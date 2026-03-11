H Πρέσβης των Η.Π.Α., Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Νίκος Σταθόπουλος, επικεφαλής BC Partners / Alphabet Education: “Εάν υπάρχει ένας οργανισμός με την κλίμακα και το όραμα να φέρει ένα κορυφαίο αμερικανικό ίδρυμα στην Ελλάδα, αυτός είμαστε εμείς”

Στο επίκεντρο της εκπαίδευσης και της γυναικείας ενδυνάμωσης βρέθηκε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, υποδεχόμενο στο κεντρικό του campus στο Μαρούσι την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από πρόσκληση του ιδρυτή και Προέδρου του εκπαιδευτικού Ομίλου, Κωνσταντίνου Ροδόπουλου. H Αμερικανίδα διπλωμάτης μίλησε σε ένα αμφιθέατρο κατάμεστο από φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και μερικών Πανεπιστημίων των Η.Π.Α., για τον ρόλο της γυναίκας και τις σταθερά ισχυρές ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Η Αμερικανίδα πρέσβης ανέφερε μεταξύ άλλων «Είναι τιμή μου που μιλάω σήμερα σε φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην Αθήνα. Κάθε φορά που μιλώ με νέους ανθρώπους, γεμίζω αισιοδοξία. Η επόμενη γενιά ηγετών είναι τολμηρή και αποφασισμένη, και μαζί ανεβάζουμε τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών–Ελλάδας σε νέα ύψη!»

Στον χαιρετισμό του ο κ. Ροδόπουλος ανέφερε: «Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, γιορτάζουμε κάθε χρόνο την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δίνοντας βήμα σε γυναίκες με επιρροή, καθώς πιστεύουμε ότι η ηγεσία ορίζεται από την ικανότητα και το όραμα. Στο πρόσωπο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδεχόμαστε μια προσωπικότητα που ενσαρκώνει απόλυτα υψηλές αξίες, η πορεία της οποίας αποτελεί έμπνευση για τους φοιτητές μας».

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της BC Partners και βασικός μέτοχος του εκπαιδευτικού Ομίλου, Νίκος Σταθόπουλος και η CEO του Mητροπολιτικού Κολλεγίου και της Alphabet Education, Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου. Kαλωσορίζοντας την Πρέσβη ο κ. Σταθόπουλος εξήρε το οξυδερκές νομικό πνεύμα και την αστείρευτη εργατικότητας της. Ο κ. Σταθόπουλος τόνισε πως η Ελλάδα εξελίσσεται ραγδαία σε έναν κορυφαίο κόμβο διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. «Στην BC Partners, είμαστε περήφανοι που επενδύσαμε πρώτοι στον τομέα αυτό, αναγνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρα. «Για τέσσερις δεκαετίες, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ηγείται ως ο μεγαλύτερος πάροχος βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Ωστόσο, υπό το νέο πλαίσιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, η Alphabet Education κοιτάζει και προς την Αμερική. Εάν υπάρχει ένας οργανισμός με την κλίμακα και το όραμα να φέρει ένα κορυφαίο αμερικανικό ίδρυμα στην Ελλάδα, αυτός είμαστε εμείς».

Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Μια διαδρομή ηγεσίας και αξιοκρατίας με τη γυναίκα σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Αναφερόμενος στην πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο κ. Σταθόπουλος υπογράμμισε ότι το 2026 η ηγεσία δεν προσδιορίζεται πλέον από το φύλλο αλλά από το όραμα, επισημαίνοντας ότι για την BC Partners και την Alphabet Education η γυναικεία ηγεσία είναι εγγεγραμμένη στο DNA τους. Ο ίδιος σημείωσε πως ο Όμιλος οικοδομήθηκε πάνω στα θεμέλια που έθεσε η συν-ιδρύτρια Καλλιόπη Ροδοπούλου, ενώ σήμερα ηγείται η CEO, Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, πλαισιωμένη από μια ανώτατη διοικητική ομάδα όπου οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των καίριων θέσεων. Αυτή η κουλτούρα συμπερίληψης και ανάδειξης ταλέντου επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν το 60% του συνολικού εργατικού δυναμικού του οργανισμού, ενισχύοντας τη δέσμευση του Ομίλου στην ουσιαστική ενδυνάμωση και την αξιοκρατία.

Η Διεθνής Διάσταση και η Συνεργασία με το CIEE

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της αντιπροσωπεία του Council on International Educational Exchange (CIEE), υπό τη Διευθύντριά του, Δρ. Βίκυ Κυνουργιοπούλου. Η συμμετοχή του οργανισμού, μαζί με φοιτητές από κορυφαία Πανεπιστήμια των ΗΠΑ που κατέκλυσαν το αμφιθέατρο, υπογράμμισε τη στρατηγική εξωστρέφεια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και τη διασύνδεσή του με την αμερικανική ακαδημαϊκή κοινότητα.