ΧΑ:-Στις-2210-μονάδες-η-εγγύτερη-αντίσταση-για-το-ΓΔ

Άνοδο κατά 3,62% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2178,76 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 327,2 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία καθώς οι δηλώσεις Τραμπ μιλούσαν για ολοκλήρωση του πολέμου με το Ιράν, οδηγώντας το ΓΔ στο υψηλό ημέρας στα πρώτα κιόλας λεπτά. Με οδηγό τις τράπεζες και όλα τα blue chips πλην της ΜΟΗ όπου καταγράφηκε profit taking. Το θετικό momentum διατηρήθηκε σε όλη την συνεδρίαση με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται με σημαντικά κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,543% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+5,90%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+7,67%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+3,09%), η Optima (+9,27%), ο Aktor (+3,31%), το ΔΑΑ (+6,03%), η Cenergy (+7,34%), o Ελλάκτωρ (+5,44%), η Κύπρου (+5%), η Aegean (+3,51%), η Βιοχάλκο (+7,14%) αλλά και η Intrakom (+4,33%) με την Profile (+7,60%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΜΟΗ (-1,32%) και η ΕΧΑΕ (-1,56%). Απολογιστικά, 109 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 7 εκείνων που υποχώρησαν. Ο Σαράντης ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματά του. Στις ΗΠΑ ανακοινώνεται ο ΔΤΚ για τον Φεβρουάριο.

Η τιμή του πετρελαίου brent υποχώρησε στα $91 χωρίς όμως να συνεχίζεται η ανοδική κίνηση των δεικτών στη Wall Street.

Στις 2210 μονάδες η εγγύτερη αντίσταση για το ΓΔ με ανοικτό, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, το ενδεχόμενο συνέχισης της ανοδικής κίνησής του.