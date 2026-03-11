Το instacar επενδύει στη γυναικεία ενδυνάμωση και ανάπτυξη 

Στο instacar, η φετινή Ημέρα της Γυναίκας αποτέλεσε αφορμή να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο η γυναικεία παρουσία και ηγεσία εντός της εταιρείας. Σε συνεργασία με τον οργανισμό WHEN, διοργανώθηκε ένα διαδραστικό workshop με θέμα «Οριοθέτηση & Διαπραγμάτευση», προσφέροντας στις γυναίκες της ομάδας πρακτικά εργαλεία για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη και ενισχύοντας, παράλληλα, την αυτοπεποίθηση και την αποτελεσματική επικοινωνία των αναγκών τους.

Το workshop, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας, περιελάμβανε πρακτικές ασκήσεις και ανταλλαγή εμπειριών, δίνοντας στις συμμετέχουσες την ευκαιρία να δουν τη διαπραγμάτευση ως δημιουργική διαδικασία εξέλιξης, να εκφράσουν με σαφήνεια τις προτεραιότητές τους και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τις στηρίξουν σε κάθε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση του workshop, οι συμμετέχουσες συνέχισαν τη συνάντηση σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενίας, ενισχύοντας τη δικτύωση και την ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών. Ως ένδειξη εκτίμησης για τη συμμετοχή τους, κάθε εργαζόμενη έλαβε ένα συμβολικό δώρο, που περιλάμβανε gift kit Roger & Gallet και χειροποίητο κερί, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με την κλήρωση έξι εισιτηρίων για ένα δυναμικό παιχνίδι Bingo για την ισότητα στην εργασία, στο θέατρο Άτρακτος, προσθέτοντας μια γιορτινή και χαρούμενη νότα.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο συζήτησης γύρω από ζητήματα που αφορούν τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική καθημερινότητα, όπως η διεκδίκηση, η θέσπιση ορίων και η διαχείριση δύσκολων συζητήσεων στον εργασιακό χώρο.

Η Άννα Δρεκόλια, HR Supervisor του instacar, δήλωσε σχετικά: «Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια καλή αφορμή για να ανοίξουμε συζητήσεις που συχνά δεν βρίσκουν χώρο μέσα στην καθημερινότητα της εργασίας. Με το workshop αυτό θέλαμε να δημιουργήσουμε μια συνάντηση όπου οι γυναίκες της ομάδας μας θα μπορούσαν να μιλήσουν ανοιχτά για εμπειρίες που σχετίζονται με τη διεκδίκηση, την οριοθέτηση και τη διαχείριση επαγγελματικών προκλήσεων. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συνάντησης ήταν η συμμετοχή και η ειλικρίνεια της συζήτησης που αναπτύχθηκε. Όταν δημιουργείται χώρος για τέτοιους διαλόγους, προκύπτουν εμπειρίες και σκέψεις που διαφορετικά δύσκολα εκφράζονται.».

Το instacar συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις του, προσφέροντας ευκαιρίες για διάλογο, εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη, με στόχο τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, όπου όλες οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας.