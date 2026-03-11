Χρηματιστήριο: Σταθερότητα και αναμονή με μειωμένο τζίρο — H αγορά αντιστέκεται στην ευρωπαϊκή πτώση

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε εύρος περίπου 29 μονάδων πριν κλείσει στις 2.183,44 μονάδες με οριακά κέρδη +0,21%, σε φόντο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μειωμένων τζίρων

Εικόνα συνεδρίασης

Ήρθε σαν μεσαίος σταθμός μεταξύ χθεσινής ανακούφισης και αυριανής αβεβαιότητας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε λειτουργία ελεγχόμενης αναμονής — σα να κρατά την αναπνοή του, ενώ τα γεωπολιτικά σύννεφα από τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να σκιάζουν τις διεθνείς αγορές. Τα εντυπωσιακά κέρδη +3,62% της Τρίτης δεν βρήκαν δεύτερο μέρος, αλλά και η αγορά δεν κατέρρευσε. Αντίθετα, κατέγραψε μια αξιοπρεπή αντίσταση κόντρα στις απώλειες της Ευρώπης, κλείνοντας με μικρή άνοδο στο πράσινο.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας αρχικά ως τις 2.158,26 μονάδες — σημειώνοντας ενδοσυνεδριακές απώλειες -0,94%. Στη συνέχεια ακολούθησαν συνεχείς εναλλαγές προσήμου, με τους αγοραστές να ανακτούν σταδιακά τον έλεγχο. Το τελικό κλείσιμο στις 2.183,44 μονάδες, με άνοδο +0,21% (+4,68 μονάδες), υπογραμμίζει τη συγκρατημένη εμπιστοσύνη μιας αγοράς που αρνείται να ακολουθήσει πτωτικά τον ευρωπαϊκό χορό — τουλάχιστον προς το παρόν.

Πίνακας δεικτών — Κλείσιμο 11/03/2026

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβολή % YTD 2026 Γενικός Δείκτης 2.183,44 +4,68 +0,21% +2,70% FTSE Large Cap 5.563,5 +20,57 +0,37% – ΔΤΡ 2.456,78 +8,10 +0,33% –

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 209 εκατ. ευρώ, μειωμένος σε σχέση με τα επίπεδα που είχε καταγράψει κατά τη χθεσινή ισχυρή συνεδρίαση, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά δεν κινητοποίησε ιδιαίτερους όγκους σε αυτή την ήπια ανοδική διόρθωση. Το ενδοσυνεδριακό εύρος του Γενικού Δείκτη εκτάθηκε από 2.158,26 (χαμηλό) έως 2.186,83 μονάδες (υψηλό), δηλαδή εύρος ~29 μονάδων.

Κινήσεις μετοχών: Πρωταγωνιστές και καθυστερημένοι

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τα μεγαλύτερα κέρδη ημέρας ανήκαν στην ΑΡΑΙΓ, η οποία σκαρφάλωσε +5,08% στα 12,40 ευρώ. Ακολούθησε ο ΟΤΕ με άνοδο +3,55% στα 17,5 ευρώ — από τις πιο ρευστές συνεδριάσεις των τελευταίων ημερών για τον τηλεπικοινωνιακό κολοσσό. Η Optima Bank ενισχύθηκε +2,57% στα 9,19 ευρώ, ο ΟΛΠ κέρδισε +2,19% στα 37,4 ευρώ, ενώ η ΕΛΧΑ διαπραγματεύθηκε με κέρδη +1,93% στα 3,97 ευρώ. Η BOCHGR ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση +1,36% στα 8,94 ευρώ και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,33% στα 35 ευρώ.

Στον αντίποδα, η μετοχή της ΔΕΗ πιέστηκε περισσότερο από όλες τις blue chips, υποχωρώντας -1,58% στα 17,4 ευρώ. Εντός της ίδιας αρνητικής ζώνης κινήθηκε και η CENER με απώλειες -1,55% στα 19 ευρώ, ενώ η ΕΤΕ υποχώρησε -0,98% στα 13,615 ευρώ. Σχετικά μικρές απώλειες κατέγραψε και η ΤΙΤC με -0,97% στα 45,9 ευρώ. Από την άλλη, στον τραπεζικό τομέα, η Τράπεζα Πειραιώς ανέκαμψε με κέρδη +0,87% στα 7,65 ευρώ και η Alpha Bank με +0,82% στα 3,545 ευρώ, αμβλύνοντας τις πιέσεις που είχαν δεχθεί από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στο BIO η κίνηση ήταν αξιοσημείωτη: +1,84% στα 14,36 ευρώ. Η MTLN κέρδισε +1,10% στα 36,8 ευρώ, ενώ η MOH σημείωσε μέτρια άνοδο +0,64% στα 37,54 ευρώ. Στα defensives, η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε +1,18% στα 8,55 ευρώ και η ΕΛΠΕ +0,61% στα 9,145 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως ασφαλείς επιλογές σε ταραγμένα νερά.

