Το-Ιράν-είναι-απομονωμένο-και-χάνει-κατά-κράτος,-θέμα-Τραμπ-πότε-θα-τελειώσει-ο-πόλεμος,-λέει-ο-Χέγκσεθ

Στην κλιμακούμενη σύγκρουση με το Ιράν αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι η αντιπαράθεση με το καθεστώς της Τεχεράνης αποτελεί προσωπικό ζήτημα για πολλούς Αμερικανούς στρατιωτικούς, καθώς –όπως είπε– ιρανικές δυνάμεις έχουν επί χρόνια στοχοποιήσει και σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες μέσω επιθέσεων και συμμάχων τους στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, ξεκίνησε την τοποθέτησή του επισημαίνοντας ότι, ως βετεράνος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, η σύγκρουση με το ιρανικό καθεστώς έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο και για πολλούς άλλους στρατιωτικούς.

«Η γενιά μας καταλαβαίνει αυτόν τον αγώνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι επί σειρά ετών ιρανικές δυνάμεις έχουν «δολοφονήσει τους συμπολεμιστές μας» μέσω συμμάχων και ένοπλων οργανώσεων που ενεργούν ως αντιπρόσωποί τους, καθώς και μέσω επιθέσεων που χαρακτήρισε «δειλές».

‘WE’RE WINNING DECISIVELY’: Secretary Pete Hegseth gives a fiery update about the direction of Operation Epic Fury. “This is not 2003. This is not endless nation-building… Those days are dead. Instead, we’re winning decisively with brutal efficiency, total air dominance, and… pic.twitter.com/zWNDTkQSVG — Fox News (@FoxNews) March 10, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ηγεσία της Τεχεράνης επιταχύνει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεν πρόκειται να επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε επίσης ότι οι ιρανικές δυνάμεις στοχοποιούν εσκεμμένα αμάχους, επισημαίνοντας ότι η πρακτική αυτή συνδέεται με τη στρατιωτική πίεση που δέχονται. Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη επιλέγει τέτοιου είδους επιθέσεις επειδή γνωρίζει ότι οι δικές της στρατιωτικές δυνατότητες «υποβαθμίζονται συστηματικά και εξουδετερώνονται».

Επιπλέον, δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται πλέον απομονωμένο στη διεθνή σκηνή και ότι, κατά την εκτίμησή του, «χάνει κατά κράτος» τη σύγκρουση.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης παραμένουν οι ίδιοι:

– Να καταστρέψουν τα αποθέματα πυραύλων του Ιράν, τους εκτοξευτές πυραύλων και την αμυντική βιομηχανική βάση του,

– Να καταστρέψουν το ναυτικό του Ιράν,

– Να στερήσουν μόνιμα από το Ιράν τα πυρηνικά όπλα.

Επανέλαβε τις προηγούμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, λέγοντας ότι «συντρίβουν τον εχθρό» με αμείλικτο τρόπο. «Το κάνουμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας και με δική μας επιλογή», λέει.

«Σήμερα θα είναι για άλλη μια φορά η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν. Τα περισσότερα μαχητικά, τα περισσότερα βομβαρδιστικά, οι περισσότερες επιθέσεις. Οι πληροφορίες είναι πιο ακριβείς και καλύτερες από ποτέ».

Πρόσθεσε ότι εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποφασίσει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, καθώς είναι αυτός που εξελέγη στην προεδρία: «Η βούλησή μας είναι ατελείωτη, αλλά τελικά ο πρόεδρος είναι αυτός που θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα αυτών των στόχων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ΗΠΑ «κερδίζουν αποφασιστικά με σκληρή αποτελεσματικότητα, απόλυτη αεροπορική υπεροχή και αδάμαστη βούληση να επιτύχουν τους στόχους του προέδρου. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο» συμπλήρωσε.

Ερωτώμενος για την υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιράν σε ό,τι αφορά τους πυραύλους και τα drones, μετά από αναφορές ότι έχουν μειωθεί κατά 90% τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι ιρανικές δυνάμεις δεν θα είναι σε θέση να εκτοξεύσουν πυραύλους, αλλά ότι οι αριθμοί αντανακλούν την «αποτελεσματικότητα» των αμερικανικών επιθέσεων.

Του ζητήθηκε επίσης να σχολιάσει τις αναφορές ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει τραυματιστεί με τον ίδιο να απαντά ότι ο Χαμενεΐ «θα ήταν σοφό» να λάβει υπόψη το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αν και δεν μπορεί να σχολιάσει αν έχει τραυματιστεί.