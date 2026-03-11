Τσάφος-στον-ΣΚΑΪ:-Η-πυρηνική-ενέργεια-στην-Ελλάδα-είναι-μια-μακρά-διαδικασία-που-απαιτεί-συναίνεση

Για να απαντήσει ένα κράτος στην ερώτηση αν θέλει πυρηνική ενέργεια, χρειάζεται να ακολουθήσει μια μακρά διαδικασία η οποία θέτει όλες τις παραμέτρους, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο Νίκος Τσάφος, υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας, σημειώνοντας πως άλλες χώρες χρειάστηκαν 2 χρόνια για να απαντήσουν και άλλες χώρες ακόμα περισσότερα χρόνια.

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού, ότι ήρθε η ώρα η χώρα μας να διερευνήσει την πυρηνική ενέργεια μέσω της χρήσης μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, σημείωσε ότι χρειάζεται να υπάρχει πολιτική και κοινωνική συναίνεση

Ο κ. Τσάφος εξήγησε ότι οι αντιδραστήρες αυτοί έχουν ενισχυμένα συστήματα ασφάλειας και είναι τεχνολογία αιχμής.

Ανέφερε πως η πυρηνική ενέργεια είναι αρκετά ακριβή, ωστόσο εκτίμησε ότι είναι μία τεχνολογία που εξελίσσεται και σε μερικά χρόνια μπορεί να είναι ανταγωνιστική.

Για αυτό – είπε – πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να έχει δημιουργηθεί το πλαίσιο, ώστε όταν θεωρηθεί ότι μπορεί η πυρηνική ενέργεια να μπει στο ενεργειακό μίγμα της χώρας μας, να έχει γίνει η προεργασία.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.