Τεχνική εικόνα

Η χθεσινή ισχυρή ανοδική αντίδραση +3,62% ανέκτησε σημαντικό έδαφος και επανέφερε τον Γενικό Δείκτη άνω των 2.170 μονάδων, ωστόσο η σημερινή συνεδρίαση ανέδειξε καθαρά ότι οι αγοραστές δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσουν τη δεύτερη ανοδική συνέχεια. Ο δείκτης κινείται πλέον σε μια ζώνη ισορροπίας μεταξύ 2.150 και 2.215 μονάδων, εντός της οποίας έχει διαδραματιστεί το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών των τελευταίων δέκα ημερών.

Σημαντική αντίσταση εντοπίζεται στις 2.215 μονάδες — επίπεδο το οποίο αντιστοιχεί στο ενδοσυνεδριακό υψηλό της προηγούμενης εβδομάδας και αποτελεί τον επόμενο «σταθμό» για όποιον θέλει να ισχυριστεί ότι η αγορά επιχειρεί εδαφοποίηση πάνω από τα χαμηλά. Στη στήριξη, η ζώνη 2.150–2.160 μονάδων αποδείχθηκε εκ νέου ισχυρή σήμερα, αφού το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2.158,26 μονάδων δεν αναπτύχθηκε σε κατολίσθηση — σημαντικό τεχνικό στοιχείο. Δευτερεύουσα στήριξη ορίζεται στη ζώνη 2.100–2.110 μονάδων, κοντά στο χαμηλό της Δευτέρας.

Ο Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών (ΚΜΟ200) βρίσκεται γύρω στις 2.050 μονάδες — περιοχή που χρησίμευσε ως φρούριο κατά τη χειρότερη εβδομάδα της κρίσης. Το γεγονός ότι ο ΓΔ διαπραγματεύεται περίπου 130 μονάδες πάνω από αυτό το επίπεδο υποδηλώνει ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση παραμένει ακέραιη, παρά τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές.

Ο RSI (Relative Strength Index) σε ωριαία βάση υπολογίζεται κοντά στο 50, σε ουδέτερη ζώνη, αντανακλώντας την έλλειψη ισχυρής κατεύθυνσης. Σε ημερήσια βάση, ο RSI έχει ανακάμψει από τα oversold επίπεδα της περασμένης εβδομάδας, γεγονός που θεωρητικά δίνει κάποιο χώρο για ανοδικές κινήσεις, αλλά δεν αρκεί από μόνο του.

Ο τζίρος ήταν μειωμένος σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση — αυτό από τεχνικής πλευράς σημαίνει ότι η ήπια άνοδος δεν επικυρώθηκε από αυξημένους όγκους, κάτι που αφαιρεί βαρύτητα από το θετικό κλείσιμο. Η επιβεβαίωση της ανοδικής κίνησης θα απαιτούσε επιστροφή σε επίπεδα τζίρου άνω των 250–300 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με σαφή υπέρβαση της αντίστασης των 2.215 μονάδων. Έως τότε, η εικόνα παραμένει ουδέτερη έως οριακά θετική σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Τραπεζικός Δείκτης ΔΤΡ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.456,78 μονάδες (+0,33%, +8,10 μονάδες), κινούμενος με ελαφρά θετικό πρόσημο. Η τεχνική εικόνα του ΔΤΡ παραμένει περίπλοκη: ο δείκτης κινείται σε φάση ανάκαμψης από τα χαμηλά της εβδομάδας, αλλά τα κέρδη του 2026 έχουν σχεδόν μηδενιστεί λόγω των εκτεταμένων πωλήσεων που ακολούθησαν την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Κρίσιμη στήριξη βρίσκεται στις 2.380–2.400 μονάδες, ενώ αντίσταση στις 2.520–2.550 μονάδες.

Διεθνές φόντο: Ευρώπη, Wall Street και η σκιά της Μέσης Ανατολής

Το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα παραμένει φορτισμένο. Στις 11 Μαρτίου, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν με απώλειες και κινήθηκαν πτωτικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ύστερα από το ανοδικό ξέσπασμα της Τρίτης. Η νευρικότητα εντάθηκε μετά από νέες αναφορές για ανταλλαγή αεροπορικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν — εξέλιξη που αναίρεσε τις ελπίδες αποκλιμάκωσης που είχαν καλλιεργηθεί χθες από τις καθησυχαστικές δηλώσεις Τραμπ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε κατά περίπου -0,74% ενδοσυνεδριακά, σε επίπεδα γύρω στις 601 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη ο DAX έκανε βουτιά -1,08%, ο CAC 40 στο Παρίσι απώλεσε -0,68%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ξεφλούδισε -0,80%. Τα αρνητικά πρόσημα αντανακλούν ένα επενδυτικό κοινό που αποτιμά με κάθε νέα ανακοίνωση τον βαθμό στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Η ανησυχία εστιάζεται κυρίως στα Στενά του Ορμούζ, το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα από το οποίο διακινείται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν για τιμές βαρελιού στα 200 δολάρια εάν οι συγκρούσεις συνεχιστούν ή κλιμακωθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 20% μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως καταφύγιο.

