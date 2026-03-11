+33% πιστωτική ανάπτυξη και σχέδιο €14 δισ.: Η νέα δύναμη της τραπεζικής αγοράς

Η παρουσίαση της CrediaBank (CREDIA) στο Capital Markets Day προσφέρει μια μεγάλη ποσότητα αριθμών, διαγραμμάτων και στρατηγικών αναφορών. Όποιος όμως περιοριστεί στις πρώτες διαφάνειες της παρουσίασης θα κρατήσει μόνο τη γενική εντύπωση μιας τράπεζας που ολοκλήρωσε μια περίοδο αναδιάρθρωσης και επιχειρεί να αναπτυχθεί. Όποιος επιλέξει να διαβάσει προσεκτικά τα στοιχεία που βρίσκονται βαθύτερα μέσα στο υλικό της παρουσίασης θα εντοπίσει μια διαφορετική εικόνα: μια τράπεζα που βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης, με ισχυρό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης, καθαρό ισολογισμό και μια διεθνή κίνηση που αλλάζει σημαντικά το χρηματοοικονομικό της προφίλ.

Σήμερα η CrediaBank εμφανίζεται ως ο πέμπτος τραπεζικός πόλος της χώρας. Η τράπεζα διαθέτει περίπου 300.000 πελάτες, €6,7 δισ. καταθέσεις και χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων περίπου €4,1 δισ.. Το συνολικό ενεργητικό προσεγγίζει τα €8,2 δισ., ενώ το μερίδιο αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις βρίσκεται γύρω στο 3%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η CrediaBank φαίνεται μικρότερη σε σχέση με τους τέσσερις μεγάλους ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλονται αυτά τα μεγέθη.

Η πρώτη σημαντική παράμετρος είναι η πιστωτική ανάπτυξη. Στο εννεάμηνο του 2025 οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν περίπου τα €2,4 δισ., ενώ το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε περίπου 33% σε ετήσια βάση. Ο αριθμός αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν συγκριθεί με τον μέσο όρο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπου η πιστωτική επέκταση κινείται σε μονοψήφια επίπεδα. Η CrediaBank αυξάνει το χαρτοφυλάκιό της με ρυθμό περίπου τρεις έως τέσσερις φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο της αγοράς.

Η σύνθεση των δανείων εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή τη δυναμική. Περίπου 86% του χαρτοφυλακίου αφορά εταιρική τραπεζική, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν περίπου στο 28% των συνολικών δανείων. Τα μεγάλα εταιρικά δάνεια αποτελούν περίπου το 30% του χαρτοφυλακίου, ενώ η χρηματοδότηση έργων και το structured finance περίπου 22%. Η τράπεζα δραστηριοποιείται δηλαδή σε εκείνα τα τμήματα της αγοράς που δημιουργούν υψηλότερα περιθώρια επιτοκίων και μεγαλύτερη παραγωγή προμηθειών.

Η επίδραση αυτής της στρατηγικής αρχίζει να εμφανίζεται ήδη στα αποτελέσματα. Στο εννεάμηνο του 2025 τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε περίπου €120,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 86% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες έφθασαν τα €26,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση περίπου 120%. Οι προμήθειες αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 16% του λειτουργικού εισοδήματος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ώριμες τράπεζες κινούνται συνήθως μεταξύ 20% και 30%, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο επέκτασης για την CrediaBank.

Η βελτίωση των λειτουργικών μεγεθών αποτυπώνεται και στο pre-provision income. Στο εννεάμηνο του 2025 το ποσό αυτό έφθασε περίπου τα €58,9 εκατ., υπερδιπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε μια τράπεζα που πριν από λίγα χρόνια εμφάνιζε αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα, αυτή η μεταβολή αποτελεί πολύ σημαντική εξέλιξη.

Ο ισολογισμός έχει επίσης μεταβληθεί σημαντικά μετά τις κινήσεις εξυγίανσης. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει περιοριστεί περίπου στο 2,9%, ενώ η κάλυψη μέσω προβλέψεων κινείται κοντά στο 48%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η τράπεζα λειτουργεί χωρίς αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC). Σε ένα τραπεζικό σύστημα όπου αρκετοί οργανισμοί εξακολουθούν να διατηρούν σημαντική έκθεση σε τέτοιου τύπου στοιχεία, αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση κεφαλαίων.

Η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας παραμένει ισχυρή. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων βρίσκεται γύρω στο 17,6%, ενώ ο δείκτης CET1 περίπου στο 10,6%. Ταυτόχρονα η τράπεζα διαθέτει σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας. Η παρουσίαση αναφέρει πλεονάζουσα ρευστότητα περίπου €647 εκατ., ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας LCR αγγίζει το 184%.

