Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά: «Κλειδώνει» σε ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης το έργο «ανάσα» για Δυτ. Αττική

Προσωρινός ανάδοχος το κοινό σχήμα ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης για το οδικό έργο στη Δυτική Αττική. Η πορεία του διαγωνισμού και ο ανταγωνισμός. Ποιο είναι το αντικείμενο της παρέμβασης, ποια είναι τα προσδοκώμενα οφέλη της.

Η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης, που υπενθυμίζεται ότι είχε δώσει την καλύτερη προσφορά, όπως είχε αποκαλύψει το -, αναδείχτηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου Νομού Αττικής», προϋπολογισμού 51.000.000 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), με προαιρέσεις 9.500.000 εκατ. (με ΦΠΑ). Το σχήμα είχε δώσει έκπτωση 21,2%.

Όπως και τότε είχαμε αναφέρει, στη διαδικασία είχαν δώσει το παρών και οι AKTOR (14,04% έκπτωση), Αφοί Παπαϊωάννου (8,2%), ΕΚΤΕΡ – Τεχνικών Έργων (5,99%) και ΑΒΑΞ (1,5% έκπτωση), με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μην δίνει προσφορά. Πάντως, κινήθηκαν σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 και οι οποίες αφορούν στις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, λόγω του ότι η οικονομική προσφορά της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (προσφέρων με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.

Ζητήθηκε αιτιολόγηση από το σχήμα των ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης σχετικά με την προσφερόμενη έκπτωσή της στο πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού, παροχή επιπλέον διευκρινίσεων επί της από 03/02/2026 υποβληθείσας Αιτιολογικής Έκθεσης, με την Επιτροπή Διαγωνισμού να αποφαίνεται τελικά ότι οι εξηγήσεις είναι επαρκείς, καθώς «διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος τεκμηριώνει επαρκώς την προσφορά του, ελέγχθηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη διαμόρφωση του άμεσου κόστους για την κατασκευή του έργου και όλα τα στοιχεία που αφορούν στη διαμόρφωση του έμμεσου κόστους (κόστος διαχείρισης κλπ.)».

Ποιο είναι το έργο

Ειδικότερα ως προς το έργο που δρομολογήθηκε, το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει τρεις κύριους ανισόπεδους κόμβους:

Τον Ανισόπεδο Ημικόμβο Σκαραμαγκά, που θα συνδέει την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω (ΔΠΛΑ) με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού.

Τον Αναβαθμισμένο Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού, με ανακατασκευή της υπάρχουσας γέφυρας για εξυπηρέτηση στη Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και τη Δυτική Περιφερειακή (2 λωρίδες) και κατασκευή δεύτερης γέφυρας άνω διάβασης για κίνηση από Αθήνα προς Σχιστό,

Τον νέο Ανισόπεδο Κόμβο Ναυπηγείων, που θα αντικαταστήσει τον σημερινό ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σχιστού με την οδό Παλάσκα.

Προβλέπεται επίσης η ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος της ΔΠΛΑ, μήκους 1,5 χλμ., καθώς και η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου μεταξύ Σκαραμαγκά και Σχιστού, μεταξύ του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά και ανισόπεδου κόμβου Σχιστού με αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται η κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής, που εξυπηρετεί και τα παραπάνω οδικά έργα και τα λοιπά συνοδά έργα, όπως συνδέσεις με τοπικά οδικά δίκτυα, ισόπεδοι κόμβοι, παράπλευρα οδικά δίκτυα, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αποχέτευσης ομβρίων – αποστράγγισης, και έργα σήμανσης και ασφάλισης.

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται με Προαίρεση και τα παρακάτω:

Προαίρεση 1: H κατασκευή μέρους των κλάδων Κορίνθου – Σχιστό και Σχιστό – Αθήνα του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού και των κλάδων Αθήνα – Παλάσκα και Παλάσκα – Σχιστό του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων.

Προαίρεση 2: Οι εργασίες καθαίρεσης της υφιστάμενης γέφυρας και κατασκευής νέας στην ίδια θέση στον Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού.

Προαίρεση 3: Η διαμόρφωση κλάδου εισόδου στην Δ.Π.Λ.Α. (από δύση προς βορρά) και κλάδου εξόδου από την Δ.Π.Λ.Α. (από βορρά προς δύση) για την δημιουργία του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου με αξιοποίηση της Κάτω Διάβασης της οδού LR-1 στην Δ.Π.Λ.Α. για την σύνδεση της με την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Τα οφέλη

Όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό του κυκλοφοριακού προβλήματος σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί, ενώ θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού.

Τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

Δημιουργία ενιαίου άξονα Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.

Εξάλειψη των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λ. Σχιστού.

Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ.

Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού–Σκαραμαγκά.

Με την ολοκλήρωσή του θα αναβαθμιστεί ο οδικός διάδρομος Σχιστού – Σκαραμαγκά – Αιγάλεω και θα επέλθει μείωση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κηφισού. Γενικότερα η προσδοκία είναι να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια σε ένα από τα πλέον επιβαρυμένα τμήματα του Λεκανοπεδίου.