί τη στιγμή των επιθέσεων.

Στο Κατάρ, κοντά στην περιοχή Umm Dahal, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ζημιές στη βασική δομή ενός ραντάρ μεγάλης εμβέλειας τύπου AN/FPS-132, αξίας περίπου 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση σε ακτίνα περίπου 4.800 χιλιομέτρων.

Παρά τα πλήγματα, αναλυτές εκτιμούν ότι οι ζημιές δεν αναμένεται να επηρεάσουν δραστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ΗΠΑ.

Ο Μάικλ Άιζενσταντ, διευθυντής στο Washington Institute for Near East Policy, σημείωσε ότι τα κατεστραμμένα ραντάρ θα είναι δύσκολο να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν.

Ωστόσο ο Σέθ Τζόουνς, επικεφαλής στο Center for Strategic and International Studies, εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες θα είναι περιορισμένες. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντική εφεδρεία στη συλλογή πληροφοριών μέσω δικτύων αισθητήρων, είτε πρόκειται για επίγεια ραντάρ, αεροσκάφη ή διαστημικά συστήματα», ανέφερε.

Επιθέσεις και σε διπλωματικές αποστολές

Το Ιράν έχει επίσης πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι και τις πρεσβείες στο Κουβέιτ και στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινό κλείσιμό τους. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί σε αυτές τις επιθέσεις.

Το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε επίσης επίθεση με ρουκέτες κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα και δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για την επίθεση ούτε το εύρος των ζημιών.

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε στις 7 Μαρτίου ότι οι βαλλιστικές επιθέσεις του Ιράν έχουν μειωθεί κατά 90% σε σχέση με την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης, ενώ οι επιθέσεις με drones έχουν μειωθεί κατά 83%.