Η καταθετική βάση έχει επίσης ενισχυθεί. Οι καταθέσεις έχουν φτάσει περίπου τα €6,7 δισ., σημειώνοντας αύξηση περίπου 16% σε ετήσια βάση. Περίπου 61% των καταθέσεων προέρχεται από λιανική πελατεία, ενώ οι βασικές καταθέσεις αντιστοιχούν περίπου στο 47% του συνόλου.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην παρουσίαση αφορά την επανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων. Περίπου 60% επανατιμολογείται μέσα σε τρεις μήνες και περίπου 75% μέσα σε έξι μήνες, γεγονός που επιτρέπει ταχύτερη προσαρμογή του κόστους χρηματοδότησης όταν αλλάζει το επιτοκιακό περιβάλλον.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2025 το συνολικό κόστος καταθέσεων είχε ήδη περιοριστεί περίπου στο 0,91%, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε κοντά στο 2,1%. Η σχέση μεταξύ κόστους χρηματοδότησης και επιτοκίων δανείων εξακολουθεί να δημιουργεί ισχυρή παραγωγή καθαρών εσόδων από τόκους.

Η σημαντικότερη όμως κίνηση στρατηγικής επέκτασης βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Η εξαγορά της HSBC Malta δημιουργεί έναν οργανισμό σχεδόν διπλάσιου μεγέθους. Η τράπεζα της Μάλτας διαθέτει ενεργητικό περίπου €7,9 δισ., καταθέσεις περίπου €6,2 δισ., κεφάλαια περίπου €0,6 δισ. και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 περίπου 22,5%.

Τα οικονομικά της στοιχεία εμφανίζονται ιδιαίτερα ισχυρά. Τα καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν περίπου σε €38 εκατ., ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κινείται περίπου στο 13% σε ετησιοποιημένη βάση.

Το “μυστικό” στοιχείο που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά βρίσκεται στη δομή των καταθέσεων της HSBC Malta. Περίπου 85% των καταθέσεων είναι demand deposits, δηλαδή λογαριασμοί άμεσης ρευστότητας με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Ως αποτέλεσμα, το cost of funding της τράπεζας βρίσκεται περίπου στο 0,4%, επίπεδο ιδιαίτερα χαμηλό για τραπεζικό οργανισμό της Ευρωζώνης.

Η συμφωνία εξαγοράς προβλέπει τίμημα περίπου €200 εκατ. για το 70% της HSBC Malta, γεγονός που συνεπάγεται αποτίμηση περίπου €286 εκατ. για το 100% της τράπεζας. Με βάση τα στοιχεία της παρουσίασης, αυτή η αποτίμηση αντιστοιχεί περίπου σε 0,48 φορές την ενσώματη λογιστική αξία και περίπου 3,7 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2025. Η διαφορά μεταξύ τιμήματος και καθαρής αξίας δημιουργεί και ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στον ισολογισμό: πιθανή δημιουργία αρνητικής υπεραξίας περίπου €228 εκατ., η οποία θα ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια του ομίλου.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ενοποιημένο ενεργητικό του ομίλου αναμένεται να προσεγγίσει τα €15,9 δισ., ενώ οι καταθέσεις θα ξεπεράσουν τα €12,7 δισ.. Το προ προβλέψεων αποτέλεσμα εκτιμάται περίπου στα €95 εκατ., δημιουργώντας έναν οργανισμό σχεδόν διπλάσιου μεγέθους.

Η διοίκηση της τράπεζας έχει παρουσιάσει επίσης ένα φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης. Οι στόχοι προβλέπουν αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων σε περίπου €11 δισ. μεσοπρόθεσμα και περίπου €14 δισ. μακροπρόθεσμα, με δείκτη δανείων προς καταθέσεις περίπου 70% και 75% αντίστοιχα. Η ενσώματη λογιστική αξία προβλέπεται να αυξηθεί περίπου στα €1,3 δισ. μεσοπρόθεσμα και περίπου στα €1,9 δισ. μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, η διοίκηση στοχεύει σε CET1 άνω του 14,5% μεσοπρόθεσμα και άνω του 15,5% μακροπρόθεσμα, σε καθαρό επιτοκιακό περιθώριο περίπου 2,8% και αργότερα περίπου 3%, καθώς και σε σημαντική μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα προς την περιοχή 30% έως 40%. Το κόστος κινδύνου εκτιμάται περίπου στις 30 μονάδες βάσης, ενώ τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη προβλέπεται να ξεπεράσουν τα €225 εκατ. μεσοπρόθεσμα και τα €330 εκατ. μακροπρόθεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων στοχεύει να ξεπεράσει το 17% και αργότερα το 18%. Το σύνολο αυτών των στοιχείων δημιουργεί έναν τραπεζικό οργανισμό που μεταβάλλεται γρήγορα ως προς το μέγεθος και τη δυναμική του.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή υπό την πίεση της γεωπολιτικής έντασης δείχνει ότι πάτησε πάνω στην πολύ “σκληρή” περιοχή στήριξης των €1,18 με €1,116. Βασικός στόχος για το στρατόπεδο των αγοραστών είναι το πέρασμα πάνω από τον Fibonacci κινητό μέσο των 21 ημερών στα €1,344. Πάνω από εκεί θα δει τιμές >€1,410.

March 11, 2026