Στη Wall Street, η Τρίτη 10 Μαρτίου ολοκληρώθηκε με μικτά αποτελέσματα: ο Dow Jones κατέγραψε μικρές απώλειες -0,32% κοντά στις 47.587 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε -0,19% γύρω στις 6.783 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε οριακά κατά +0,13% στις 22.725 μονάδες. Η νευρικότητα παραμένει έντονη, με τους επενδυτές να αναζητούν σαφή σήματα τόσο από το γεωπολιτικό μέτωπο όσο και από τη στάση της Fed.

Ως προς τη νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) βρίσκεται σε διπλή δέσμευση: αφενός, οι τιμές πετρελαίου και ενέργειας που παραμένουν αυξημένες λόγω του πολέμου αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, αφετέρου η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας από την αβεβαιότητα πιέζει για επανεξέταση του επιτοκιακού κύκλου. Ο ΟΗΕ έχει σημειώσει ότι το σοκ στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι συγκρίσιμο σε μέγεθος με αυτό της πανδημίας Covid-19 ή της έναρξης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Στο παρόν στάδιο, οι αγορές ομολόγων και μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές εμφανίζουν διαφορετικές προσδοκίες για τον επόμενο κύκλο κινήσεων της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας, επιτείνοντας την αβεβαιότητα.

Γνώμες ειδικών

Η Optima Research επισημαίνει ότι για την ελληνική αγορά, το κεντρικό ζητούμενο παραμένει η διάρκεια και η ένταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Από αυτές τις παραμέτρους θα εξαρτηθεί αν οι επιπτώσεις θα παραμείνουν διαχειρίσιμες ή θα μετατραπούν σε ουσιαστικό αναπτυξιακό εμπόδιο για το 2026. Οι αναλυτές της υπενθυμίζουν ότι η Ελλάδα παραμένει καθαρός εισαγωγέας ενεργειακών αγαθών, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε άνοδος στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου επιβαρύνει το εμπορικό ισοζύγιο και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική.

Αναλυτές από τον χώρο της αγοράς επισημαίνουν ότι η διακύμανση των τελευταίων δέκα ημερών έχει οριοθετήσει τις 2.215 μονάδες ως σημαντική αντίσταση για τον Γενικό Δείκτη. Σχολιάζουν παράλληλα ότι η συνεχιζόμενη έντονη μεταβλητότητα στις αγορές τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες έχουν καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη βραχυπρόθεσμη πορεία — ενδεικτικά, η τιμή του αργού πετρελαίου από τα υψηλά των 117 δολαρίων τη Δευτέρα έχει επανέλθει σε χαμηλότερα επίπεδα μετά τις καθησυχαστικές τοποθετήσεις.

Αξιολογητές της εγχώριας αγοράς τονίζουν ότι η μακροπρόθεσμη εικόνα, παρά τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές, παραμένει ισχυρή. Τα εταιρικά μεγέθη του 2025 ήταν εξαιρετικά, ενώ οι εκτιμήσεις των διοικήσεων για το 2026 προμηνύουν εξίσου κερδοφόρα χρήση — δύο παράγοντες που υποστηρίζουν τις αποτιμήσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η αδυναμία των τελευταίων ημερών αποτελεί κατά την εκτίμησή τους μια εξωγενή διαταραχή και όχι αλλαγή στα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς.

Η NBG Securities συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις από τον ενεργειακό κίνδυνο, υπογραμμίζοντας ότι τα εταιρικά κέρδη 2026 μπορεί να πιεστούν σε εκείνες τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ενέργειας ή έκθεση σε εφοδιαστικές αλυσίδες που διέρχονται από τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο κλάδος των αερομεταφορών παρακολουθείται στενά, ενώ defensives όπως δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και εξαγωγείς βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση.Το Χρηματιστήριο Αθηνών έδειξε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ότι δεν προτίθεται να παραδοθεί αδόξαστα στις γεωπολιτικές πιέσεις. Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία θα είναι η διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας για τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή — ένα άγνωστο X που κρατά τον τζίρο συμπιεσμένο και τους επενδυτές σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης.