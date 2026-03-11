Υπ.-Ανάπτυξης:-Ενδεικτική-λίστα-των-προϊόντων-που-επιβάλλεται-πλαφόν-στα-περιθώρια-κέρδους

Ενδεικτική λίστα κατηγοριών αγαθών, που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου στο πλαίσιο των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Τα μέτρα αφορούν τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια καυσίμων.

Ενδεικτική λίστα

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα κατηγοριών αγαθών που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης.